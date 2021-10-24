Какие популярные автозапчасти стало сложно купить из-за кризиса

Кризис, вызванный пандемией, больно ударил по продавцам автозапчастей. В результате, ассортимент деталей существенно сократился, а цены полезли вверх. Так по данным маркетплейса Autodoc.ru, в январе, при покупке тормозных колодок на конкретный автомобиль, можно было выбирать из 50 брендов, а уже по состоянию на середину октября на складах поставщиков есть в наличии меньше 40 марок таких расходников.

Сухие цифры статистики подтверждают реалии. На одном из популярных сайтов подбора автозапчастей мы захотели найти передние тормозные колодки на популярный в России Renault Logan. В наличии оказалось всего девять производителей. Скудно, но все равно пока есть из чего выбирать. Можно купить изделия именитой фирмы Ferodo, а можно и куда менее известную продукцию LPR и HSB. Разница лишь в цене и «ходимости» расходников.

Сужение ассортимента наблюдается и с поставками масляных фильтров. По данным того же Autodoc.ru, в начале года на складах была продукция ста разных брендов, а сейчас их число сократилось до 70. В свечах зажигания выбор производителей сузился с 25 до 20.

Тем не менее, не для всех марок все столь ужасно. Например, предложение масляных фильтров для BMW 3-й серии 2005 года выпуска порадовало. Только на одном сайте подбора запчастей нашлось 27 производителей этих расходников. Можно выбрать продукцию Bosch или Valeo, а можно взять Japko, JP Group и иже с ними.

Но не всем так повезло. Посмотрев предложение свечей зажигания на Hyundai Solaris, впору загрустить. В наличии лишь четыре бренда и три из них известные, то есть дорогие: Bosch, Champion, Denso.