Самогонщики: может ли «незамерзайка» из первача стать альтернативой придорожной бурде

После неоднократно повторяющихся историй с отравлением глубоко пьющих соотечественников различными настойками типа боярышника и жидкостями для омывания стекол, в стране запретили выпуск автомобильных «незамерзаек» на основе метилового спирта, проявив заботу — уж давайте называть вещи своими именами — о маргинальных слоях населения, которые пьют все, что горит.
Производители стеклоомываек были вынуждены перейти на другое сырье — на изопропиловый спирт. Разумеется, «незамерзайки» на изопропилене так же как и на метаноле не стали пригодны для употребления. Но чтобы насмерть упиться древесным спиртом (так в простонародье называют метанол), достаточно «бахнуть» 100 мл. жидкости, в то время как летальная доза изопропелена в 5 раз выше.
Густо. От того и грустно
Но в отличии от метила, изопропиловый спирт на холоде густеет! Да, пусть на морозе содержимое бачка стеклоомывателя и не превращается в ледяной оковалок, но этот «кисель», увы, не прокачивается к «писалкам» подающей помпой.
А даже если тепло от движка машины разогревает подкапотное пространство до температур, когда к «незамерзайке» возвращается ее жизнеспособность, то на ветровом стекле, постоянно охлаждаемом потоками воздуха, она вновь превращается в тягучую субстанцию, которая, будучи размазанной «дворниками» по поверхности, препятствует нормальному обзору. К слову сказать, с «незамерзайками», в основе которых метанол (а это фактически все подобные жидкости, что продаются в Европе), подобных метаморфоз не происходит.
Само-собой разумеется, никакой статистики ДТП, причиной которых стала не справившаяся со своими обязанностями на морозе стеклоомывайка, не ведется. В протоколах инспекторы ГИБДД обычно ограничиваются формулировкой, что, дескать, водитель выбрал скорость движения без учета дорожных или погодных условий. А между тем, если копнуть чуточку глубже, запросто может оказаться, что во имя спасения сотни жизней любителей «бухать денатурат», на тот свет отправились тысячи автомобилистов.
«Головы» в помощь
Надо заметить, что проблема с «незамерзайками», по сути не пригодными для использования по назначению, длиться далеко не первый год. И уже довольно много шоферов перешли на стеклоомыватели собственного производства. В первую очередь «хэнд-мейдом» занялись самогонщики, которые из полученных при перегонке головных фракций изготавливают зимнюю жидкость для стекол.
Рецепт, который мы нашли на одном автомобильном форуме, довольно прост: «первак» (его крепость в среднем составляет около 75—80 «оборотов») разбавляется водой в пропорции 1:1, и в полученную смесь добавляется небольшое количество средства для мытья посуды. Вот и все — рукодельная незамерзайка готова!
Мы решили проверить, действительно ли жидкость из «голов» самогона превосходит по своим свойствам продукт из изопропилового спирта. В редакции, как оказалось, любителей гнать «самыч» для личных нужд в домашних условиях нашлось немало, а потому проблем с сырьем не возникло.
Разбавлять решили не в той пропорции, что была указана в рецепте, а по специальной таблице и с помощью спиртометра. В частности, чтобы домашняя «незамерзаечка» была текучей при −25 по Цельсию, ее крепость должна быть не ниже 40 градусов. Ну а если синоптики сулят более сильные морозы, то концентрация спирта должна быть еще выше (например, чтобы крафтовая незамерзайка не превратилась в лед при опускании столбика термометра ниже −40С, крепость продукта должна быть никак не меньше 56 «оборотов»).
Пиф-ПАВ, ой-ой-ой
Еще нам показалась лишним ингридиентом жидкость для мытья посуды. Однако опытным путем быстро стало понятно, что без «жидкого мыла» с лобового стекла не удаляется маслянистая пленка, из-за чего ухудшается видимость. Ведь в моющем средстве содержатся поверхностно активные вещества (ПАВ), которые даже в малых дозах запросто разрушают молекулярную структуру масла, благодаря чему стекло в момент становится прозрачным. В общем, в 3 литра домашней «незамерзайки» обязательно нужно влить как минимум граммов 30 жидкости для мытья посуды.
Во время наших полевых испытаний в центральном регионе не было крещенских морозов, а потому для проверки, как купленная и самодельная стеклоомывайки держат удар холодом, мы воспользовались морозильной камерой домашнего холодильника. Если верить показаниям пирометра (пистолет для измерения температуры), то в морозилке −26С. На сутки мы отправили туда две мензурки с «незамерзайками». Покупная жидкость на основе изопропила должна работать до −30С (во всяком случае, так заявлено на этикетке), а домашнюю «настойку» мы разбодяжили до водочной крепости (то есть с температурой использования до −25С).
Что ж, покупная стеклоомывающая жидкость загустела в морозилке: в ней видны кристаллики льда и она однозначно не прокачается насосом и забьет форсунки для полива стекла. А вот домашняя «незамерзайка», сделанная на основе этилового спирта, вопреки ожиданиям (ведь −25С для нее — температура застывания), полностью сохранила свою работоспособность.
Побочный эффект с мигалкой
Сильно ли чувствуется в салоне автомобиля запах спиртяги при использовании домашней жидкости? Врать не будем — запашок присутствует и, причем, не совсем водочный. Этакая смесь ацетона, сивухи, спирта и жидкости для мытья посуды. Впрочем, «букет» не очень резкий и от иных стеклоомывающих жидкостей, купленных на АЗС, разит куда сильнее и неприятнее.
Единственный побочный эффект от домашней «незамерзайки» — встреча с гаишниками. Служивый, остановивший наше авто для рядовой проверки документов, долго принюхивался, спрашивал, не употребляли ли мы чего-нибудь «горичительного» перед поездкой?..
Объясняем, что «незамерзаечка» крафтовая, вот понюхайте — и брызнули на стекло. Тем не менее, чтобы развеять всяческие сомнения, инспектор достал алкометр, выдал мундштук и попросил подуть в приборчик до характерного щелчка. «Выхлоп» оказался чистым и нас благополучно отпустили.