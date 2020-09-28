Почему стоит перевести легкий грузовик на пневмоподвеску

Хотя чаще всего такие переделки затевают ради увеличение прибыли, так как пневморессора — это возможность перевезти… в полтора раза больше груза за один рейс! Портал «АвтоВзгляд» осуждает тех, кто превышает максимально допустимую нагрузку. Однако российские реалии таковы, что на «Газелях», рассчитанных на 1,5 тонны, возят две и больше. И лучше уж перегруженная машина будет на пневмоподвеске, чем без нее (о положении фар и работе тормозов мы говорили).

Монтаж «вспомогательной подвески» не требует никаких специальных навыков и занимает около четырех часов. При этом готовый комплект по силам установить не только механику из автосервиса, но и самому владельцу машины. Что касается долговечности, то пневматические элементы не требуют никакого дополнительно обслуживания, и эффективно работает на протяжении 5—6 лет при любых условиях эксплуатации — будь то мороз, грязь и реагенты.

Практические все существующие на рынке комплекты ставятся вместо отбойников или возле них. Для установки кронштейнов используются штатные отверстия или крепления на мосту и раме автомобиля — то есть сваривать, резать или сверлить раму не требуется. В продаже сейчас есть наборы почти для всех малотоннажников! Цены — гуманнее некуда: для «Газели» такая опция стоит 20 000 рублей без учета стоимости установки и компрессора.