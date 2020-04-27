Большие фургоны, которые быстро вернут потраченные на их покупку деньги

«Газель NEXT»

Семейство «NEXT» — традиционный лидер рынка грузоперевозок, потому с него и начнем. Плюс российской коммерческой техники в том, что модель базируется на мощной раме. Она и обеспечивает прочность конструкции. Да и по комфорту грузовичок не уступит европейским конкурентам.

Машину можно заказать со стандартной (3145 мм), длинной (3745 мм) и сверхдлинной (3950 мм) колесными базами, а под капотом «Некста» работают хорошо зарекомендовавшие себя силовые агрегаты. Это дизельный двигатель Cummins (149 л. с.), бензиновый агрегат EvoTech (106,8 л. с.), а также версия с газово-бензиновым двигателем EvoTech LPG (106,8 л. с.). Объем кузова, в зависимости от версии, может составлять от 7,5 куб/м до 15,5 куб/м.

Несомненный плюс выбора коммерческой техники отечественного бренда в том, что она традиционно дешевле в обслуживании. А это во время кризиса становится для перевозчиков критически важным. Да и базовые цены доступны. Так, «прайс» на «Некст» стартует от 1 322 400 рублей.