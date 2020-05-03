Сумеют ли китайские грузовички закрепиться в России после кризиса

Многие аналитики используют для оценки как мировой экономики в целом, так и отдельных стран в частности так называемый индекс контейнерных перевозок. Достаточно посмотреть текущее состояние карго-индекса и его динамику за последние три месяца, чтобы сделать прогноз, что будет с экономикой через полгода.

К примеру, за несколько месяцев до объявления пандемии, объем морских контейнерных перевозок устойчиво снижался и к марту 2020 года упал на треть, по сравнению с 19 годом. Причем такая отрицательная динамика наблюдалась не только на международном, но и на внутрироссийском рынке (автомобильном, железнодорожном, морском и авиационном). А это говорит о том, что тенденция и ее причины глобальны, вызваны фундаментальными причинами (а отнюдь не коронавирусом) и исчезнут ой, как не скоро.

Безработные времена

Но в глубокое пике ушли не только контейнерные перевозки. Владельцы легкого коммерческого транспорта так же хватаются за голову и пытаются понять, на какие шиши жить дальше. Те, кто перевозил с рынков стройматериалы, доставлял на «Газелях» мебель и бытовую технику, развозил продукты по ресторанам и белье по прачечным, в одну секунду остались не у дел. А по сути, пополнили армию безработных.

Поскольку водители комтранса, как правило, ИП или самозанятые, то в статистику лиц, потерявших источник существования, они не попали, а значит рассчитывать на помощь государства им не приходится. И даже самые отъявленные оптимисты среди них, верившие, что после 30 апреля власти вернут привычный уклад жизни, поняли, что второго месяца карантина не избежать.