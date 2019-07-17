Ралли «Шелковый путь-2019»: доехали!

Фото avtovzglyad.ru
Великий Шелковый путь стартовал в городе Сиань — цитадели и столице династии Хань. В городе Дуньхуан, расположенном в самом сердце пустыни Гоби, Шелковый путь раздваивался на северный и южный. Дуньхуан считался воротами Китая и здесь всегда останавливались караваны, велась бойкая торговля. Караванщики набирались сил, впереди были тысячи километров пути. Именно здесь и финишировал ралли-марафон «Шелковый путь-2019».
Ефим Розкин

Удивительно, но никто из его сегодняшних победителей ранее не выигрывал это ралли. А ведь среди участников были чемпионы «ШП» прошлых лет, и именно на них делали ставки. Марафон «Шелковый путь» называют «русским Дакаром». Это действительно очень серьезное и тяжелое состязание. В 2019-м году общая протяженность рейда превысила 5000 километров, из которых более 2500 км — боевые: шлем на голову и педаль в пол.

– Гонка выдалась тяжелая и вместе с тем заводная, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов, который прошел весь путь за рулем спортивного автомобиля «Газель Next». — Причем напряженность сохранялась до самого финиша. Пески пустыни Гоби впечатляют. Хорошо, что уже есть навык прохождения барханов в Казахстане и в Африке. Короче говоря, мы вместе со штурманом Евгением Павловым прошли весь путь практически без проблем. А на финальном этапе так и вовсе дали жару. Разогнались так, что ехали в десятке лучших абсолютного зачета. «Газель NEXT» — пушка. Как не надавить на педаль газа? Благодаря этому на финальном этапе мы поднялись еще на позицию выше, обогнав с десяток машин. 22-е в абсолюте среди 52 лучших и мощных машин мирового тура, стартовавших в нынешнем марафоне. Поздравляю и наших парней на белой «Газели NEXT» Евгения Суховенко и Кирилла Чапаеава. Они еще выше — на 18-м месте в абсолюте. Парни ехали круто. Приятно было смотреть. Отличная у нас вышла гонка!..

Фото avtovzglyad.ru

Принц стал королем

Героем «Шелкового пути-2019» стал экипаж Нассера Аль-Аттия (принца Катара) и Мэтье Бомэля. Пилот из Катара и штурман из Франции выступали на прототипе Toyota Hilux команды Qatar Rally Team. Нассер с самого начала захватил лидерство и смог сохранить его до финиша. И в итоге не только стал победителем в абсолютном зачете ралли но и добился того, чего ранее не удавалось никому: он единственный, кто смог подряд выиграть более семи этапов подряд в одном ралли. В итоге получилось девять побед одна за другой! Фантастический результат.

Его, конечно, атаковали гонщики из других команд, строили хитрые планы, как обойти лидерана российских лесных дорожках, степях Монголии, пустынях Китая. Все тщетно: Нассер всем вез прямо с первого допа и грамотно отбивал атаки. Местами, казалось, его настигнут и обойдут хотя бы в одном гоночном дне. Но нет, тут уже вступала в действие фортуна, неожиданно останавливая соперников и давая проехать Нассеру вперед. Сегодня он — самый крутой пилот планеты в ралли рейдах. Действующий чемпион Дакара-2019, лидер Кубка мира-2019.

Второе место занял дуэт китайских гонщиков Хан Вей и Мин Ляо, выступающих на моноприводной багги Geely SMG команды Geely Autoshell Lubricant Team. Серебро они получили чудом, поскольку Эрик Ван Лун на Toyota Hilux получил несколько часов пенализации. На третьем месте француз Жером Пелише и Паскаль Ларрок, выступавшие на прототипе Optimus команды Raid Lynx.

Фото avtovzglyad.ru

На двух колесах

Особенно досталось мотоциклистам. Вот железные люди и настоящие герои. Они ехали по тому же маршруту, что и автомобили. Просто проехать весь путь на двух колесах — уже достижение. Если гонщики вываливалась из своих машин на финише, то, представляете, каково было мотоциклистам? К тому же ехали они без штурмана. Сами искали дорогу. А если случалась поломка, то и ремонтировались самостоятельно и только тем, что есть на борту. А на мотике много не увезешь.

Выбыли многие. В том числе российская спортсменка Анастасия Нифонтова. В середине пути она прозевала огромный овраг, влетела в него километрах на 100 и полетела кубарем. В итоге сломала ключицу и гонка для нее закончилась.

А фаворитом с самого начала был Сэм Сандерленд на КТМ. Не всегда он приходил первым, но был стабилен. В середине марафона задал такой темп, что никто не мог даже приблизиться к нему — одно первое место за другим. В конце, имея уже временное преимущество, немного отпустил хватку. Запаса времени с лихвой хватило выиграть.

Битва не на жизнь, а на смерть развернулась за второе и третье места. В результате на втором оказался Эндрю Шорт из команды Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, а на третьем — Адриен Ван Беверен из Yamaha Rally Team. Странно, что команда Yamaha выступила слабо. Техника классная, а пилоты, похоже, не дотягивают до чемпионского уровня. Накал страстей был таков, что после десятидневной гонки разрыв между вторым и третьим местом составил менее минуты!

Фото avtovzglyad.ru

Суд да дело

Впрочем, на результаты в турнирной таблице влияют не только спортсмены, но и судьи. Причем безграмотное судейство может перечеркнуть все усилия спортсменов.

– Мы столкнулись с очень странным судейством на восьмом этапе, — говорит пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Болеслав Левицкий. — Само расписание гонки построили неправильно. До точки старта было несколько сот километров. Это привело к тому, что машины стартовали после обеда. Наш «Садко Next» — только в 14.30. Организаторы решили закрыть финальный участок для всех машин, пришедших на него после 18.30. Логика в этом есть: они опасались, что в темноте в пустыне сложно ориентироваться. Однако на наш автомобиль, который не ломался и не застревал, а просто из-за позднего старта приехал после 18.30, наложили пенализацию в 100 часов! Ошибка явная и французский судья мне сказал, что ее исправит. Не исправил! В результате наш экипаж просто-напросто засудили…

Ралли «Шелковый путь» иногда называют карманной гонкой команды «КАМАЗ-МАСТЕР». После такого странного судейства один из пилотов в сердцах сказал:

- Похоже, судьи считают, что после того, как прошли камазовцы, гонку можно закрывать…

Такое судейство приводит к тому, что известные пилоты и команды не хотят ехать на «Шелковый путь». Действительно, статус Дакара нужно заслужить: энергией, отменной организацией и честным судейством. А у «ШП» c этим пока серьезные проблемы.

Фото avtovzglyad.ru

Тяжелая артиллерия

В категории «грузовики» долгое время лидировал Сергей Вязович из команды «МАЗ-Спорт». Увы, он потерпел аварию и машину не допустили к гонке из-за повреждения силового каркаса. После выбывания Вязовича у «КАМАЗ-МАСТЕР» не осталось соперников. Победителем стал экипаж Антона Шибалова/Дмитрия Никитина/Ивана Татаринова. Второе и третье места так же заняли экипажи из Набережных Челнов.

– Гонка непростая, накрученная и драйвовая, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — У над два грузовика «Садко Next». Машины «КАМАЗ-МАСТЕР » — это специально созданные гоночные болиды, не имеющие ничего общего с серийными машинами. Это спортивные прототипы. Наши грузовики напротив — серийные машины с небольшими доработками под гонку. Рама, кабина, мосты, моторы, коробки — все прямо с конвейера Горьковского автозавода. Идеология команды — выступать на серийных машинах, показывать их преимущества перед другими подобными. И мы горды, что можем прямо на конвейерной машине отправиться в гонку мирового масштаба и показать хороший результат. Другим заводам это просто не под силу. Нельзя сдлать из плохенького конвейерного образца гоночный аппарат. А вот из «Садко Next» — можно. Здесь мы в очередной раз это доказали. А еще, выступая на соревнованиях, мы все время проверяем качество наших машин и совершенствуем их. Ралли-рейды для нас своего рада полигон для теста техники ГАЗ. Раз машины выдерживают столь колоссальные нагрузки в рейдах, значит они хороши и в обычной жизни и покажут там себя с лучше стороны. Вот такие и нужно покупать. Наши два «Садко Next» успешно прошли весь путь и вошли в десятку лучших среди грузовиков. Результат достойный!..

Фото avtovzglyad.ru

ВНЕСЕРИЙНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Да, газовские серийные авто выдержали все нагрузки. Правда, как уже говорилось, без некоторой подготовки все же не обошлось. Так, поскольку каменистое покрытие чередовалось с песком? за один день приходилось не раз менять давление в шинах. Для этого на гоночных «Газель NEXT» была установлена пневмосистема «Беркут», включающая в себя мощные компрессор и ресиверы. Благодаря ей гонщики надували колеса с 1 атм до 2,5 за считанные минуты: отстегнулся, выскочил, размотал шланг, накачал и потом вновь собрался. С обычным компрессором времени уходило раза в два больше.

Кстати, и сами шины были не промах: BFGoodrich All Terrain. И пусть это не специальные спортивные покрышки, на которых ездят почти все команды. Но они позволяют многое: и лихо нестись по каменистым дорогам Гоби, и атаковать высоченные дюны пустынь Такламакана или Алашань. Крепкие, отлично гребут, на скоростных отрезках держат траекторию и, самое главное, на низком давлении при хорошем ходе не разрушаются! Ведь когда покрышка сильно мнется при качении, боковина нагревается так, что не дотронешься. Если резиновая смесь, каркас — так себе, от температуры покрышка разлетится на раз-два. Понятно, что даже с BFGoodrich не нужно нестись сломя голову, мести хвостом на каменистых участках, идти в глубоком заносе. Порезать шину ничего не стоит. Но это в полной мере относится и к спортивным шинам.

Китайский вариант

Напомним, что в нынешней гонке участвовало аж 17 китайских экипажей, но не все добрались до финиша. Раллисты из Поднебесной ехали бойко, но чересчур агрессивно. Машины едут, а вот пилотам мастерства не хватает. И вроде пустыни у них огромные, и пески самые высокие — тренируйся и тренируйся, набирайся опыта. Но пока не выходит. Европейцы все равно впереди. Все как с китайским же автпромом: с виду машины красивые, бодро стартуют, но через год разваливаются. Похоже, еще не одно поколение машин и пилотов должно сменится, что бы китайские гонщики на равных боролись с европейскими спортсменами.

бездорожье, автоспорт, гонки, коммерческий транспорт, грузовики, ралли
17 июля 2019
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