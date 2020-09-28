Почему стоит перевести легкий грузовик на пневмоподвеску

Комплект пневматики есть смысл устанавливать на заднюю ось в дополнение к штатной рессорной подвеске. В этом случае «воздушный комплект» считается вспомогательным, уменьшая нагрузку на рессоры и амортизаторы. Более того, перед установкой не требуется менять «уставшие» рессоры — после инсталляции они прослужат еще очень и очень долго. А ситуация, когда грузовик ложится на отбойники, полностью исключается.
Другие бонусы — это правильное положение кузова при любой нагрузке. Из этого вытекают правильная работа головного света, уменьшение тормозного пути и прочие бонусы. К слову, большим плюсом станет заметное улучшение комфорта: по разбитым дорогам грузовичок будет идти мягко и плавно. И это важно не только для водителя и пассажиров (если речь идет об автобусе), но и для груза — пневмоэлменты гарантируют «деликатную» доставку.
Хотя чаще всего такие переделки затевают ради увеличение прибыли, так как пневморессора — это возможность перевезти… в полтора раза больше груза за один рейс! Портал «АвтоВзгляд» осуждает тех, кто превышает максимально допустимую нагрузку. Однако российские реалии таковы, что на «Газелях», рассчитанных на 1,5 тонны, возят две и больше. И лучше уж перегруженная машина будет на пневмоподвеске, чем без нее (о положении фар и работе тормозов мы говорили).
Монтаж «вспомогательной подвески» не требует никаких специальных навыков и занимает около четырех часов. При этом готовый комплект по силам установить не только механику из автосервиса, но и самому владельцу машины. Что касается долговечности, то пневматические элементы не требуют никакого дополнительно обслуживания, и эффективно работает на протяжении 5—6 лет при любых условиях эксплуатации — будь то мороз, грязь и реагенты.
Практические все существующие на рынке комплекты ставятся вместо отбойников или возле них. Для установки кронштейнов используются штатные отверстия или крепления на мосту и раме автомобиля — то есть сваривать, резать или сверлить раму не требуется. В продаже сейчас есть наборы почти для всех малотоннажников! Цены — гуманнее некуда: для «Газели» такая опция стоит 20 000 рублей без учета стоимости установки и компрессора.
Если верить поставщикам установочных комплектов, сотрудники ГИБДД вообще не обращают внимания на такие переделки (во многом потому, что пневматические подушки почти незаметны). Якобы при монтаже не затрагиваются штатные элементы подвески, а, следовательно, регистрировать «воздушный комплект» не требуется. Но повторим: это версия продавцов, а официальная позиция ГАИ, скорее всего, будет несколько другой.
Тем не менее, пневматические наборы расходятся очень бойко. Чаще всего их берут владельцы полтуратонников вроде «Газели», Ford Transit и тому подобных. Кроме того, в последнее время «пневму» стали заказывать владельцы коммерческих малышей, таких как LADA Largus. Поэтому даже странно, что ни один из производителей и дистрибьюторов легкой коммерческой техники в России сегодня не предлагает такую подвеску в качестве платной опции…