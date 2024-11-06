В России хотят ужесточить правила торговли автозапчастями

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу комитета по регламенту Совета Федерации. Уточняется, что автозапчасти у нас планируют продавать при использовании ГИС МТ — государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров. Кроме того, речь идет о введении обязательной маркировки деталей и блокировке продаж подделок на маркетплейсах, в автомастерских и на кассах магазинов.
По словам одного из авторов инициативы, сенатора Олег Земцова, пока из-за контрафактных запчастей и смазочных материалов страдают и потребители, и добросовестные производители или импортеры, которые находятся в неравных условиях с теми, кто торгует подделками.
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