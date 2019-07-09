Ралли «Шелковый Путь-2019»: Rammstein по-бурятски

Фото и видео: АвтоВзгляд
Первый день ралли-марафона «Шелковый Путь-2019» вроде бы даже расставил приоритеты, но второй смешал все карты. Как вам такое? Явный лидер становится аутсайдером. То ли еще будет…
Ефим Розкин

Я не знаю, как буряты работают, но отдыхают они хорошо. Этап Шелкового пути, проходящий по Бурятии, вызвал бурю восторга у местного населения.

Организаторы постарались и обеспечили образцовый порядок. Зрители заняли места на специально подготовленных площадках, так что всем было отлично видно. Удивительно, но в рабочий день — понедельник — на финише собралось около 10 000 человек.

Состоялся настоящий праздник — выступления национальных коллективов, состязания по борьбе, бурятский рок, чем-то напоминающий Rammstein, шикарная кухня. В общем, было на что посмотреть-послушать, и чем полакомиться… Разумеется, основным событием оставался ралли-марафон.

Нассер Аль-Аттии в очередной раз доказал, что он великий гонщик, и пришел первым. Более того, он обогнал даже мотогонов, которые на непростой трассе второго дня имели преимущество. Для сравнения: в абсолютном зачете за Нассером следует целых семь (!) мотогонов и лишь затем появляются автомобили.

– Сегодня был действительно непростой спецучасток — 200 километров по лесам, с большим количеством водных преград и множеством камней на трассе, — поделился впечатлениями с «АвтоВзглядом» на финише Нассер Аль-Аттия. У нас не возникло никаких проблем с автомобилем, сейчас мы имеем запас по времени в 14 минут. Завтра будет сложный спецучасток: начинаются пески, возможно, это более подходящее покрытие для багги, но ничего страшного.

Язида, великого рейдовика Язид Аль-Раджи, подвела техника. У его Toyota Hilux вышла из строя турбина, и Язид не смог самостоятельно добраться до финиша. Теперь он катастрофически отстает от Нассера, но ралли-марафоны тем и интересны, что расстановка сил в них меняется внезапно. Разве мог кто-нибудь предположить еще пару дней назад, что прошлогодний победитель Шелкового пути Язид Аль-Раджи окажется в отстающих?

– Трасса сегодня была непростая. Ручьи с огромными валунами, об которые легко убить машину, узкие лесные дороги на которых очень сложно маневрировать. В общем, любая ошибка может стать фатальной, — поделился с «АвтоВзглядом» мнением о втором этапе пилот «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко.

Монгольский мотоциклист Батур Баттар попал в аварию. Да так, что пришлось вызывать вертолет. Винтокрылая машина с трудом нашла место для посадки. Причем, когда вертолет садился, то лопасти чиркали по веткам деревьев. К счастью, травма головы не оказалась критической, Батур проведет в больнице несколько дней и отправится домой в Монголию.

От неудач не застрахован никто. Даже такой прекрасный пилот, как Сергей Успенский, который попал в аварию. Он догнал соперника, но в пыли не заметил поворот. Машина вылетела в кювет, разбила подвеску. Самостоятельно добраться до финиша Успенский не смог, сейчас над его автомобилем колдуют механики.

Впрочем, у спортивной машины, как у кошки, жизней много. Это наглядно продемонстрировал американский спортсмен Остин Джонс. Он в первый же день в хлам разнес подвеску своего багги и добирался до финиша на трех колесах. Причем его штурман Келлон Уолш выступил в незавидной роли противовеса и кое-как держался — вы не поверите! — прямо снаружи багги. За ночь их машине придали божеский вид и уже сегодня экипаж достойно завершил день!

На ралли-марафоне главное — не сдаваться! Один из вариантов — гадать. Так незадолго до старта в республике Бурятия решили позвать на помощь двух баргузинских соболей Грома и Тучку, которые проживают в комплексе «Настоящий баргузинский соболь» Байкальского заповедника.

Перед ними поставили две задачи. Гром определял, кто станет лучшим в команде «КАМАЗ Мастер». Он выбрал Айрата Мардаева. Тучка же предсказывала, кто выйдет победителем в категории «Грузовики». Она выбирала между командами «ГАЗ Рейд Спорт», «МАЗ-Спорт», «КАМАЗ Мастер» и MAMMOE TRALLI SPORT. Соболь решил, что лучшим станет «ГАЗ Рейд Спорт».

– Конечно, приятно, что в нас верят, — сказал руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Думаю, что баргузинский соболь проголосовал за нас, поскольку мы свои. Дело в том, что в линейке ГАЗ есть линейка «Соболь». Машины выпускаются, как с дизельным, так и с бензиновым двигателем, с колесной формулой 4х2 и 4х4. На выбор: бортовой автомобиль, цельнометаллический фургон и автобус.

Сейчас в ралли «Шелковый путь» участвует четыре автомобиля «Соболь», которые идут машинами сопровождения. Это полноприводные машины с дизельными двигателями Cummins объемом 2.8 л. Точно такие же моторы стоят на наших боевых машинах «Газель Next».

Возможности автомобилей сопровождения очень важны на таком напряженном ралли, как «Шелковый путь». Эти автомобили проходят весь маршрут. Более того, если боевые всегда везут к месту гонки на автовозе, то автомобили сопровождения часто едут самостоятельно. Так, журналистский «Соболь» только в этом году успел проехать более 6000 километров по дорогам Африки, и за два неполных года намотал свыше 120 000 км. Причем практически без поломок.

Третий этап ралли «Шелковый Путь-2019» пройдет по маршруту «Улан-Удэ — Улан-Батор». Путь дальний — 690 километров, из которых 243 — боевые.

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9 июля 2019
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