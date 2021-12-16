Забытые, но верные способы разморозить «незамерзайку» в бачке стеклоомывателя

Жидкость, которая не должна замерзать, с наступлением холодов замерзла — в такую ситуацию частенько попадают автомобилисты. Виной тому некачественная «омывайка», либо не была произведена правильная замена летней жидкости на зимнюю, и в результате произошло их смешивание с понижением рабочих характеристик.

Впрочем, как бы то ни было, узнают водители о проблеме лишь тогда, когда хотят помыть загрязнившееся стекло — то есть поздно. Что делать, куда бежать? Ведь нужно ехать, а продолжать движение с заляпанным грязью стеклом далеко небезопасно.

Рецепты борьбы с проблемой, конечно же, есть, и много. Однако не все они одинаково хороши. Одни требуют времени, другие малоэффективны, а воспользовавшись третьим можно и вовсе вывести стеклоомыватели из строя.

Самый простой и эффективный способ — конечно же, поставить машину в теплое место. Тепло от двигателя и плюсовая температура в помещении, скажем, подземного паркинга, растопят заледеневшую жидкость и освободят от льда форсунки стеклоомывателей. При этом это время можно посвятить себе. Например, побродить по супермаркету, сходить в салон красоты или попить кофе в ближайшем кафе. Минус способа — он небыстрый. Да и до теплого паркинга нужно как-то доехать.

Прогрев двигателя — вариант рабочий, но не столь эффективный. Какое-то время вам все равно придется ездить буквально вслепую, беспомощно гоняя щетки стеклоочистителя по стеклу, изнашивая их. А если бачок расположен не в самой теплой зоне? Тут уж пиши пропало, и нужно искать альтернативный способ.

Снять бачок омывателя в современной иномарке — это целая специальная операция, при выполнении которой требуется масса инструмента. А разбирать, порой, приходится полмашины. Если раньше в отечественных легковушках этот способ и работал, то сегодня он вовсе не вариант.