Какие популярные автозапчасти стало сложно купить из-за кризиса

Кризис, вызванный пандемией, больно ударил по продавцам автозапчастей. В результате, ассортимент деталей существенно сократился, а цены полезли вверх. Так по данным маркетплейса Autodoc.ru, в январе, при покупке тормозных колодок на конкретный автомобиль, можно было выбирать из 50 брендов, а уже по состоянию на середину октября на складах поставщиков есть в наличии меньше 40 марок таких расходников.
Сухие цифры статистики подтверждают реалии. На одном из популярных сайтов подбора автозапчастей мы захотели найти передние тормозные колодки на популярный в России Renault Logan. В наличии оказалось всего девять производителей. Скудно, но все равно пока есть из чего выбирать. Можно купить изделия именитой фирмы Ferodo, а можно и куда менее известную продукцию LPR и HSB. Разница лишь в цене и «ходимости» расходников.
Сужение ассортимента наблюдается и с поставками масляных фильтров. По данным того же Autodoc.ru, в начале года на складах была продукция ста разных брендов, а сейчас их число сократилось до 70. В свечах зажигания выбор производителей сузился с 25 до 20.
Тем не менее, не для всех марок все столь ужасно. Например, предложение масляных фильтров для BMW 3-й серии 2005 года выпуска порадовало. Только на одном сайте подбора запчастей нашлось 27 производителей этих расходников. Можно выбрать продукцию Bosch или Valeo, а можно взять Japko, JP Group и иже с ними.
Но не всем так повезло. Посмотрев предложение свечей зажигания на Hyundai Solaris, впору загрустить. В наличии лишь четыре бренда и три из них известные, то есть дорогие: Bosch, Champion, Denso.
Причины такого положения дел банальны. Большинство запчастей приходит к нам из Китая, а ведь именно здесь ачалась пандемия. И власти КНР первыми ввели локдауны. Вслед за Поднебесной, закрываться стали и остальные страны. А когда ограничения сняли, выяснилось, что логистические цепочки не так легко восстановить. Плюс стали дорожать металлы, химия и другое сырье. К этому добавились колебания валютных курсов, непредсказуемость спроса, резко выросшего по всему миру: сложилась ситуация, когда всего мало.
Эксперты говорят, что ведущие мировые производители автокомпонентов, такие как, например, Continental и Bosch, с трудом успевают выполнять свои обязательство даже по первичной комплектации автомобилей. А на выпуск запчастей для послепродажного обслуживания у них остается все меньше ресурсов. Из-за этого на российском рынке уже ощущается нехватка систем зажигания, генераторов, а также ряда датчиков. И такая ситуация будет сохраняться, ведь не исключены новые локдауны. А при подобной неопределенности продавцы вынуждены осторожничать, чтобы не остаться с переполненными складами, и закупают товар малыми партиями.
При этом осенью спрос на запчасти традиционно растет: к зиме вдвое выросли продажи свечей зажигания, на 30—50% увеличился спрос на АКБ и детали систем электропитания. Нетрудно догадаться, что при дефиците цены выросли буквально на все.
Такое положение дел выгодно производителям подделок, поэтому покупайте запчасти только в проверенных магазинах и не смотрите на доступный ценник. Дешевых запчастей сейчас просто нет.