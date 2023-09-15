Но я, я остаюсь: Pirelli отказывается уходить из России

Тренд «промолчать и продолжить работу» остается ключевым среди всех импортеров, ведущих бизнес в России. Несмотря на многочисленные заявления европейских и особенно американских политиков о необходимости отказаться от нашего рынка, многие предпочитают держать режим тишины и вести бизнес дальше.

Так же поступили итальянцы из Pirelli, которые вопреки многочисленным санкциям и рестрикциям продолжили предпринимательскую деятельность, о чем намедни заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини: «На западе развернулась настоящая „охота на ведьм“, направленная против компаний, продолжающих работу в России. Многие молчат и стараются спрятаться».

Напомним, что помимо дилерской сети и давно налаженной деятельности, у Pirelli есть в России два предприятия — в Воронеже и Кирове. Первое было куплено «Пирелли Тайр Руссия» в 2012 году, а производство на втором наладили в партнерстве с «АО Кировский шинный завод». К слову, шины Pirelli штатно устанавливаются на новые LADA Vesta.