Какие запчасти идеально заменяют иностранные комплектующие на российских машинах

Качественные запчасти по приемлемым ценам — мечта миллионов автовладельцев во все времена. Но сейчас в России в этой сфере сложилась особенно сложная ситуация. Многие именитые бренды-производители автомобильных запасных частей (преимущественно европейские), по известным причинам, свернули свою деятельность в нашей стране. При том что огромное количество владельцев автомобилей российского происхождения — LADA, ГАЗ и УАЗ — давно привыкли, что в ассортименте иностранных поставщиков имеются практически любые комплектующие для отечественных моделей.

Покупая, например, ремень ГРМ для мотора LADA Vesta от какого-нибудь европейского бренда, российский автомобилист не без оснований рассчитывал, что деталь прослужит так же долго и надежно, как и аналогичная на каком-нибудь Mercedes. Уверенность в «иномарочном» качестве запчастей для российских авто в глазах отечественного автомобилиста дорогого стоит. И с некоторых пор он оказался в ситуации, когда европейцы «помахали ручкой». А машины, как и раньше, требуют, чтобы их обслуживали и чинили с использованием хороших запчастей.

Свято место пусто не бывает, и рыночную нишу проверенных зарубежных поставщиков принялись активно обживать все кому не лень — от корейских поставщиков «второго плана» до никому до сей поры не известных китайских производителей автокомпонентов, а также торговцев откровенными подделками. Особенно печально сейчас смотреть на автомобилистов, приобретающих «за недорого», на первый взгляд, правильные автокомпоненты в упаковке какого-нибудь ушедшего из России бренда.