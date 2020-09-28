Система «Платон» — что изменилось, к чему быть готовым водителям

Изначально правительством была озвучена ставка в 3,73 рубля за один километр, но ее вводить не стали. Вообще, с тарифами получилось достаточно путано: сейчас километр пробега для двенадцатитонников стоит 2,20 рубля. Правда, такая тарификация будет действовать до конца января 2021 года, а потом, видимо, дальнобойщиков будут ждать новые цены за проезд по федеральным трассам.

К слову, самих федеральных трасс становится все больше и больше. В этом году по плану более 4600 км региональных дорог получат статус федеральных. Годом ранее процедуру смены собственника пережили 2700 км автодорог. Дальше — больше. Согласно данным Росавтодора, в 2021 году планируется принять в федеральную собственность 3105 км магистралей, а в 2022 году — еще 1821 км.

Чтобы грузовики оплачивали проезд, над дорогами появились специальные рамки. Камера на ней фиксирует номера проезжающего мимо грузовика и, если в базе данных «Платона» этого номера нет, значит, машина пытается проехать бесплатно, и ей надо выписать штраф. Кроме того, по дорогам передвигаются мобильные патрули, также фильтрующие поток большегрузов на предмет неоплаты проезда.