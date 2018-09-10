Повышение тарифов ОСАГО может быть отменено

В ходе Московского финансового форума зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что Банк решил не вводить своим указанием новые тарифы на полисы ОСАГО, как это ранее планировалось сделать в конце прошлого лета или в начале текущей осени. Напомним, что регулятор намеревался расширить тарифный коридор ОСАГО на 20% как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Для легковушки — с нынешнего диапазона 3400–4100 рублей до 2700–4900 рублей.

Заметим, что после того как ЦБ ввел вилку тарифов в 2014−15 годах, все страховщики стали продавать полисы по максимальной цене, что вызвало рост цен на ОСАГО примерно вдвое. Расширение этой вилки, как ожидается, вызовет новый скачок цен на полисы обязательной автогражданки на те же 20%.

Но на этот раз Центробанк решил, что больше не хочет быть в глазах миллионов автомобилистов единственным «плохишом», идущим на поводу у жадного страхового лобби. И поэтому, сообщил Чистюхин, ЦБ решил организовать «более полное обсуждение» всей концепции изменений в ОСАГО с депутатами Госдумы и Советом Федерации. А депутаты профильных комитетов, как известно, с большим скепсисом воспринимают драматические стоны страховщиков по поводу их недостаточно масштабных прибылей от ОСАГО.

По этой причине, а также исходя из знания примерных скоростей думских процедур, можно предполагать, что повышение тарифов если и состоится, то не ранее начала будущего года. Если, конечно страховое лобби не найдет эффективный путь к умам и сердцам законодателей.