Кубический «апельсин»: тест-драйв обновленного Volkswagen Transporter 6.1

В наши руки попала версия с длинным и высоким грузовым отсеком — 190 см в высоту, без малого три метра в длину, пять квадратных метров пола, девять кубометров объема… И все это транспортное счастье тянет 150-сильный дизельный мотор в паре с 6-ступенчатой «механикой».
Присутствует в списке комплектаций грузового Volkswagen Transporter 6.1 и полный привод, и «коробка» DSG, и мотор мощностью под 200 «лошадей». Но за это и заплатить придется прилично. Ведь уже «базовая» машина стоит 2,5 млн. рублей, а за все хорошее дополнительное придется не слабо раскошелиться. Так что, на наш взгляд, 150 «сил» плюс «ручка» — оптимальное, сочетание цены, вместимости и энерговооруженности.
И выбрали для знакомства именно нашего «апельсинчика» — Transporter 6.1 Kasten L2H2 TDI-110. Внешне рестайлинговую модель отличить от привычной «шестерки» достаточно просто — по форме передних фар, лишившихся характерных вычурных «уголков». Прочая внешность в ходе «реновации» практически не пострадала. Основные «имиджевые» изменения пришлись на интерьер кабины.
Так, вся передняя панель лишилась прежней округлости и стала зримым и угловатым воплощением слогана «квадратиш, практиш, гут». Ниш для мелочей и прочих мест хранения, похоже, только прибавилось.
Единственный совет будущим пользователям — не кладите никаких белых папок или бумаг в… лоток для бумаг, расположившийся прямо за рулевым колесом на «подоконнике»! Получите прямо перед лицом водителя дико раздражающее светлое отражение на лобовом стекле.
«Приборка» тут все та же — стрелочная. Только между циферблатами спидометра и тахометра расположился еще и небольшой дисплей борткомпьютера с функцией цифрового спидометра. «Мультимедийку» теперь можно «подружить» со смартфоном. Есть кондиционер.
В ходе рестайлинга Transporter 6.1 Kasten получил набор электронных ассистентов — помощника старта в горку, стабилизацию при порывах бокового ветра и систему ESC. Все теперь на вполне современном уровне.
На ходу фургон ведет себя как и положено Volkswagen — подтверждая правило, что машины этого бренда среди всех конкурентов из сектора «коммтранса», с точки зрения поведения на дороге и управляемости, больше прочих напоминают легковушку, а не серьезную технику. А 150-сильного «движка» хватает для любых дорожных ситуаций.
Позабавило то, как подвеска этого работяги глотает стыки на эстакадах — жестко и по-немецки четко. Напомнила повадки BMW! Хотя на самом деле, разумеется, нельзя всерьез сравнивать коммерческий автомобиль с какой бы то ни было легковой моделью.
И приличная масса, и высоченный кузов не дают водителю забыть, что он сидит за рулем серьезной техники. При переборе скорости в повороте, фургончик сразу же напомнит о своей истинной природе изрядным креном. И еще отучит прижиматься вплотную к впереди идущему авто на скоростной трассе — машина все-таки тяжелая, может увезти до 1400 кг.
Тормоза тут, кстати, достаточно специфичные. Они очень мощные и резкие при пустом кузове. Вдавишь педаль тормоза чуть поглубже, чем на сантиметр — Transporter встает почти «колом». Но с большим грузом за спиной водителя такое свойство будет только радовать. Кстати, о спине! Вот, что откровенно не понравилось в эргономике работяги 6.1, так посадка водителя. Диапазон регулировок кресла таков, что человек ростом 180 см и выше не может устроиться в нем комфортно — его бедра физически не могут лечь на «сидушку» полностью.
В частности из-за этого, чтобы перенести ботинок с педали тормоза на «газ» и обратно, приходится каждый раз поднимать и опускать всю ногу, а не манипулировать одной лишь ступней. В условиях городского движения, правая нижняя конечность начинает достаточно скоро бунтовать даже при коротких поездках. Мои соболезнования рослым водителям таких машин, вынужденных мотаться по мегаполису с утра до вечера…
В отличие от человека в кабине, груз в багажном отсеке Transporter 6.1 Kasten должен чувствовать себя просто идеально! И дело тут не только в просторах, предоставленных в его распоряжение. Пол, например, получил плотное и при этом мягкое пластиковое покрытие. Любой багаж прямо-таки «влипает» в него и не елозит даже при резких маневрах. Все особо габаритное, хрупкое и подвижное можно закрепить внутри фургона элементарно.
Тут предусмотрен целый «букет» крепежных колец и проушин на полу и бортах. Причем бортовые можно по своему усмотрению перемещать по специальным направляющим!
Маневрировать в узкостях на этой достаточно крупной машине порой бывает сложно. Но мучения водителя, плохо чувствующего габариты фургона, здорово облегчат парктроники «по кругу». Их показания визуализируются на дисплее мультимедийной системы.
Хотя автор этих строк, окажись он на месте проектировщика Т6.1 Kasten или маркетолога компании, поменял бы всю эту вязанку датчиков на одну единственную широкоугольную видеокамеру заднего хода — по себестоимости вряд ли дороже бы вышло. Ведь наверняка именно этот показатель — цена — был большущей головной болью «маркетинга» коммерческого подразделения бренда: опробованный нами относительно недорогой VW Transporter 6.1 Kasten c высокой крышей и длинной базой уже «вываливается» за пределы ценника в 3 млн. рублей…