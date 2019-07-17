Ралли «Шелковый путь-2019»: доехали!

На двух колесах

Особенно досталось мотоциклистам. Вот железные люди и настоящие герои. Они ехали по тому же маршруту, что и автомобили. Просто проехать весь путь на двух колесах — уже достижение. Если гонщики вываливалась из своих машин на финише, то, представляете, каково было мотоциклистам? К тому же ехали они без штурмана. Сами искали дорогу. А если случалась поломка, то и ремонтировались самостоятельно и только тем, что есть на борту. А на мотике много не увезешь.

Выбыли многие. В том числе российская спортсменка Анастасия Нифонтова. В середине пути она прозевала огромный овраг, влетела в него километрах на 100 и полетела кубарем. В итоге сломала ключицу и гонка для нее закончилась.

А фаворитом с самого начала был Сэм Сандерленд на КТМ. Не всегда он приходил первым, но был стабилен. В середине марафона задал такой темп, что никто не мог даже приблизиться к нему — одно первое место за другим. В конце, имея уже временное преимущество, немного отпустил хватку. Запаса времени с лихвой хватило выиграть.

Битва не на жизнь, а на смерть развернулась за второе и третье места. В результате на втором оказался Эндрю Шорт из команды Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, а на третьем — Адриен Ван Беверен из Yamaha Rally Team. Странно, что команда Yamaha выступила слабо. Техника классная, а пилоты, похоже, не дотягивают до чемпионского уровня. Накал страстей был таков, что после десятидневной гонки разрыв между вторым и третьим местом составил менее минуты!