Эксперт объяснил, почему СТО покупают моторное масло не в канистрах, а в бочках

Добротные СТО по всей России покупают масло бочками и перепродают свои клиентам по весьма привлекательным, даже с учетом своей прибыли, ценам. Многие водители покупают — выгоднее же, чем в магазине. Всегда считалось, что бочка — мелкий опт, который позволяет заработать на перепродаже, однако сегодня у такой тары есть и еще одно важное конкурентное преимущество. Подобности — на портале «АвтоВзгляд».

Причина кроется не только в цене, хотя и в ней тоже

Истерика 2022 года, когда знакомые имена и качественные импортеры отечественный рынок покинули, а новых поставщиков еще не прибыло, надолго осталась шрамом на сознании отечественного водителя. Тысячи автовладельцев, купивших поддельное масло в знакомой канистре, заплатив ростовщическую цену за бренд, в итоге вынуждены были перебирать мотор.

Даже одной заливки откровенной, не подходящей по классификации, подделки уже «походившему» двигателю оказалось достаточно, чтобы «отбыть в закат». Теперь все на горьком опыте ученые. Что особенно важно — на своем горьком опыте: такой урок не забывается. Мастерские и станции технического обслуживания, и даже официальные дилеры так же столкнулись с этой проблемой: хорошего, качественного масла — не купить.

Однако, заботящиеся о своем реноме и своих клиентах предприятия начали искать, проверять и тестировать новые составы, в итоге найдя добротный вариант. Конечно, не с первого раза и далеко не навсегда, но лубриканты, подходящие по качеству, были найдены и закуплены. В трех случаях их четырех — брали именно бочки: во-первых, выгодно, в некоторых случаях литр масла выходит дешевле пятисот рублей по закупке. Но второй пункт в этом списке куда важнее. Мастер-приемщик мастерской «РемАрт» Максим Затимов объяснил обозревателю портала «АвтоВзгляд» важный аспект приобретения смазки именно в таком формате:

Фото globallookpress.com

— Мы еще в 2022 году, когда к нам массово поехали машины на переборку моторов, обратили внимание на причину: масло.

Поддельное моторное масло. Естественно, скупали у своих поставщиков остатки по складам, но их уже было немного. Уже летом продавцы, с которым работали годами, перестали даже трубку брать. Впрочем, нам хватило тех запасов, чтобы найти добротную замену.

У нас 90% клиентов — давние, уже дружим, так что нужно было «в грязь лицом не ударить». Поэтому выбирали долго, сдавали в лабораторию, тестировали на своих машинах. А с канистрами такой фокус не пройдет: как узнать, что двадцать или, тем более, двести купленных канистр из одной партии? Да никак.

Кстати, у нас были такие случаи, покупали канистры: две — нормальное масло, а третья, из того же чека, откровенная подделка. И канистра, и сам продукт отличаются. Так что мы брали бочки во многом для того, чтобы удостовериться в качестве продукта: двухсот литров хватит, чтобы и попробовать, и в лабораторию сдать, и после продавать уж без страха, что у клиента мотор заклинит...