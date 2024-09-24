Эксперты уверены, что китайцы не думают о послепродажной жизни своих авто

В российских автомобильных кругах сложилось мнение, что главной на данный момент проблемой всех автомобилей их Китая — отсутствие нормальной логистики. Мол, наладят поставки, создадут склады, и заживем. Однако эксперты зачастую придерживаются совершенно другого мнения: сложности с обслуживанием и содержанием машин из Поднебесной кроются не столько в сроках и складах, сколько в принципах китайского бизнеса. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Сложности с восприятием российских автомобилистов новых ТС из Китая в трех случаях из четырех связаны с привычкой, полученной в результате общения с европейскими, корейскими, японскими и американскими производителями.

Тамошние бренды за основу брали принцип, по которому продукт (причем — любой продукт), представляет собой не только единицу проданной продукции, но и комплекс услуг, включающий в себя постпродажные гарантию, сервис, запчасти и многое другое. История про десятилетие производства запчастей для снятой уже с конвейера модели — отсюда же. Однако, по большому счету, это просто была договоренность, к которой китайцы никогда не подключались.

В результате наработка того самого «афтерсэйла» — постпродажного обслуживания автомобиля -«поднебесными» брендами происходит прямо сейчас и на основе полученного именно в России опыта. Площадка выбрана, надо сказать, подходящая: у нас на машинах принято ездить долго, так что сервис и запчасти — востребованы.

Фото globallookpress.com

Надо отдать должное: учатся китайцы не просто быстро, а очень быстро. Но путь в несколько лет невозможно пройти за один день или один месяц. Движение есть, но времени на полноценное создание комплекса услуг по обслуживанию автопотребуется еще немало, о чем порталу «АвтоВзгляд» и рассказал генеральный директор УК «К-Групп» Михаил Мартынов:

— К сожалению, это правда. Сложности есть. Однако с мануалами по ремонту на русском языке стало проще. Они появляются у дилеров примерно через полгода после запуска новой модели. На станциях технического обслуживания их также уже можно видеть. Что касается каталогов запчастей, ситуация гораздо сложнее. Для некоторых марок каталоги для подбора деталей недоступны.

Но даже если есть каталог и номер запчасти, это вовсе не значит, что деталь придет верная. На рынке до сих пор очень много аналогов продается под видом оригинала. А там вероятность неправильного вложения достаточна высока. Кроме того, существует ряд сложностей с поиском поставщиков в Китае на некоторые модели, — говорит наш эксперт.

Как правило, у официальных дилеров всегда есть расходники для техобслуживания: это масла, фильтры, колодки и т. д. Но в случае гарантийного ремонта или ремонта вследствие ДТП возникают проблемы. Часть деталей имеется в наличии, часть необходимо ждать с центральных складов, но большую часть приходится ждать непосредственно из Китая.

Фото globallookpress.com

В этом случае сроки поступления товара до клиента могут составлять от 1 до 3 месяцев. И это мы говорим только о транспортных средствах, официально поступающих на российский рынок. Для моделей, чьи дилеры не представлены в РФ, ситуация гораздо сложнее.

Элементы для кузовного ремонта практически полностью отсутствуют или есть неоригинальные. Сроки же поставки комплектующих из КНР, по словам нашего собеседника, для таких автомобилей иногда сильно затягиваются, при этом стоимость может быть достаточно высокой.

Есть и еще одна хитрость, о которой мало кто знает: европейцы, японцы и американцы, на чьих машинах мы ездили до, вели электронные каталоги автозапчастей: те самые артикулы, по которым производители видели популярность и востребованность компонентов, могли ставить на конвейер аналоги и «гнать» партии.

У китайцев такого нет — многие каталоги либо не существуют вообще, либо неоцифрованы. Проще говоря, производителю фильтров и клипс неоткуда взять информацию о потребности, нет внятной статистики продаж, поэтому нет и мысли о необходимости выпускать данную модель воздушного или масляного, например, фильтра. Автомобильный бизнес — замкнутый цикл. А китайский автопром — замкнутый цикл внутри этого цикла.