Стагнация не страшна: Ambertruck выводит на рынок новые модели грузовиков

Проблемы, с которыми столкнулись российские перевозчики после известных событий последних лет, когда из страны ушли известные автопроизводители, были довольно быстро преодолены с помощью наших новых восточных партнеров. Однако, как оказывается, не все. Это касается и сегмента малотоннажных и среднетоннажных транспортных средств. Что сегодня происходит в этом сегменте, порталу «АвтоВзгляд» рассказал генеральный директор ООО «ТД Комавто» — официальный дистрибутор марки Ambertruck — Игорь Давыдов.

— Игорь Евгеньевич, российский рынок новых легковых авто продолжает расти. А что сегодня происходит с мало- и среднетоннажными грузовыми автомобилями? Какова динамика рынка? Есть ли на них спрос?

— Сейчас наблюдаем некоторую стагнацию рынка. Был рост в 2023-начале 2024 годов за счет компенсации неудовлетворенного спроса после ухода ряда марок с российского рынка. В данный момент рост рынка замедлился.

— Какие новые игроки появились в этих сегментах и насколько сильна конкуренция?

— Сегодня у нас продолжают появляться новые игроки, и вы прекрасно знаете откуда. Российский рынок сейчас стал даже более конкурентным, чем до введения масштабных санкций, что несколько парадоксально. Но мы знаем, что надо делать и обосновано надеемся, что наше положение на рынке будет достойно и устойчиво.

— Компания Ambertruck — один из тех самых новых игроков. В чем преимущества именно этой марки?

Фото Ambertruck.

— Давайте опустим рассуждения о позиционировании и ценностях марки. Скажем просто — за нами стоит один из старейших отечественных автопроизводителей — «Автотор». А это завод, точнее, целый кластер заводов, с прекрасным оснащением и опытным персоналом. Это дает нам основание обещать клиенту, что мы его поддержим сейчас и долгое время в будущем. Ambertruck — это всерьез и надолго.

— Насколько сильно сказываются на ваших взаимоотношениях с восточными партнерами санкции: проблемы с логистикой, сложности во взаиморасчетах и т. д.

— Нашими партнерами по поставке комплектующих являются одни из самых качественных производителей коммерческой автотехники. Мы очень довольны нашим сотрудничеством, Даже считаем, что нам сильно повезло, поскольку нашли не просто поставщиков, а друзей, которые очень отзывчиво относится к нашим запросам, помогают нам во всех возникающих проблемах, включая перечисленные вами. Это позволяет нам быть уверенными в нашем будущем, а клиентам быть уверенными, что они всегда получат поддержку.

— Не повлияет ли на ваши планы ожидаемое повышение ставок утильсбора?

— Информация о возможном существенном повышении ставок утилизационного сбора появилась давно и основные игроки уже смирились с этим и свои планы строили с учетом новых реалий.

— Какими темпами идет локализация выпускаемых предприятием машин?

Фото Ambertruck.

— Поэтапное увеличение локализации производства стоит в наших ближайших планах. На производственных площадках есть необходимое оборудование для сварки и окраски разных типов кабин. Ведется поиск местных поставщиков компонентов, отвечающих высокому уровню качества и способствующие снижению себестоимости выпускаемой продукции.

— Сумеет ли малотоннажник Ambertruck JL составить конкуренцию той же «Газели»?

— Модель JL не позиционируется так же, как «Газель», поскольку это бескапотное шасси с крепкой рамой, обладающей большим запасом по нагрузке. Лучше всего эта модель подойдёт тем, кому нужно получить максимум коммерческой эффективности при минимуме габаритов.

— У среднетоннажнных моделей Ambertruck — JM и SM — свои серьезные конкуренты. Это и «Валдай», и «Компас», и «Урал Next», и Sollers Atlant: машины, уже себя зарекомендовавшие. На что ваша компания рассчитывает здесь?

— Модель JM — наш флагман — самая современная разработка среди бескапотных конкурентов. Применяемые там решения не являются чем-то абсолютно новым, но здесь оптимизированы все параметры, что позволило достигнуть лучшего уровня эффективности.

Например, кабина стала гораздо комфортнее, с лучшим обзором, более эргономичной посадкой, при этом улучшилась аэродинамика и, наконец, внешний дизайн, пожалуй, самый красивый на сегодняшний день. Двигатель хотя и не самый мощный, но дает хорошее сочетание экономичности и тяги. Рама шириной 800 мм способствует улучшению управляемости и снижению веса надстройки.

Фото Ambertruck.

Ambertruck SM тоже обладает качествами, которыми мы гордимся — например, просторной кабиной и мощным кондиционером, который обеспечит водителю приятный климат в любую мыслимую на нашей территории жару.

— Стоит ли ожидать в обозримой перспективе выход на рынок новых моделей Ambertruck?

БЛОК

— Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и смотрим вперед. И в первую очередь расширяем линейку существующих моделей, а именно пополнили перечень доступных колесных баз для наших среднетоннажных шасси.

Кроме того, мы планируем перевести весь модельный ряд на более экологичные версии силовых установок. Также российские потребители в следующем году смогут получить и совсем новые модели грузовых автомобилей, о которых мы расскажем чуть позже.