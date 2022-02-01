«Незамерзайка» из какого спирта лучше очистит стекла авто на морозе

Фото avtovzglyad.ru
Не секрет, что зимние стеклоомывающие составы, которые предлагают водителям на обочинах дорог, стоят существенно дешевле чем их аналоги, продаваемые на сетевых АЗС или в гипермаркетах. Отличаются эти жидкости и по своим рабочим свойствам. Главная причина таких диспропорций — разные типы спиртов, используемых для приготовления «незамерзаек». Эксперты портала «АвтоВзгляд» сравнили несколько таких продуктов, изготовленных на основе метанола, изопропанола и этилового спирта.
Ефим Розкин

Тему использования различных технических спиртов мы затронули не случайно. Дело в том, что физико-химические свойства «незамерзаек» в значительной мере зависят от типа используемого спирта. Напомним, что в большинстве фирменных жидкостей применяют разрешенный для технических нужд изопропиловый спирт (он же ИПС или изопропанол).

У этих «омываек» при понижении температуры примерно ниже −15 С заметно меняется вязкость. На практике это проявляется в том, что при сильных морозах изопропиловая жидкость хуже распыляется через форсунки стекломывателя, осложняя очистку лобового стекла.

В то же время, сегодня на рынке есть масса стеклоомываек, в которых «забодяжен» запрещенный (в нашей стране), но более дешевый метиловый спирт. Из него делают подавляющее большинство недорогих зимних жидкостей с заявленной температурой замерзания −30 градусов. Считается, что их текучесть на морозе заметно лучше, чем у стеклоомываек на основе ИПС.

Правда, при этом не говорится, для какой именно температуры справедливо данное утверждение. Между тем, почти все «30-градусные» жидкости, приготовленные на основе метанола, превращаются в лед уже при −16 градусах. Что неоднократно доказали и предыдущие тесты, проведенные экспертами портала «АвтоВзгляд».

Фото из соцсетей.

Наконец, есть еще одна категория автомобильных «незамерзаек», которые делают из смеси изопропанола с этиловым спиртом. У последнего, как известно, вязкость мало зависит от температуры. Комбинация этих двух видов спиртов, по оценкам технологов, позволяет создавать жидкости, сохраняющую высокую текучесть вплоть до −25 С.

Такие составы уже появились на нашем рынке, однако какой-либо достоверной информации по их характеристикам найти достаточно сложно. Именно поэтому нынешний сезонный тест посвящен зимним стеклоомывателям, приготовленным из разных спиртов, и сопоставлению свойств таких жидкостей при низких температурах.

Участники теста

В частности, эксперты решили оценить реальную морозостойкость «незамерзаек, а также сопоставить их текучесть при −20 С. Для этого при поддержке портала "АвтоПарад» было приобретено несколько отечественных зимних стеклоомываек, а также один лицензионный состав, выпускаемый в России по рецептуре немецкой компании.

Жидкости покупались в автомобильных сетевых магазинах и гипермаркетах Подмосковья. В итоге в нашем распоряжении оказалось семь образцов. Это четыре продукта с заявленной температурой −30 С, еще три — составы с температурой замерзания −25 С.

Фото avtovzglyad.ru

Распределение участников теста по брендам оказалось следующим. Так, «30-градусники» представлены жидкостями «Автозима −30», North Way −30, Hyper Frost −30 и Gibson −30. Все четыре перечисленных продукта сделаны на основе метанола.

Их конкуренты — две чисто изопропиловые «незамезайки» Globus −25 и Fin Joy −25, а также новый продукт от бренда Liqui Moly −25, приготовленный из смеси изопропанола с этиловым спиртом. Цифры в обозначениях всех образцов указывают значения заявленной температуры замерзания.

Метанол не любит холод

Испытания незамерзающих жидкостей эксперты начали с проверки их морозостойкости. Она проводились с использованием морозильной камеры, в которой ступенчато, с шагом в один градус, понижалась температура, начиная с отметки −16 С. При каждом выставленном ее значении образцы выдерживались в камере в течение суток. Что же показали эти исследования?

Увы, их результаты, как и в прошлые годы, оказались вполне предсказуемыми. Так, очень быстро с дистанции сошли сразу все четыре «метанольных» образца! Ни один из них не смог достичь температуры замерзания с контрольным значением −20 С.

Фото avtovzglyad.ru

Например, «Автозима −30» и North Way −30 превратились в лед уже при −16 С. Чуть дольше продержалась Hyper Frost −30, застывшая при −17 С. Четвертая «метанольная» «незамерзайка» Gibson −30 «окаменела» при −19 С.

В итоге, на «финишную прямую», то есть во второй тур, где, напомним, планировалось оценить текучесть семи зимних жидкостей, вышли только три продукта. Это Globus −25 и Fin Joy −25 (оба подтвердили заявленную температуру −25 С), а также состав Liqui Moly −25, показавший морозостойкость на уровне аж в −26 С.

Стрельба по мишени

Для сравнения текучести незамерзаек эксперты изготовили из картонной коробки импровизированную мишень, которую с расстояния примерно 50 см «обстреливали» струей из бытового пневмо-распылителя. Его выбрали из тех соображений, что его форсунка (фото ниже) очень схожа по конструкции с аналогичным элементом у автомобильного стеклоомывателя. Критерий оценки был таков — чем сильнее и «кучнее» бьет по мишениструя охлажденной до −20 С жидкости, тем лучше.

Фото avtovzglyad.ru

Результаты контрольных жидкостных «обстрелов» приведены на фото ниже. Как можно видеть, из трех образцов лучше всего показала себя новая «незамерзайка» Liqui Moly −25, содержащая, в том числе, и этиловый спирт. Она реально сохраняет высокую текучесть, причем как минимум до −20 С.

При распылении струя этой жидкости проходит через форсунки с хорошим напором, позволяя с максимальной эффективностью обработать локальный участок поверхности. Чего явно не скажешь о двух ее аналогах (Globus −25 и Fin Joy-25), сделанных из изопропанола.

Делайте выводы

Оба этих продукта при той же температуре прокачиваются через форсунки гораздо слабее. Да и распыляются заметно хуже — струя жидкости становится неравномерной, начинает «рваться» или бить в разные стороны, уходя от центра мишени. Наиболее вязкой, отметили эксперты, после 20-градусной заморозки оказалась «незамерзайка» Globus −25. Ее «выстрелы» из пневмо-распылителя иногда вообще не доставали до мишени.

Фото avtovzglyad.ru

Тем не менее, если сравнивать обе отмеченных жидкости с «метанольными» образцами, которые замерзли при куда более меньшем охлаждении, то они однозначно выигрывают у последних.

Да, в сильные холода «изопропанольные» стеклоочистители заметно густеют, но все равно остаются жидкими. А это очень важно для безопасной езды! Что наглядно продемонстрировал и тест.

Ведь даже при слабом распылении через форсунки они способны худо-бедно смочить ветровое стекло и помочь «дворникам» очистить его от грязи. А уж если зимняя жидкость будет еще и с этанолом, то хороший обзор водителю будет гарантирован в любую погоду. Так что делайте выводы!

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1 февраля 2022
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