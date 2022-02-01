«Незамерзайка» из какого спирта лучше очистит стекла авто на морозе

Тему использования различных технических спиртов мы затронули не случайно. Дело в том, что физико-химические свойства «незамерзаек» в значительной мере зависят от типа используемого спирта. Напомним, что в большинстве фирменных жидкостей применяют разрешенный для технических нужд изопропиловый спирт (он же ИПС или изопропанол).

У этих «омываек» при понижении температуры примерно ниже −15 С заметно меняется вязкость. На практике это проявляется в том, что при сильных морозах изопропиловая жидкость хуже распыляется через форсунки стекломывателя, осложняя очистку лобового стекла.

В то же время, сегодня на рынке есть масса стеклоомываек, в которых «забодяжен» запрещенный (в нашей стране), но более дешевый метиловый спирт. Из него делают подавляющее большинство недорогих зимних жидкостей с заявленной температурой замерзания −30 градусов. Считается, что их текучесть на морозе заметно лучше, чем у стеклоомываек на основе ИПС.

Правда, при этом не говорится, для какой именно температуры справедливо данное утверждение. Между тем, почти все «30-градусные» жидкости, приготовленные на основе метанола, превращаются в лед уже при −16 градусах. Что неоднократно доказали и предыдущие тесты, проведенные экспертами портала «АвтоВзгляд».