Большие фургоны, которые быстро вернут потраченные на их покупку деньги

Машины, о которых пойдет речь, можно назвать профессиональными инструментами для решения бизнес-задач. Поэтому главное требование для них — надежность. Ведь если сломается легковой автомобиль, владелец может и на метро поехать. А в случае неполадок коммерческого фургона каждый день простоя грозит срывами контрактов и убытками.
Поэтому при покупке подобной техники покупатели в первую очередь ориентируются на бренд, надежность конструкции и доступность запчастей, а еще оценивают затраты на обслуживание. Скажем, на «Газель NEXT», по данным производителя, они составляют 33 рубля в день. В то время как европейский аналог обходится в 53,7 рублей в день.
«Газель NEXT»
Семейство «NEXT» — традиционный лидер рынка грузоперевозок, потому с него и начнем. Плюс российской коммерческой техники в том, что модель базируется на мощной раме. Она и обеспечивает прочность конструкции. Да и по комфорту грузовичок не уступит европейским конкурентам.
Машину можно заказать со стандартной (3145 мм), длинной (3745 мм) и сверхдлинной (3950 мм) колесными базами, а под капотом «Некста» работают хорошо зарекомендовавшие себя силовые агрегаты. Это дизельный двигатель Cummins (149 л. с.), бензиновый агрегат EvoTech (106,8 л. с.), а также версия с газово-бензиновым двигателем EvoTech LPG (106,8 л. с.). Объем кузова, в зависимости от версии, может составлять от 7,5 куб/м до 15,5 куб/м.
Несомненный плюс выбора коммерческой техники отечественного бренда в том, что она традиционно дешевле в обслуживании. А это во время кризиса становится для перевозчиков критически важным. Да и базовые цены доступны. Так, «прайс» на «Некст» стартует от 1 322 400 рублей.
Mercedes-Benz Sprinter Classic
Classic — это версия «Спринтера» первого поколения, которую с 2015 года собирают в Нижнем Новгороде. Силовой агрегат локализованной машины сделали более всеядным к качеству топлива, доработали конструкцию кулисы коробки передач. Ну а звезда на решетке радиатора говорит сама за себя: «Мерседес» есть «Мерседес».
Плюс машины в том, что за три года эксплуатации она теряет в цене не более 40%, что для комтранса очень неплохой показатель. А учитывая распространенность модели в России, у владельцев нет проблем с поиском запчастей.
Sprinter Classic предлагают в двух вариантах колесной базы — 3550 и 4025 мм с объемами грузового отсека от 10,4 до 13,4 куб/м. А под капотом заднеприводного фургона работает дизельный мотор серии OM646, который, в зависимости от версии развивает 109 и 136 л. с. Цена начинается от 1 831 000 рублей.
IVECO Daily
В России эту модель используют преимущественно в качестве маршрутного автобуса, но у Daily есть как шасси с различными надстройками, так и множество вариантов коммерческих фургонов. В основе автомобиля — прочная рама, толщина и длина которой может изменяться в зависимости от исполнения. Разной будет и конструкция подвески. Скажем, на одни версии спереди устанавливают торсионную «ходовую» со стабилизатором поперечной устойчивости или независимую подвеску с амортизаторами, а сзади занимают место пневмоэлементы или рессоры. Отметим и такие приятные мелочи, как пластиковую защиту кузова по периметру, которая убережет от мелких повреждений, а так же малую высоту погрузки.
В гамме силовых агрегатов IVECO Daily значится 2,3-литровый дизельный мотор, развивающий от 106 до 146 л. с. (в зависимости от версии). А на вершине линейки стоит 3-литровый «дизель» с отдачей от 136 до 205 л. с. И еще немного скучных цифр. Машину предлагают с тремя вариантами колесной базы — 3000, 3520 и 4100 мм. В зависимости от версии объем кузова может быть от 7,3 до 19,6 куб/м. А полная масса автомобиля варьируется от 2,49 до 7 тонн.
Цены зависят от версии. Например, цельнометаллический фургон с 3-литровым 136-сильным двигателем дилеры продают за 2 919 400 рублей.
Volkswagen Crafter
Второе поколение этого грузовичка появилось в 2017 году. Сейчас, в России предлагают модель с тремя вариантами колесной базы — стандартной (3640 мм), длинной (4490 мм) и сверхдлинной (4490 мм, но у машины увеличенный задний свес). А под капотом работает 2-литровый дизельный мотор, который предлагают в двух вариантах форсировки — 102 и 140 сил. С ним спарена шестиступенчатая механическая коробка передач.
У машины хорошая надежность и неплохая вместимость, однако из-за немалой цены модель проигрывает по популярности как «Газели», так и Sprinter Classic. Ну а «прайс» на Crafter начинается от 2 417 400 рублей.