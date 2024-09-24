Эксперт назвал самые распространенные неполадки в электронике китайских авто

Парк легковушек «поднебесного» производства растет в России буквально с каждым днем. Причем многие модели выделяются солидными габаритами, крутизной экстерьера и интерьера. Однако так ли все идеально с их электронной «начинкой»? Автоэксперт перечислил порталу «АвтоВзгляд» самые часто встречающиеся неполадки в работе электроники китайских авто.

— «Родовые болезни» в электронике — реальная проблема некоторых автомобилей китайского происхождения, — говорит генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников. Встречаются проблемы с датчиками и системами контроля, возникают неполадки в мультимедийных системах, электропроводке, высок и риск коротких замыканий...

Так же могут, по словам эксперта, возникать неисправности в системах, контролирующих работу двигателя и трансмиссии. Например, у автомобилей Dongfeng наблюдаются поломки электроники, отвечающей за кислородные датчики и систему автоматической блокировки колес.

Что может привести к ухудшению работы двигателя и увеличению расхода топлива. Случается также самопроизвольное открытие стекол, часто возникают вопросы к климат-контролю. Бывают и неисправности в системах безопасности — с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и электронной системой стабилизации (ESP).

— Владельцы некоторых JAC и Geely сообщают о бедах с мультимедийными системами. Часто сбоят их экраны: информация может пропадать, а функции управления работать некорректно. Например, владельцы моделей Geely Atlas отмечают, что иногда система навигации «виснет» и не реагирует на команды, — рассказывает г-н Стрельников.

Фото globallookpress.com

У отдельных китайских моделей электропроводка такая, что приводит к коротким замыканиям. Владельцы некоторых Haval, по информации эксперта, сообщают, что электрические стеклоподъемники на их машинах порой работают неправильно или вообще перестают функционировать.

— Некоторые пользователи отмечают случаи, когда стекла автомобиля начинают опускаться сами по себе без вмешательства водителя. Это может быть связано с неисправностью блока управления электроникой или нарушениями в проводке, — продолжает специалист.

У некоторых моделей Changan и Lifan возникают проблемы с ABS и ESP, утверждает он. Например, владельцы сообщают, что индикаторы этих систем нередко загораются без видимой причины, что вызывает беспокойство по поводу безопасности ТС.

А, например, у ряда моделей Great Wall «глючит» климат-контроль. Владельцы сообщают, что система то и дело перестает реагировать на команды и не поддерживает заданную температуру.

Фото globallookpress.com

Китайские «легковушки» благодаря отсутствию конкуренции продолжают завоевывать российский рынок. Но проблемы с электроникой остаются одной из основных причин недовольства автовладельцев, констатирует Стрельников.

Он напоминает, что важно быть внимательными к сигналам о неисправностях и проводить регулярное техническое обслуживание машины для минимизации рисков возникновения серьезных поломок.