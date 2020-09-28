Система «Платон» — что изменилось, к чему быть готовым водителям

Фото: Scania.
С середины ноября 2015 года в России начали взимать плату за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным трассам. На первый взгляд все просто и логично: машины-большегрузы разбивают дороги, за что им заставили заплатить. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в плюсах и минусах этой практики.

В том, чтобы грузовики платят за проезд по дорогам, нет ничего нового — в Европе такая система существует давно. Скажем, в Германии за каждый километр пробега платят большегрузы массой свыше 7,5 тонны. Ставка зависит от массы машины, экологического класса и количества осей. Внести плату можно вручную или автоматически, когда специальный прибор высчитывает и списывает определенную сумму со счета.

Так что вводя систему «Платон», Россия пошла по европейскому пути. Правда, с названием механизма наши креативщики промахнулись: «Платон» они расшифровали как «плати за тонну», хотя раскошелиться предлагается за километр пробега. «Башлять» нужно всем транспортным средствам полной массой свыше 12 тонн за исключением автобусов, военной техники и авто спецслужб.

Фото: Росавтодор.

Изначально правительством была озвучена ставка в 3,73 рубля за один километр, но ее вводить не стали. Вообще, с тарифами получилось достаточно путано: сейчас километр пробега для двенадцатитонников стоит 2,20 рубля. Правда, такая тарификация будет действовать до конца января 2021 года, а потом, видимо, дальнобойщиков будут ждать новые цены за проезд по федеральным трассам.

К слову, самих федеральных трасс становится все больше и больше. В этом году по плану более 4600 км региональных дорог получат статус федеральных. Годом ранее процедуру смены собственника пережили 2700 км автодорог. Дальше — больше. Согласно данным Росавтодора, в 2021 году планируется принять в федеральную собственность 3105 км магистралей, а в 2022 году — еще 1821 км.

Чтобы грузовики оплачивали проезд, над дорогами появились специальные рамки. Камера на ней фиксирует номера проезжающего мимо грузовика и, если в базе данных «Платона» этого номера нет, значит, машина пытается проехать бесплатно, и ей надо выписать штраф. Кроме того, по дорогам передвигаются мобильные патрули, также фильтрующие поток большегрузов на предмет неоплаты проезда.

Фото: Платон.

Естественно, дальнобойщики, поставщики продовольственных товаров и другие заинтересованные люди поначалу приняли нововведение в штыки. В начале 2016 года замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов поспешил успокоить владельцев большегрузов. Во-первых, по его словам, чуть более 8% продукции перевозятся машинами массой более 12 тонн. Поэтому на цене молока или колбасы введение «Платона» вроде бы не должно отразиться…

Остальные парировали: корова живет на ферме, туда для этой самой коровы нужно завести сено, для коровника — стройматериалы, для обогрева — топливо. Одним словом, цена пакета молока складывается из множества составляющих!

Более того, получается, что наши дальнобойщики платят за проезд трижды. Первый раз — в рамках ежегодного транспортного налога, второй — покупая топлива, в стоимость которого включены соответствующие акцизы. Более того, недавно появился слух, будто операторам «Платона» так понравилась их работа, что они решили перенести ее… на легковушки. Однако сервис информацию опроверг.

Фото: Росавтодор.

Вообще, введение «Платона» прошло по классической схеме принятия неизбежного. От отрицания и гнева (давайте вспомним громкие протесты дальнобойщиков) через торг (тариф 3,73 ₽ до сих пор не введен) к депрессии и принятию. И если вначале водители грузовиков делились друг с другом, как можно обхитрить систему — а это вполне реализуемо, то сейчас большая часть перевозчиков безропотно платит, опасаясь высоких штрафов.

Разумеется, все их затраты в финальном счете легли на потребителя конечной продукции. Хотя они, благодаря «Платону», постепенно становятся меньше. Как так? Все просто. Деньги за проезд большегрузов попадают в дорожный офнд, а оттуда — направляются на ремонт дорог. А как известно, на хорошей дороге и машина живет дольше, и топлива расходуется меньше. Так что «Платон» — скорее благо… Во всяком случае, в Европе, где такие системы работают давно, считают так же.

К чему быть готовым водителям, вполне понятно. Тактика водителей «буду избегать федеральных магистралей» со временем перестанет работать: все больший процент региональных дорог переходит в федеральную собственность. Кроме того, власти со временем обязательно введут тариф 3,73 рубля за каждый километр пробега. Вопрос только во времени. А еще можно спрогнозировать расширение системы: возможно, «Платон» начнет действовать на более легкие грузовики.

дорога, большегрузы, грузовики
28 сентября 2020
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