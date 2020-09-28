Кубический «апельсин»: тест-драйв обновленного Volkswagen Transporter 6.1

В наши руки попала версия с длинным и высоким грузовым отсеком — 190 см в высоту, без малого три метра в длину, пять квадратных метров пола, девять кубометров объема… И все это транспортное счастье тянет 150-сильный дизельный мотор в паре с 6-ступенчатой «механикой».

Присутствует в списке комплектаций грузового Volkswagen Transporter 6.1 и полный привод, и «коробка» DSG, и мотор мощностью под 200 «лошадей». Но за это и заплатить придется прилично. Ведь уже «базовая» машина стоит 2,5 млн. рублей, а за все хорошее дополнительное придется не слабо раскошелиться. Так что, на наш взгляд, 150 «сил» плюс «ручка» — оптимальное, сочетание цены, вместимости и энерговооруженности.

И выбрали для знакомства именно нашего «апельсинчика» — Transporter 6.1 Kasten L2H2 TDI-110. Внешне рестайлинговую модель отличить от привычной «шестерки» достаточно просто — по форме передних фар, лишившихся характерных вычурных «уголков». Прочая внешность в ходе «реновации» практически не пострадала. Основные «имиджевые» изменения пришлись на интерьер кабины.

Так, вся передняя панель лишилась прежней округлости и стала зримым и угловатым воплощением слогана «квадратиш, практиш, гут». Ниш для мелочей и прочих мест хранения, похоже, только прибавилось.