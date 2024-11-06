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В России хотят ужесточить правила торговли автозапчастями

Инициативу спровоцировал приток подделок

В нашей стране планируют жестче контролировать торговлю запчастями и маслами для автомобилей, поскольку рынок наводнили подделки зарубежных брендов. В Совете Федерации отметили, что доля контрафакта в случае некоторых расходников и автокомпонентов для иномарок превышает 50%. В верхней палате парламента на эту тему прошел круглый стол, где присутствовали представители Минпромторга, ФАС, Росстандарта, а также Роспотребнадзора, Минэкономразвития и отраслевых ассоциаций.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России хотят ужесточить правила торговли автозапчастями

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу комитета по регламенту Совета Федерации. Уточняется, что автозапчасти у нас планируют продавать при использовании ГИС МТ — государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров. Кроме того, речь идет о введении обязательной маркировки деталей и блокировке продаж подделок на маркетплейсах, в автомастерских и на кассах магазинов.

По словам одного из авторов инициативы, сенатора Олег Земцова, пока из-за контрафактных запчастей и смазочных материалов страдают и потребители, и добросовестные производители или импортеры, которые находятся в неравных условиях с теми, кто торгует подделками.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, почему водители гоняются за китайскими запчастями из Кореи. Автофорумы подсказали любопытный лайфхак поиска надежных деталей.

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