Ралли «Шелковый Путь-2019»: Rammstein по-бурятски

Я не знаю, как буряты работают, но отдыхают они хорошо. Этап Шелкового пути, проходящий по Бурятии, вызвал бурю восторга у местного населения.

Организаторы постарались и обеспечили образцовый порядок. Зрители заняли места на специально подготовленных площадках, так что всем было отлично видно. Удивительно, но в рабочий день — понедельник — на финише собралось около 10 000 человек.

Состоялся настоящий праздник — выступления национальных коллективов, состязания по борьбе, бурятский рок, чем-то напоминающий Rammstein, шикарная кухня. В общем, было на что посмотреть-послушать, и чем полакомиться… Разумеется, основным событием оставался ралли-марафон.