Система «Платон» — что изменилось, к чему быть готовым водителям

В том, чтобы грузовики платят за проезд по дорогам, нет ничего нового — в Европе такая система существует давно. Скажем, в Германии за каждый километр пробега платят большегрузы массой свыше 7,5 тонны. Ставка зависит от массы машины, экологического класса и количества осей. Внести плату можно вручную или автоматически, когда специальный прибор высчитывает и списывает определенную сумму со счета.
Так что вводя систему «Платон», Россия пошла по европейскому пути. Правда, с названием механизма наши креативщики промахнулись: «Платон» они расшифровали как «плати за тонну», хотя раскошелиться предлагается за километр пробега. «Башлять» нужно всем транспортным средствам полной массой свыше 12 тонн за исключением автобусов, военной техники и авто спецслужб.
Изначально правительством была озвучена ставка в 3,73 рубля за один километр, но ее вводить не стали. Вообще, с тарифами получилось достаточно путано: сейчас километр пробега для двенадцатитонников стоит 2,20 рубля. Правда, такая тарификация будет действовать до конца января 2021 года, а потом, видимо, дальнобойщиков будут ждать новые цены за проезд по федеральным трассам.
К слову, самих федеральных трасс становится все больше и больше. В этом году по плану более 4600 км региональных дорог получат статус федеральных. Годом ранее процедуру смены собственника пережили 2700 км автодорог. Дальше — больше. Согласно данным Росавтодора, в 2021 году планируется принять в федеральную собственность 3105 км магистралей, а в 2022 году — еще 1821 км.
Чтобы грузовики оплачивали проезд, над дорогами появились специальные рамки. Камера на ней фиксирует номера проезжающего мимо грузовика и, если в базе данных «Платона» этого номера нет, значит, машина пытается проехать бесплатно, и ей надо выписать штраф. Кроме того, по дорогам передвигаются мобильные патрули, также фильтрующие поток большегрузов на предмет неоплаты проезда.
Естественно, дальнобойщики, поставщики продовольственных товаров и другие заинтересованные люди поначалу приняли нововведение в штыки. В начале 2016 года замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов поспешил успокоить владельцев большегрузов. Во-первых, по его словам, чуть более 8% продукции перевозятся машинами массой более 12 тонн. Поэтому на цене молока или колбасы введение «Платона» вроде бы не должно отразиться…
Остальные парировали: корова живет на ферме, туда для этой самой коровы нужно завести сено, для коровника — стройматериалы, для обогрева — топливо. Одним словом, цена пакета молока складывается из множества составляющих!
Более того, получается, что наши дальнобойщики платят за проезд трижды. Первый раз — в рамках ежегодного транспортного налога, второй — покупая топлива, в стоимость которого включены соответствующие акцизы. Более того, недавно появился слух, будто операторам «Платона» так понравилась их работа, что они решили перенести ее… на легковушки. Однако сервис информацию опроверг.
Вообще, введение «Платона» прошло по классической схеме принятия неизбежного. От отрицания и гнева (давайте вспомним громкие протесты дальнобойщиков) через торг (тариф 3,73 ₽ до сих пор не введен) к депрессии и принятию. И если вначале водители грузовиков делились друг с другом, как можно обхитрить систему — а это вполне реализуемо, то сейчас большая часть перевозчиков безропотно платит, опасаясь высоких штрафов.
Разумеется, все их затраты в финальном счете легли на потребителя конечной продукции. Хотя они, благодаря «Платону», постепенно становятся меньше. Как так? Все просто. Деньги за проезд большегрузов попадают в дорожный офнд, а оттуда — направляются на ремонт дорог. А как известно, на хорошей дороге и машина живет дольше, и топлива расходуется меньше. Так что «Платон» — скорее благо… Во всяком случае, в Европе, где такие системы работают давно, считают так же.
К чему быть готовым водителям, вполне понятно. Тактика водителей «буду избегать федеральных магистралей» со временем перестанет работать: все больший процент региональных дорог переходит в федеральную собственность. Кроме того, власти со временем обязательно введут тариф 3,73 рубля за каждый километр пробега. Вопрос только во времени. А еще можно спрогнозировать расширение системы: возможно, «Платон» начнет действовать на более легкие грузовики.