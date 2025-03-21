Тревожно: доля поддельных автомобильных запчастей на маркетплейсах зашкаливает

С оборотом поддельных запчастей нужно бороться по понятным причинам: они представляют угрозу не только для имущества, но и для здоровья, и даже для жизни людей. Отдельный сегмент, в котором доля «фейковых» компонентов выросла до неприличных масштабов, это маркетплейсы. Эксперт Павлов рассказал порталу «АвтоВзгляд» о ситуации с продажами подделок на этих площадках и о том, как можно резко сократить оборот нелегальных «расходников».

«Ситуация достаточно тревожная», отметил председатель организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов, комментируя тему торговли поддельными автомобильными компонентами. Он замечает: по экспертным оценкам, которые озвучивались, в том числе, в конце прошлого года на профильном совещании в Совете Федерации, процент подделок достигает десятков процентов в зависимости от категории.

— По тем же моторным маслам объем нелегальной продукции доходит до 40-60%. То есть, контрафактной, контрабандной и поддельной. Риск использования поддельных технических жидкостей и запасных частей всем понятен. Это и выход из строя дорогостоящей техники, и проблемы с импортозамещением, и недобросовестная конкуренция. А также неуплата налогов и сборов. Короче говоря, есть масса проблем, — рассказывает эксперт.

Маркетплейсы, которые стали очень популярными каналами приобретения товаров — удобными, доступными, с огромным охватом и товарным ассортиментом, вносят и очень большой вклад в оборот продукции, в том числе, увы, нелегальной. И они сейчас, по утверждению собеседника портала «АвтоВзгляд», активно вовлекаются как по собственной инициативе, так и по инициативе госорганов в усиление контроля за легальностью продавцов и товара, который реализуют.

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Именно поэтому в России с 2024 года реализуются мероприятия по введению маркировки в сфере запасных частей и расходных материалов, замечает Павлов. Эта система успешно себя зарекомендовала в самых разных товарных группах. Она одновременно дает простые и понятные ориентиры как для надзорных органов, которые осуществляют контроль (видны все цепочки поставок, происхождение, все звенья сбыта), так и для потребителей, которые могут проверить любой товар с помощью бесплатного приложения.

Также эксперт рассчитывает на эффективность законодательных инициатив, касающихся именно регулирования работы маркетплейсов. В частности — на законопроект о платформенной экономике, который предполагает, что эти площадки будут контролировать легальность продавцов и продукции, с которыми сотрудничают, с помощью государственных информационных систем.

— То есть мы сейчас с вами знаем, что если продукция подлежит маркировке, то каждая единица такого товара должна иметь свой уникальный код. И каждый участник оборота подобной продукции, в том числе тот, что торгует на маркетплейсах, тоже должен быть легальным участником оборота. Все эти сведения легко проверяются в онлайн-режиме — как по товарам, так и по продавцам через общедоступные реестры, — указывает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Иными словами, суть законодательных инициатив, касающихся маркетплейсов, в том, чтобы те в обязательном порядке проверяли статус продукции и продавцов с помощью соответствующих реестров и не допускали продажу нелегальной продукции. А также несли административную (а в отдельных случаях — даже уголовную) ответственность за реализацию сомнительных товаров перед потребителем и государством.

Фото freepik.com

Павлов и его коллеги по ОПИ называют сроки, в течение которых новые меры должны заработать в полную силу, с принятием и вступлением в силу закона «О платформенной экономике в РФ». Эксперт надеется, что это произойдет до конца 2025 года, чему «Общественная потребительская инициатива» будет всячески способствовать.

Однако тут, разделяя естественную озабоченность относительно угрозы, которую несут поддельные автозапчасти, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин не скрывает скепсиса относительно возможности устранить проблему с помощью сертификатов подлинности.

— В нынешней ситуации это невозможно. Сертификаты продаются и покупаются в Казахстане, Киргизии, Армении. Товар становится легальным и «типа испытанным, безопасным», — комментирует ситуацию собеседник портала «АвтоВзгляд». — А в ряде случаев, с маслом, например, даже сертификации нет.

Будем надеяться, что представитель НАС несколько сгущает краски, и власти в сотрудничестве с общественными организациями все же смогут повлиять на ситуацию. Но проверить это, видимо, удастся не раньше, чем в начале следующего года. А до этого всем, кто не желает обзавестись некачественным «расходником» для своего «стального коня», в любом случае предстоит предельно внимательно оценивать предложения на маркетплейсах или вообще отказаться от покупки запчастей на этих площадках.