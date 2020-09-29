Три сомнительных способа сэкономить на зимней резине

У содержимого кошелька, как известно, есть две стадии отсутствия: «денег нет» и «денег нет вообще». В обоих случаях приходится затягивать поясок потуже и экономить буквально на всем, даже на собственной безопасности. Вот вроде бы близится зима, нужно покупать на авто резину, но схватившая за горло «жаба» переубеждает: мол, старичок, брось ты, ведь наши дедушки знать не знали, что такое «липучка» с «шиповкой» и ничего — ездили как-то!
«Лето» продолжается
И ведь в самом деле, почему бы и не перезимовать на летних колесах? В конце концов дороги чистят, химией поливают, а потому: скорость поменьше, дистанцию побольше и катайся в свое удовольствие. Однако сомнительность такой экономии заключается в составе летней резины.
Ее изначально делают более жесткой, нежели зимнюю. Летом, за счет положительной температуры, шины остаются эластичным, но вот когда термометр уходит в отрицательные значения, «летняя обувь» в буквальном смысле дубеет, превращаясь из резины в подобие пластика. Для большего понимания: тормозной путь на сухом асфальте на одних и тех же летних покрышках при температуре воздуха +10 и −10 может отличаться в два раза! Да и рисунок протектора на «лете» совершенно не предназначен для уверенной работы в снежной каше и на льду.
И не забываем, что все современные машины оборудованы ABS, и на летних покрышках, имеющих минимальное сцепление с зимней дорогой, умная система безопасности будет очень сильно мешать. В общем, остановка в чей-то бампер или в придорожный столб — вопрос времени.
Донашиваем за «старшим братом»
В онлайн сервисах по продаже б/у вещей полно объявлений о реализации покрышек. На фотографии смотришь — рисунок еще вполне, половина шипов на месте, ценник гуманный… Так почему бы и не взять? Однако стоит помнить, что у колес есть срок годности. Производители шин утверждают, что после трех лет с момента производства в составе резины происходят необратимые изменения, ухудшающие характеристики. Особенно, если покрышки хранились неправильно: например, на балконе под прямыми солнечными лучами. В старых шинах, даже если они на вид еще огого, появляются микротрещины, а это значит, что в какой-нибудь ямке баллон запросто может взорваться.
Что касательно шипов, то здесь тоже нужно учитывать один нюанс: отсутствие 50% «когтей» увеличивает тормозной путь в 1,5 раза. Ежели «гвоздей» потеряно 60—70 процентов, то езда на таких колесах — игра со смертью. И не стоит думать, что после выпадения «зубов» покрышка из «шиповки» превращается в «липучку». Увы, это совершенно не так.
Грузим меньше, едем дальше
В редакционном автопарке вот уже много лет трудится микроавтобус Peugeot Boxer. Когда подошла пора покупать новые зимние «катки» 15 радиуса, начальник транспортного цеха смекнул, что шины от легковушки в этой размерности вдвое дешевле резины для коммерческого транспорта. А если учесть, что ничего тяжелее квадроциклов в кузове не перевозим, легковым покрышкам сноса не будет. Не угадал.
Уже на первой неделе боковые стенки передних колес покрылись довольно внушительными грыжами. И нельзя сказать, что в ямы «француз» попадал. Махнули перед с задом местами и точно такая же участь постигла другие две покрышки. Вскоре грузовичок перестал сохранять прямолинейность движения, его постоянно приходилось подруливать и ловить… В общем, не откатав на легковых покрышках и полутора месяцев, пришлось их сдать в утиль и обзавестись зимней резиной с индексом «C», то есть для грузовиков.
Экономия должна быть экономной
Впрочем, несмотря на то, что покрышки для комтранса стоят дороже легковых аналогов, мы нашли реальный способ сэкономить, выбрав в качестве зимней обуви российские шины Cordiant Business. Сказать по правде, опасения по поводу их качества были нешуточные, поскольку цена за комплект довольно сильно отличалась от того, что в среднем предлагалось на рынке. С другой стороны, на легковой машине у некоторых сотрудников в свое время стоял Cordiant и никаких нареканий к резине не было вообще. Сомнения в правильности выбора развеялись в шинном сервисе.
Несмотря на жесткий корд, которым славятся «цэшки», на диски они встали чрезвычайно легко, что немало удивило опытного столичного «шиномонтажье». Второй приятный сюрприз от Cordiant Business — хороший баланс по развесовке. После монтажа, откатав каждое колесо на балансировочном стенде, компьютер показал довольно скромные значения по грузам. Лишь на одно была поставлена свинцовая пластина весом 25 граммов, в то время как для остальных колес разброс был от 5 до 15 гр.
Понравилось и то, как ведет себя автомобиль на этих колесах. Резина приятно мягкая: небольшие кочки и ямки «проглатываются» не столько амортизаторами, сколько самими покрышками, что придает езде особый комфорт.
Гудим на малых скоростях
Несмотря на то, что шины с шипами — в салоне их практически не слышно, разве что на малых скоростях доносится небольшое «лязганье» металла об асфальт. Что касательно гулкости, то незначительное «подвывание» присутствует на скоростях в диапазоне от 20 до 40 км/ч. Когда же стрелка спидометра доходит до 50 км/ч и поднимается выше, всякий акустический дискомфорт от колес пропадает вовсе.
Всю прошлую зиму мы отъездили на Cordiant Business, намотав около 11 000 километров. Как помните, это была довольно малоснежная, теплая зима. В некотором смысле мы даже пожалели, что обулись в «зиму», поскольку всем известно, что такие покрышки не слишком любят эксплуатацию при плюсовых температурах. Казалось, что к весне все шипы повылетают и на будущий сезон опять предстоят траты.
Но в конце апреля, когда шиномонтажки вышли из карантина и начали работать, переобули грузовичок в летнюю резину и принялись подсчитывать потери на зимних колесах. За всю малоснежную зиму все они в общей сложности потеряли лишь два шипа.
Прощай, сезонность!
Ну а к этой зиме компания Cordiant выпустила новинку — легкогрузовую шину Business CA-2. В основу концепции покрышки производитель положил всесезонность ее использования. Ведь учитывая новые реалии, держать два комплекта — и для зимы и для лета — при условии острой нехватки финансов, стало непозволительной роскошью. Впрочем, многие владельцы грузовичков к всесезонкам относятся с недоверием, дескать, они одинаково плохи как летом (быстро изнашиваются), так и зимой (на морозе дубеют и обладают плохим сцеплением).
Однако современные технологии производства шин позволили компании Cordiant добиться не просто оптимального баланса для всех времен года. Летние дорожные свойства находятся на высоком уровне за счет увеличенной высоты полумостов рисунка в сочетании с оптимизированной глубиной ламелизации.
А вот эффективное торможение и сцепные свойства в холода достигается благодаря применению так называемых ZZ-ламелей различной конфигурации. Несмотря на то, что данная покрышка мягче чисто летней резины, она обладает впечатляющей ресурсностью в 100 000 километров.