«Незамерзайка» из какого спирта лучше очистит стекла авто на морозе

Тему использования различных технических спиртов мы затронули не случайно. Дело в том, что физико-химические свойства «незамерзаек» в значительной мере зависят от типа используемого спирта. Напомним, что в большинстве фирменных жидкостей применяют разрешенный для технических нужд изопропиловый спирт (он же ИПС или изопропанол).
У этих «омываек» при понижении температуры примерно ниже −15 С заметно меняется вязкость. На практике это проявляется в том, что при сильных морозах изопропиловая жидкость хуже распыляется через форсунки стекломывателя, осложняя очистку лобового стекла.
В то же время, сегодня на рынке есть масса стеклоомываек, в которых «забодяжен» запрещенный (в нашей стране), но более дешевый метиловый спирт. Из него делают подавляющее большинство недорогих зимних жидкостей с заявленной температурой замерзания −30 градусов. Считается, что их текучесть на морозе заметно лучше, чем у стеклоомываек на основе ИПС.
Правда, при этом не говорится, для какой именно температуры справедливо данное утверждение. Между тем, почти все «30-градусные» жидкости, приготовленные на основе метанола, превращаются в лед уже при −16 градусах. Что неоднократно доказали и предыдущие тесты, проведенные экспертами портала «АвтоВзгляд».
Наконец, есть еще одна категория автомобильных «незамерзаек», которые делают из смеси изопропанола с этиловым спиртом. У последнего, как известно, вязкость мало зависит от температуры. Комбинация этих двух видов спиртов, по оценкам технологов, позволяет создавать жидкости, сохраняющую высокую текучесть вплоть до −25 С.
Такие составы уже появились на нашем рынке, однако какой-либо достоверной информации по их характеристикам найти достаточно сложно. Именно поэтому нынешний сезонный тест посвящен зимним стеклоомывателям, приготовленным из разных спиртов, и сопоставлению свойств таких жидкостей при низких температурах.
Участники теста
В частности, эксперты решили оценить реальную морозостойкость «незамерзаек, а также сопоставить их текучесть при −20 С. Для этого при поддержке портала "АвтоПарад» было приобретено несколько отечественных зимних стеклоомываек, а также один лицензионный состав, выпускаемый в России по рецептуре немецкой компании.
Жидкости покупались в автомобильных сетевых магазинах и гипермаркетах Подмосковья. В итоге в нашем распоряжении оказалось семь образцов. Это четыре продукта с заявленной температурой −30 С, еще три — составы с температурой замерзания −25 С.
Распределение участников теста по брендам оказалось следующим. Так, «30-градусники» представлены жидкостями «Автозима −30», North Way −30, Hyper Frost −30 и Gibson −30. Все четыре перечисленных продукта сделаны на основе метанола.
Их конкуренты — две чисто изопропиловые «незамезайки» Globus −25 и Fin Joy −25, а также новый продукт от бренда Liqui Moly −25, приготовленный из смеси изопропанола с этиловым спиртом. Цифры в обозначениях всех образцов указывают значения заявленной температуры замерзания.
Метанол не любит холод
Испытания незамерзающих жидкостей эксперты начали с проверки их морозостойкости. Она проводились с использованием морозильной камеры, в которой ступенчато, с шагом в один градус, понижалась температура, начиная с отметки −16 С. При каждом выставленном ее значении образцы выдерживались в камере в течение суток. Что же показали эти исследования?
Увы, их результаты, как и в прошлые годы, оказались вполне предсказуемыми. Так, очень быстро с дистанции сошли сразу все четыре «метанольных» образца! Ни один из них не смог достичь температуры замерзания с контрольным значением −20 С.
Например, «Автозима −30» и North Way −30 превратились в лед уже при −16 С. Чуть дольше продержалась Hyper Frost −30, застывшая при −17 С. Четвертая «метанольная» «незамерзайка» Gibson −30 «окаменела» при −19 С.
В итоге, на «финишную прямую», то есть во второй тур, где, напомним, планировалось оценить текучесть семи зимних жидкостей, вышли только три продукта. Это Globus −25 и Fin Joy −25 (оба подтвердили заявленную температуру −25 С), а также состав Liqui Moly −25, показавший морозостойкость на уровне аж в −26 С.
Стрельба по мишени
Для сравнения текучести незамерзаек эксперты изготовили из картонной коробки импровизированную мишень, которую с расстояния примерно 50 см «обстреливали» струей из бытового пневмо-распылителя. Его выбрали из тех соображений, что его форсунка (фото ниже) очень схожа по конструкции с аналогичным элементом у автомобильного стеклоомывателя. Критерий оценки был таков — чем сильнее и «кучнее» бьет по мишениструя охлажденной до −20 С жидкости, тем лучше.
Результаты контрольных жидкостных «обстрелов» приведены на фото ниже. Как можно видеть, из трех образцов лучше всего показала себя новая «незамерзайка» Liqui Moly −25, содержащая, в том числе, и этиловый спирт. Она реально сохраняет высокую текучесть, причем как минимум до −20 С.
При распылении струя этой жидкости проходит через форсунки с хорошим напором, позволяя с максимальной эффективностью обработать локальный участок поверхности. Чего явно не скажешь о двух ее аналогах (Globus −25 и Fin Joy-25), сделанных из изопропанола.
Делайте выводы
Оба этих продукта при той же температуре прокачиваются через форсунки гораздо слабее. Да и распыляются заметно хуже — струя жидкости становится неравномерной, начинает «рваться» или бить в разные стороны, уходя от центра мишени. Наиболее вязкой, отметили эксперты, после 20-градусной заморозки оказалась «незамерзайка» Globus −25. Ее «выстрелы» из пневмо-распылителя иногда вообще не доставали до мишени.
Тем не менее, если сравнивать обе отмеченных жидкости с «метанольными» образцами, которые замерзли при куда более меньшем охлаждении, то они однозначно выигрывают у последних.
Да, в сильные холода «изопропанольные» стеклоочистители заметно густеют, но все равно остаются жидкими. А это очень важно для безопасной езды! Что наглядно продемонстрировал и тест.
Ведь даже при слабом распылении через форсунки они способны худо-бедно смочить ветровое стекло и помочь «дворникам» очистить его от грязи. А уж если зимняя жидкость будет еще и с этанолом, то хороший обзор водителю будет гарантирован в любую погоду. Так что делайте выводы!