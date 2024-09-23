Тонкий металл, слабая подвеска: чем до сих пор грешат китайские машины

Привычка к «сел и поехал», выработанная годами эксплуатации иномарок, может сгенерировать целый ворох необратимых последствий, если применить ее к свежеприобретенному китайскому автомобилю. Эксперт портала «АвтоВзгляд» назвал ряд процедур, которые крайне необходимо провести с «чайнакаром» перед тем, как впервые выехать на дороги общего пользования.

Двадцать лет подряд россияне приходили за новыми автомобилями в салоны именитых брендов, покупая готовый к эксплуатации продукт и получая за немалые деньги столь же немалое удовольствие годами ездить на машине, отвлекаясь лишь на замену масла и фильтров. Поломка? Гарантия!

И так — по кругу, регулярно заменяя новое транспортное средство на еще более новое, строго следуя несгибаемому маркетинговому напору. Увы, но эта страница перевернута. Более такой щедрости от автопроизводителя ждать не стоит, а к приобретению нового, с иголочки, ТС стоит подходить так же, как это делали деды и отцы.

Оказывается, прибывающие в Россию «флагманы» и «локомотивы» китайского автопрома, готовы к нашим реалиям и условиям эксплуатации не то, чтобы полностью. Они, конечно, поедут с первой минуты знакомства, но для того, чтобы их ресурс был больше, а срок эксплуатации — дольше, предстоит и руки приложить. Причем — во вполне прямом смысле слова.

Фото globallookpress.com

Так, Михаил Мартынов, генеральный директор партнерской сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна», рекомендует не ждать чуда и самостоятельно выполнить некоторые весьма актуальные для российских погодных и дорожных условий операции:

— Ранее существовала проблема недолива масел в коробках передач у брендов Chery и JAC. Но производители достаточно быстро среагировали на проблему и решили ее. Однако проверка никогда не помешает — мало ли что, — предупреждает наш эксперт. — Кроме того, мастхэвом для китайских авто является дополнительная антикоррозийная обработка. В среднем такую обработку стоит повторять раз в 3 года. Большинству автовладельцев действительно придется привыкать и переучиваться.

Это связано с тем, что достаточно часто на новых китайских появляются проблемы, возникающие только на «возрастных» машинах привычных нам европейских, корейских, японских брендов. На «китайцах» же такие поломки начинаются уже смолоду. Среди них, например, выход из строя различных датчиков. Также их уязвимым местом является подвеска, особенно при частой езде по неровным дорогам, — говорит г-н Мартынов.

Фото globallookpress.com

Что же, об антикоррозийной обработке новоявленных законодателей автомоды сказано уже немало, но повторение — мать учения: доверять крайне важную процедуру следует не дилерам, которые регулярно проводят такие процедуры весьма поверхностно, а специализированным сервисам.

Тут «растстопами» всех мастей пролью каждую полость и каждую плоскость, защищая тонкий китайский металл и еще более тонкое лакокрасочное покрытие от суровой российской ржавчины и ее верного подданного — дорожного реагента, способного уничтожить открытый металл буквально за пару лет.

То есть кредит еще платится, а машина — уже ржавая. Чтобы этого не произошло, стоит прислушаться к мнению нашего эксперта и немедленно, буквально в день покупки, отогнать ее к спецам и покрыть защитными составами. Иначе — никак. Китайские автомобили со скоростью калейдоскопа теряют свою остаточную стоимость, а уж если дошло до коррозии — тут уж и вовсе придется продавать за копейки.