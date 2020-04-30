Как пандемия коронавируса повлияет на будущее пассажирских перевозок, такси и каршеринга

Главным методом борьбы с COVID-19 в России стала обязательная самоизоляция. Из-за нее многие предприятия и организации перешли на «удаленку», что, разумеется, сказалось и на транспортной отрасли. Интенсивность дорожного движения существенно снизилась — люди стали намного реже пользоваться личным и общественным транспортом, каршерингом, такси. Также сократилось потребление топлива.
По мнению Михаила Якимова, профессора МАДИ и директора Института транспортного планирования Российской академии транспорта, многие наши соотечественники даже после отмены режима самоизоляции предпочтут остаться дома. Ведь, как оказалось, зачастую выполнять свои обязанности перед работодателем можно, не теряя в утренних и вечерних пробках драгоценные часы.
Прогнозы для отрасли в этой связи эксперт строит печальные. Так, по его расчетам, интенсивность дорожного движения вернется к показателям 2019 года лишь через 5 лет. Объемы пассажирских перевозок достигнут прошлогодних результатов через 8 лет. А вот той загруженности общественного транспорта, которая наблюдалась последние месяцы, мы не увидим уже никогда.
— Значительная часть предприятий пассажирского транспорта к началу 2021 года разорится или уйдет с рынка. В первую очередь, это касается компаний, имеющих подвижной состав большой и особо большой вместимости, работающих на маршрутах регулярных пассажирских перевозок, — считает Михаил Якимов.
Что же других структур, так или иначе связанных с транспортом, то и им придется несладко. Кризис не пройдет бесследно для таксомоторных служб, каршеринга и фирм, предоставляющих услугу долгосрочной аренды машин. Также будут терять выручку государственные и муниципальные предприятия — тот же метрополитен. Следовательно, организаторы пассажирских перевозок приостановят закупки новых подвижных составов и прочего необходимого оборудования.
На фоне падения спроса на транспорт и, как следствие, недостачи в федеральном и региональных бюджетах, властям придется скорректировать планы по развитию дорожной инфраструктуры. Следует ожидать, что ощутимо снизятся темпы строительства новых и реконструкции существующих трасс. Под удар попадут и такие проекты, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», беспилотные легковые машины. Разработчики последних, скорее всего, бросят свои силы на создание автоматизированных грузовиков.
— Повысится значимость решения проблем обеспечения безопасности дорожного движения и техносферной безопасности транспортных систем в городах. Цели и задачи транспортной политики государства сместятся от решения задачи снижения транспортных издержек к решениям, обеспечивающим транспортную доступность территории страны, — резюмирует собеседник портала «АвтоВзгляд».