Как пандемия коронавируса повлияет на будущее пассажирских перевозок, такси и каршеринга

Главным методом борьбы с COVID-19 в России стала обязательная самоизоляция. Из-за нее многие предприятия и организации перешли на «удаленку», что, разумеется, сказалось и на транспортной отрасли. Интенсивность дорожного движения существенно снизилась — люди стали намного реже пользоваться личным и общественным транспортом, каршерингом, такси. Также сократилось потребление топлива.

По мнению Михаила Якимова, профессора МАДИ и директора Института транспортного планирования Российской академии транспорта, многие наши соотечественники даже после отмены режима самоизоляции предпочтут остаться дома. Ведь, как оказалось, зачастую выполнять свои обязанности перед работодателем можно, не теряя в утренних и вечерних пробках драгоценные часы.

Прогнозы для отрасли в этой связи эксперт строит печальные. Так, по его расчетам, интенсивность дорожного движения вернется к показателям 2019 года лишь через 5 лет. Объемы пассажирских перевозок достигнут прошлогодних результатов через 8 лет. А вот той загруженности общественного транспорта, которая наблюдалась последние месяцы, мы не увидим уже никогда.