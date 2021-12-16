Забытые, но верные способы разморозить «незамерзайку» в бачке стеклоомывателя

Жидкость, которая не должна замерзать, с наступлением холодов замерзла — в такую ситуацию частенько попадают автомобилисты. Виной тому некачественная «омывайка», либо не была произведена правильная замена летней жидкости на зимнюю, и в результате произошло их смешивание с понижением рабочих характеристик.
Впрочем, как бы то ни было, узнают водители о проблеме лишь тогда, когда хотят помыть загрязнившееся стекло — то есть поздно. Что делать, куда бежать? Ведь нужно ехать, а продолжать движение с заляпанным грязью стеклом далеко небезопасно.
Рецепты борьбы с проблемой, конечно же, есть, и много. Однако не все они одинаково хороши. Одни требуют времени, другие малоэффективны, а воспользовавшись третьим можно и вовсе вывести стеклоомыватели из строя.
Самый простой и эффективный способ — конечно же, поставить машину в теплое место. Тепло от двигателя и плюсовая температура в помещении, скажем, подземного паркинга, растопят заледеневшую жидкость и освободят от льда форсунки стеклоомывателей. При этом это время можно посвятить себе. Например, побродить по супермаркету, сходить в салон красоты или попить кофе в ближайшем кафе. Минус способа — он небыстрый. Да и до теплого паркинга нужно как-то доехать.
Прогрев двигателя — вариант рабочий, но не столь эффективный. Какое-то время вам все равно придется ездить буквально вслепую, беспомощно гоняя щетки стеклоочистителя по стеклу, изнашивая их. А если бачок расположен не в самой теплой зоне? Тут уж пиши пропало, и нужно искать альтернативный способ.
Снять бачок омывателя в современной иномарке — это целая специальная операция, при выполнении которой требуется масса инструмента. А разбирать, порой, приходится полмашины. Если раньше в отечественных легковушках этот способ и работал, то сегодня он вовсе не вариант.
Можно подогреть бачок феном для волос — способ действительно рабочий. Но, во-первых, часто ли вы возите в машине фен. А во-вторых, помимо фена вам еще понадобится розетка на 220В. А такая есть не во всех, даже современных, автомобилях.
Некоторые рекомендуют засыпать в бачок пачку соли. Якобы соль топит лед. От части это так. Но делает она это не так быстро, как хотелось бы. К тому же, ни в коем случае нельзя добавлять соль ни в какую систему автомобиля, потому как она провоцирует стремительную коррозию. В лучшем случае поменяете форсунки, а в худшем — моторчик стеклоомывателя. А заодно придется как следует промыть систему. В общем, так себе способ.
А вот если бачок не полный, и в багажнике или в магазине по соседству есть концентрированная «омывайка», то можно воспользоваться ей, влив ее по максимуму. Лучше всего, если концентрат будет с ветрины теплого помещения магазина — это усилит оттаивающий эффект.
Однако, если бачок заполнен под завязку, то предыдущий способ не годится. И тогда поможет мойка с теплой водой. Правда, опять же есть ряд «но». Во-первых, лить в бачок горячую воду нужно малым напором, чтобы не залить окружающие его агрегаты. Во-вторых, когда лед растает систему снова придется промыть, пропустив через нее большое количество качественной омывающей жидкости.
Единственный верный способ не попасть впросак с «омывайкой» — это вовремя переходить с летней на зимнюю, и пользоваться продукцией исключительно надежных брендов, ну или поставщиков, если таковые имеются в вашем гаражном кооперативе.