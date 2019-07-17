Ралли «Шелковый путь-2019»: доехали!

Удивительно, но никто из его сегодняшних победителей ранее не выигрывал это ралли. А ведь среди участников были чемпионы «ШП» прошлых лет, и именно на них делали ставки. Марафон «Шелковый путь» называют «русским Дакаром». Это действительно очень серьезное и тяжелое состязание. В 2019-м году общая протяженность рейда превысила 5000 километров, из которых более 2500 км — боевые: шлем на голову и педаль в пол.
– Гонка выдалась тяжелая и вместе с тем заводная, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов, который прошел весь путь за рулем спортивного автомобиля «Газель Next». — Причем напряженность сохранялась до самого финиша. Пески пустыни Гоби впечатляют. Хорошо, что уже есть навык прохождения барханов в Казахстане и в Африке. Короче говоря, мы вместе со штурманом Евгением Павловым прошли весь путь практически без проблем. А на финальном этапе так и вовсе дали жару. Разогнались так, что ехали в десятке лучших абсолютного зачета. «Газель NEXT» — пушка. Как не надавить на педаль газа? Благодаря этому на финальном этапе мы поднялись еще на позицию выше, обогнав с десяток машин. 22-е в абсолюте среди 52 лучших и мощных машин мирового тура, стартовавших в нынешнем марафоне. Поздравляю и наших парней на белой «Газели NEXT» Евгения Суховенко и Кирилла Чапаеава. Они еще выше — на 18-м месте в абсолюте. Парни ехали круто. Приятно было смотреть. Отличная у нас вышла гонка!..