Какие запчасти идеально заменяют иностранные комплектующие на российских машинах

Качественные запчасти по приемлемым ценам — мечта миллионов автовладельцев во все времена. Но сейчас в России в этой сфере сложилась особенно сложная ситуация. Многие именитые бренды-производители автомобильных запасных частей (преимущественно европейские), по известным причинам, свернули свою деятельность в нашей стране. При том что огромное количество владельцев автомобилей российского происхождения — LADA, ГАЗ и УАЗ — давно привыкли, что в ассортименте иностранных поставщиков имеются практически любые комплектующие для отечественных моделей.
Покупая, например, ремень ГРМ для мотора LADA Vesta от какого-нибудь европейского бренда, российский автомобилист не без оснований рассчитывал, что деталь прослужит так же долго и надежно, как и аналогичная на каком-нибудь Mercedes. Уверенность в «иномарочном» качестве запчастей для российских авто в глазах отечественного автомобилиста дорогого стоит. И с некоторых пор он оказался в ситуации, когда европейцы «помахали ручкой». А машины, как и раньше, требуют, чтобы их обслуживали и чинили с использованием хороших запчастей.
Свято место пусто не бывает, и рыночную нишу проверенных зарубежных поставщиков принялись активно обживать все кому не лень — от корейских поставщиков «второго плана» до никому до сей поры не известных китайских производителей автокомпонентов, а также торговцев откровенными подделками. Особенно печально сейчас смотреть на автомобилистов, приобретающих «за недорого», на первый взгляд, правильные автокомпоненты в упаковке какого-нибудь ушедшего из России бренда.
«Дешево и сердито» оборачивается скоропостижным износом и выходом из строя якобы брендовой запчасти. Неприятность заключается еще и в том, что низкая цена подделки в торговой точке — отнюдь не 100-процентно верный маркер, предупреждающий о возможных неприятностях. Контрафактные запчасти сейчас в России продают и по высоким ценам тоже — как раз в расчете на автомобилистов, свято верящих, что хорошая деталь обязана стоить дорого.
На первый взгляд может показаться, что в сложившихся условиях владельцу LADA, ГАЗ или УАЗ просто невозможно не нарваться на запчасть «с сюрпризом»: либо она будет неприлично дорогая, либо некачественная поддельная, либо и то и другое «в одном флаконе». Это отнюдь не так. Сейчас на российском рынке вполне можно найти по-настоящему качественные автокомпоненты по отнюдь не космическим ценам. Среди подобной продукции выделяется бренд g-part, представляемый на отечественных торговых площадках ГК «Современные транспортные технологии». Эти запчасти известны среди российских потребителей с 2015 года. Что кардинально отличает их от массы невразумительных конкурентов, заваливающих нынче российского автовладельца продукцией сомнительного свойства.
При создании бренда g-part была сделана ставка на снижение стоимости владения отечественными ТС марок ГАЗ, УАЗ и LADA без ухудшения качества комплектующих, используемых их обладателями. Компоненты g-part производят на высокотехнологичных контрактных производствах — по заказу ГК «СТТ». Такой подход обеспечивает высочайший уровень контроля качества и снижение конечной стоимости запчастей. За годы работы на российском рынке компания наработала огромный опыт в области производства и реализации запчастей, опирающийся на понимание потребностей рядового автовладельца.
Под брендом g-part российские автомобилисты получают воздушные, масляные, топливные и салонные фильтры, тормозные колодки и диски, шаровые опоры и сайлентблоки, ремни ГРМ, детали системы зажигания, радиаторы и компоненты системы охлаждения, ступичные подшипники, рычаги подвески, шланги и трубки тормозной системы, а также расходные материалы — жидкости, масла, антифризы.
Бренд чутко следит за изменяющимся фокусом потребностей российского автовладельца. Благодаря этому ассортимент g-part всегда соответствует текущему запросу хозяина LADA, УАЗ или ГАЗ.
В соответствии с этой политикой несколько месяцев назад номенклатура продукции бренда пополнилась более чем на 400 наименований. Речь идет о компонентах автоэлектрики, деталях сцепления, карданных валах, крестовинах приводов и различных расходниках, в частности фильтров для двигателей Cummins.
Для защиты от подделок своих запчастей g-part использует метод нанесения специальной маркировки на всю свою продукцию — в виде фирменного логотипа. Такой подход гарантирует подлинность детали и ее качество. Заметим, что оно находится на достойном уровне: g-part дает на свои детали гарантию — на срок до двух лет.
Сейчас практически любую запчасть для автомобиля можно приобрести не только в обычных магазинах, но и на специализированных интернет-площадках типа «Парткома» или «Экзиста». Продукция g-part присутствует в полном ассортименте не только в этих онлайн-магазинах, но и на таких мощных маркетплейсах, как Ozon, Wildberries и «Яндекс-маркет». Это делает запчасти g-part еще более доступными для владельцев автомобилей российских производителей.