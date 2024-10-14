Первый снег: пора ли «переобуваться» и как подготовить авто к холодам

До конца недели в Москве должен выпасть первый снег. Но значит ли это, что пришло время сменить летнюю резину на зимнюю? И о чем вообще важно помнить автовладельцам и какие меры им следует принять в ожидании ночных заморозков и снежков на капоте? Советы экспертов — в материале портала «АвтоВзгляд».

В регионах восточнее Центральной России — в Поволжье и на Урале — автовладельцам пора заменить летнюю резину на зимнюю, заявил 11 октября на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако в Москве пока с этим спешить не стоит, заверил он. По его словам, до 20 октября столичные жители могут не беспокоиться о покрышках, тем более — при условии использования в холодное время года шипованных шин. «Да и для нешипованых тоже еще рановато», — добавил синоптик.

Пока действительно не стоит «переобувать» автомобиль, соглашается член общественного совета при ГУ МВД по Москве Петр Шкуматов. Он полагает, что само по себе выпадение первого снега в столице на днях вряд ли станет серьезным вызовом с точки зрения безопасности на дорогах. Поэтому, рассматривая именно сейчас возможность замены зимней резины на летнюю, следует, по его мнению, руководствоваться иными соображениями.

Фото: globallookpress.com

— Переобуваться нужно тогда, когда температура уже устойчиво близка к нулевой отметке. Если же у человека шипованная резина, то он за месяц, в течение которого еще не будет настоящих зимних холодов, просто оставит на дороге все шипы, а по льду потом будет ездить, как говорится, на «лысой» резине, — рассуждает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Более того, Шкуматов допускает, что погода позволит сделать это даже не в начале, а уже в конце третьей октябрьской декады — ближе к первым числам ноября.

— Понятное дело, все зависит от погоды. Иногда бывает ранняя зима, иногда поздняя. Но лично у меня за предыдущие годы сложилась такая, так сказать, традиция — переобуваться на ноябрьских праздниках. Понятно, что, если у человека «липучка», то есть не шипованная резина, ее, естественно, можно ставить раньше. Ничего плохого не будет, если человек, например, числа пятнадцатого уже «переобуется». Но если все же шипованная, то лучше не надо, — комментирует эксперт.

Фото: globallookpress.com

Действительно, главное в межсезонье — не торопиться с «переобуванием», а просто ездить аккуратнее, подсказывает мастер одного из московских автосервисов Алексей Н.

— Я помню время, когда в нашей стране не было никакой зимней резины, она была всесезонная. И ничего, ездили даже на «лысой». А заработать неприятности можно и на хорошей резине. Так что главный совет — ехать предельно аккуратно. Лучше «перебдеть», чем «недобдеть», — говорит собеседник портала «АвтоВзгляд».

Также мастер рекомендует автовладельцам заранее озаботиться полноценной подготовкой машины к предстоящим холодам. Крайне желательно, по его словам, провести самостоятельно или в специализированном сервисе профилактику подкапотного пространства — все ремни и патрубки следует проверить на предмет наличия трещин, следов износа и подтеков. Отдельное внимание — уделить рабочим жидкостям и содержащим их емкостям, долить или заменить в случае необходимости. Запастись «незамерзайкой».

Необходимо также проверить заряд аккумулятора. Стоит убедиться в хорошем состоянии подвески и тормозной системы. Не будет лишней проверка «дворников». Да и зимнюю резину, прежде чем устанавливать вместо летней, следует внимательно проверить — не пора ли приобрести вместо нее новую или, например, провести дошиповку.