Как дорожная разметка провоцирует ДТП

Разметка регулирует движение и не дает водителю заблудиться на проезжей части. На многополосных дорогах она позволяет соблюдать рядность движения, а ночью в условиях плохой видимости именно заветная линия под колесами ориентирует автовладельца в пространстве. И нет нужды объяснять, что в различных обстоятельствах отсутствие разметки и ее плохое качество может стать причиной ДТП. Поэтому все технологии в этой области подчиняются строгим нормам государственного стандарта. Главные свойства, которыми должна обладать маркировка дорог считаются оптимальная яркость, необходимый уровень светоотражения и износуостойчивость.

Краска

Самым популярным, дешевым и старинным способом нанесения на асфальт линий и обозначений остается краска. Любая разметочная краска представляет собой суспензию пигментов, минеральных наполнителей и добавок в растворе полимерного связующего, которая наносится на очищенное и сухое покрытие. До сих пор некоторые элементы на дорожное полотно кладут вручную с помощью пистолета-краскопульта, валиков, трафарета и кисти. Но, как правило, более качественно и быстро это делает специальная разметочная техника.