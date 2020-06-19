Какое комбо-устройство покажет полицейские камеры, о которых вы и не подозревали

В комплекте MiVue i95 минимум позиций: кронштейн с присоской, шнур питания от «прикуривателя» и сам радар-детектор с видеорегистратором.
Форм фактор у прибора вполне канонический: клинообразная штуковина из гладкого пластика с видеокамерой и фото-датчиком лазерного излучения на узком конце и 2,7-дюймовым мониторчиком на широкой части.
На правой боковине — четыре кнопки, с помощью которых можно путешествовать по разделам меню аппарата и настраивать его как тебе нужно.
Как манипуляции кнопками, так и навигация по «внутреннему миру» MiVue i95 настолько просты и понятны, что автор этих строк лишь через несколько дней, по большей части для порядка, решил полистать книжечку заводской инструкции по эксплуатации этого MIO.
А параметров настройки по индивидуальным предпочтениям в нем насчитывается несколько десятков.
Разобравшись с настройками MiVue i95, приступаем к установке его на лобовое стекло. Присоска, которой оснащен кронштейн, оказалась очень мощной, намертво фиксирующей комбо на лобовом стекле.
На его «ноге» MiVue i95 жестко, без ощущения хлипкости и вибраций, пробыл под стеклом всю неделю теста. После установки, автор этих строк сразу стартовал и редакции в направлении дома.
И получил на этом пути пару сюрпризов. Дело в том, что я точно знаю количество и расположение полицейских камер, которые встречаются на стандартном маршруте от работы до подъезда. Их 12. Но девушка, вещающая из миниатюрных недр MiVue i95, раскрыла мне глаза на удивительную правду.
Оказывается, рубежей контроля 14! Странно, что я эти две «лишние» камеры раньше не замечал. Хотя одну — понятно почему.
Она хитрая: висит на повороте улицы так, чтобы «бить» в корму машин, которые едут по противоположной от нее стороне!
Значит, о ней меня оповестила база с координатами камер в приборчике. Работает!
Когда на следующий день я выехал с MIO за город на дачу к товарищу, то оценил адекватную работу режима «Smart Alert» радар-детекторной части «комбайна».
В нем девайс сообщает о камерах контроля скорости в зависимости от скорости машины: чем она выше, тем дальше от «треноги» звучит предупреждение. По данным производителя, в «мозгах» MiVue i95 заложена база сигнатур радаров, с помощью которой он исключает ложные срабатывания и отсекает радиопомехи.
С ее помощью определяются тринадцать типов полицейских радаров: «Вокорд», КРиС, «Бинар», «Визир», «Кречет», «Кречет 2», «Робот», «Кордон», «Кордон 2», «Стрелка», ЛИСД, «Амата» и «Полискан».
В ходе дачного вояжа «комбайн» сумел заранее предупредить меня о трех «засадах», притаившихся в хитрых местах трассы.
После поездки решил разобрать и оценить видеоролики, которые аппарат наснимал. Все устройства MIO, которые попадали мне на тест ранее, снимали, как минимум, на очень хорошем уровне.
MiVue i95 в этом смысле оказался более чем достоин «наследия предков». Качество съемки отличное: 2.5К чувствуется сразу. Четкость изображения — очень достойная. Это ощущение усиливается тем, что сенсор видеоизображения при съемке ночью или вечером не переходит в черно-белый режим, а продолжает выдавать нормальное цветное изображение.
Очень приятное свойство у матрицы Sony Starvis, стоящей в MiVue i95. Потом ролики как эпизод из фильма смотрятся.
Уже за одно за это я бы посоветовал такой аппарат всем, кто собирается в дальнее автопутешествие.
Радар-детектор MiVue i95, как минимум, избавит от неприятных сюрпризов в виде «писем счастья» от полицейских камер, в изрядном количестве развешанных по полям и весям нашей необъятной.
Ну а его качественная съемка позволит избежать лишних проблем, если, не дай бог, в дороге случится ДТП или «инцидент» с сотрудниками ДПС.