Три сомнительных способа сэкономить на зимней резине

У содержимого кошелька, как известно, есть две стадии отсутствия: «денег нет» и «денег нет вообще». В обоих случаях приходится затягивать поясок потуже и экономить буквально на всем, даже на собственной безопасности. Вот вроде бы близится зима, нужно покупать на авто резину, но схватившая за горло «жаба» переубеждает: мол, старичок, брось ты, ведь наши дедушки знать не знали, что такое «липучка» с «шиповкой» и ничего — ездили как-то!

«Лето» продолжается

И ведь в самом деле, почему бы и не перезимовать на летних колесах? В конце концов дороги чистят, химией поливают, а потому: скорость поменьше, дистанцию побольше и катайся в свое удовольствие. Однако сомнительность такой экономии заключается в составе летней резины.

Ее изначально делают более жесткой, нежели зимнюю. Летом, за счет положительной температуры, шины остаются эластичным, но вот когда термометр уходит в отрицательные значения, «летняя обувь» в буквальном смысле дубеет, превращаясь из резины в подобие пластика. Для большего понимания: тормозной путь на сухом асфальте на одних и тех же летних покрышках при температуре воздуха +10 и −10 может отличаться в два раза! Да и рисунок протектора на «лете» совершенно не предназначен для уверенной работы в снежной каше и на льду.