Сумеют ли китайские грузовички закрепиться в России после кризиса

Многие аналитики используют для оценки как мировой экономики в целом, так и отдельных стран в частности так называемый индекс контейнерных перевозок. Достаточно посмотреть текущее состояние карго-индекса и его динамику за последние три месяца, чтобы сделать прогноз, что будет с экономикой через полгода.
К примеру, за несколько месяцев до объявления пандемии, объем морских контейнерных перевозок устойчиво снижался и к марту 2020 года упал на треть, по сравнению с 19 годом. Причем такая отрицательная динамика наблюдалась не только на международном, но и на внутрироссийском рынке (автомобильном, железнодорожном, морском и авиационном). А это говорит о том, что тенденция и ее причины глобальны, вызваны фундаментальными причинами (а отнюдь не коронавирусом) и исчезнут ой, как не скоро.
Безработные времена
Но в глубокое пике ушли не только контейнерные перевозки. Владельцы легкого коммерческого транспорта так же хватаются за голову и пытаются понять, на какие шиши жить дальше. Те, кто перевозил с рынков стройматериалы, доставлял на «Газелях» мебель и бытовую технику, развозил продукты по ресторанам и белье по прачечным, в одну секунду остались не у дел. А по сути, пополнили армию безработных.
Поскольку водители комтранса, как правило, ИП или самозанятые, то в статистику лиц, потерявших источник существования, они не попали, а значит рассчитывать на помощь государства им не приходится. И даже самые отъявленные оптимисты среди них, верившие, что после 30 апреля власти вернут привычный уклад жизни, поняли, что второго месяца карантина не избежать.
Чтобы картина, сложившаяся на рынке легкого коммерческого транспорта, стала еще понятнее, достаточно полистать сервисы по продаже подержанных авто. Там видно, что предложение всевозможных «Газелей», «Джамперов», «Спринтеров» и «Дукато» значительно превышает спрос. Машины без дела стоят, деньги их владельцев проедаются и от безысходности им приходится избавляться от своих «коней» за бесценок. Про то, в какую беду попали автосалоны, и говорить страшно, ведь автомобили, тем более коммерческие, это вам не гамбургер из фаст-фуда, который можно заказать в один клик. Хотя попытки продавать грузовики дистанционно некоторые дилеры предпринимают.
В передовиках торговцы китайской техники, предлагающие купить машину, не выходя из дома. Схема проста: телефонная консультация, выставление счета, безналичная оплата, после чего грузовичок доставит к дому клиента сотрудник автосалона — покупателю останется лишь подписать документы.
Китайская экспансия
Сомневаемся, что данный сервис сейчас пользуется бешенным спросом, но однозначный посыл, что китайский автопром так просто не уйдет с российского рынка, виден, что называется, не вооруженным глазом. И на самом деле: у продукции из Поднебесной есть все шансы в посткоронавирусный период отхватить приличный кусок рынка легкого коммерческого транспорта.
Правда, пока потенциальных клиентов все еще беспокоя не слишком широкая дилерская сеть, в которой можно купить и обслуживать купленный грузовичок, сомнительное качество изделий, да и по запасным частям еще не все прорехи закрыты. Но китайцы совершенно точно стремятся сегодня быть на голову выше, чем вчера и ресурсов для этого у них предостаточно. Так что их глобальная экспансия — лишь вопрос времени. Кто же будет в авангарде?
Foton: поддельные запчасти
На наш взгляд, неплохая стартовая позиция у бренда Foton. Грузовики этого производителя довольно часто встречаются на дорогах, да и по отзывам владельцев доставляют хлопот не больше, чем среднестатистическая «Газель» или «Валдай». Довольно развитая дилерская сеть (от Питера до Владивостока), довольно длинная модельная линейка. Что касается наличия запасных частей, то с ними, судя по отзывам завсегдатаев профильных форумов, уже проблем нет. Купить их можно не только у официалов, но и у серых продавцов, привозящих из Китая более дешевые аналоги узлов и агрегатов с подпольных заводов.
В линейке малотоннажек сейчас в фаворе модель Foton Aumark BJ 1039 с грузоподъемностью чуть больше полутора тонн. На этот грузовичок ставится дизельный 4-х цилиндровый двигатель Cummins ISF объемом 2,8 л. мощностью 105 л. с. Не густо, конечно, но 5-ступенчатая «механика» от ZF позволяет машине довольно бодро ехать даже с максимальной загрузкой. Одним из главных преимуществ модели является то обстоятельство, что для управления ей достаточно иметь в «правах» категорию «B».
Dongfeng: купить, чтобы не продать
Довольно активно на российских просторах развивается бренд Dongfeng. Основной упор производитель делает на тяжелые грузовики, но есть в линейке и парочка малотоннажек: DFA 1065-C и DFA 1120. За проектирование грузовичков данного типа компания взялась еще в 1999 году, тогда же было создано отдельное структурное подразделение. За эти годы завод накопил солидный опыт и в итоге выпускает сейчас вполне приличные в плане надежности грузовики. Впрочем, владельцы марки признаются на просторах интернета, что второй жизни у машин нет, поскольку продать б/у автомобиль можно разве что по цене металлолома.
Dongfeng DFA 1065-C — наиболее востребованная модель, поскольку идеально подходит не только для внутригородских, но и для межрегиональных перевозок, поскольку здесь установлена однорядная 2-местная кабина со спальным местом. Кроме того, этот грузовик семейства DuoLiKa оснащен пневматическим двухконтурным приводом тормозов, что позволяет использовать его в составе автопоезда. В качестве силовой установки использован экономичный и надежный дизель Cummins ISDe ISDe140 40 (мощностью, как не трудно догадать из названия, в 140 л. с.).
BAW: птица Fenix
Говоря о грузовых «китайцах» нельзя не вспомнить BAW и его модель Fenix 3346. Эти авто весьма часто встречаются в службе эвакуации. Платформа машины настолько универсальна, что ее можно «заточить» под любую коммерческую задачу: от эвакуатора, до автомобиля коммунальных служб.
Ведь несмотря на то, что Fenix 3346 оснащен довольно простой механической «пятиступкой» с синхронизаторами инерционного типа, на него можно дополнительно поставить коробку отбора мощности.
Что касается силового агрегата, то здесь мы увидим 4-цилиндровый рядный дизелек с рабочим объемом 3,2 литра, способного выдать 120 л. с. Максимальная скорость грузовичка скромна — 95 км/ч, поэтому поездки на длительные расстояния для водителя будут утомительны.
JAC: шкатулка с сюрпризом
Грузовики JAC тоже довольно частые гости на российских дорогах. Обитатели форумов высказываются о машинах этой марки довольно противоречиво. С одной стороны, нахваливают за хорошую эргономичность, приятный дизайн, отменную мощность (в отличии от многих конкурентов, JAC оснащает свои машины турбонаддувом). Но с другой, сетуют на то, что эти грузовички нет-нет, да выкидывают какие-нибудь сюрпризы в плане поломок. С ремонтом в центральной части страны проблем нет, а вот за Уралом народ сетует, что нет ни запчастей, ни качественного сервиса.
Самая маленькая в линейке JAC — модель N-56. Она отличается достаточно малыми габаритами и высокой грузоподъемностью — до 3445 кг. Для того, чтобы сесть за руль «пятьдесят шестого», достаточно иметь водительское удостоверение категории «В» и, наверное, именно по этой причине модель пользуется хорошим спросом. Владельцы авто сходятся во мнении, что грузовик очень маневренный и вполне экономичный (в городском цикле потребляет около 14 литров на сотню.
FAW: самосвал в миниатюре
Еще один китайский производитель небольших грузовиков — FAW. Самая младшая в его семье — модель Tiger V. Оснащается «Тигр» четырехцилиндровым дизельным атмосферником с балансирными валами, который работает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Максимальной мощности в 140 «лошадей» грузовичку хватает, чтобы быть и промтоварным фургоном, и мусоровозом, и даже… самосвалом. Производитель может установить на шасси Tiger V практически любую надстройку, чтобы максимально удовлетворить потребности предпринимателей.
…Несмотря на то, что в последние годы производители китайских грузовиков заметно подтянулись по качеству, отечественные водители по-прежнему относятся к ним с недоверием. Впрочем, если раньше они опасались покупать даже новые малотоннажки «Made in China», то сейчас на форумах негативно отзываются лишь о подержанных «китайцах». Основной упрек, что после 70 000—100 000 пробега, автомобили начинают в буквальном смысле рассыпаться на молекулы. Потому и на вторичном рынке их стоимость близка к цене чермета в пункте приема вторсырья.