Какое комбо-устройство покажет полицейские камеры, о которых вы и не подозревали

В комплекте MiVue i95 минимум позиций: кронштейн с присоской, шнур питания от «прикуривателя» и сам радар-детектор с видеорегистратором.

Форм фактор у прибора вполне канонический: клинообразная штуковина из гладкого пластика с видеокамерой и фото-датчиком лазерного излучения на узком конце и 2,7-дюймовым мониторчиком на широкой части.

На правой боковине — четыре кнопки, с помощью которых можно путешествовать по разделам меню аппарата и настраивать его как тебе нужно.

Как манипуляции кнопками, так и навигация по «внутреннему миру» MiVue i95 настолько просты и понятны, что автор этих строк лишь через несколько дней, по большей части для порядка, решил полистать книжечку заводской инструкции по эксплуатации этого MIO.

А параметров настройки по индивидуальным предпочтениям в нем насчитывается несколько десятков.