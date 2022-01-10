Самогонщики: может ли «незамерзайка» из первача стать альтернативой придорожной бурде

«Головы» в помощь

Надо заметить, что проблема с «незамерзайками», по сути не пригодными для использования по назначению, длиться далеко не первый год. И уже довольно много шоферов перешли на стеклоомыватели собственного производства. В первую очередь «хэнд-мейдом» занялись самогонщики, которые из полученных при перегонке головных фракций изготавливают зимнюю жидкость для стекол.

Рецепт, который мы нашли на одном автомобильном форуме, довольно прост: «первак» (его крепость в среднем составляет около 75—80 «оборотов») разбавляется водой в пропорции 1:1, и в полученную смесь добавляется небольшое количество средства для мытья посуды. Вот и все — рукодельная незамерзайка готова!

Мы решили проверить, действительно ли жидкость из «голов» самогона превосходит по своим свойствам продукт из изопропилового спирта. В редакции, как оказалось, любителей гнать «самыч» для личных нужд в домашних условиях нашлось немало, а потому проблем с сырьем не возникло.

Разбавлять решили не в той пропорции, что была указана в рецепте, а по специальной таблице и с помощью спиртометра. В частности, чтобы домашняя «незамерзаечка» была текучей при −25 по Цельсию, ее крепость должна быть не ниже 40 градусов. Ну а если синоптики сулят более сильные морозы, то концентрация спирта должна быть еще выше (например, чтобы крафтовая незамерзайка не превратилась в лед при опускании столбика термометра ниже −40С, крепость продукта должна быть никак не меньше 56 «оборотов»).