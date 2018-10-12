Как дорожная разметка провоцирует ДТП

В советское время разметка на дорогах, особенно в провинции, была роскошью. При нынешней интенсивности движения сложно представить себе неразлинованную проезжую часть, поскольку от этого напрямую зависит безопасность дорожного движения. Как у нас разрисовывают асфальт, и с помощью каких секретов заботятся о долговечности этого рисунка, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Разметка регулирует движение и не дает водителю заблудиться на проезжей части. На многополосных дорогах она позволяет соблюдать рядность движения, а ночью в условиях плохой видимости именно заветная линия под колесами ориентирует автовладельца в пространстве. И нет нужды объяснять, что в различных обстоятельствах отсутствие разметки и ее плохое качество может стать причиной ДТП. Поэтому все технологии в этой области подчиняются строгим нормам государственного стандарта. Главные свойства, которыми должна обладать маркировка дорог считаются оптимальная яркость, необходимый уровень светоотражения и износуостойчивость.
Краска
Самым популярным, дешевым и старинным способом нанесения на асфальт линий и обозначений остается краска. Любая разметочная краска представляет собой суспензию пигментов, минеральных наполнителей и добавок в растворе полимерного связующего, которая наносится на очищенное и сухое покрытие. До сих пор некоторые элементы на дорожное полотно кладут вручную с помощью пистолета-краскопульта, валиков, трафарета и кисти. Но, как правило, более качественно и быстро это делает специальная разметочная техника.
Клейкие ленты
Клейкие разметочные ленты отличаются доступной ценой и простотой установки. В то же время они недостаточно износоустойчивы, а поэтому непригодны на участках интенсивного движения. Ленты могут быть изготовлены из натурального или синтетического каучука, акрилового или силиконового клея. Так что даже не пытайтесь отклеить их от асфальта на парковке супермаркета, где их часто можно видеть.
Холодный пластик
Холодный пластик обладает хорошей износостойкостью, прочностью и высокой яркостью. К тому же он не столь восприимчив к агрессивному воздействию и отрицательным температурам. Этот материал недорого стоит, но у него есть свои недостатки. Процедура подготовки маркировки из холодного пластика отличается трудоемкостью. Требуется специальное оборудование, которое обеспечивает технологию соединение пластика с отвердителем, и этот длительный процесс необходимо тщательно отслеживать.
Более дорогим и эффективным способом нанесения разметки считается термопластик. «Рисунок» из такого материала быстро закрепляется на асфальте и легко обслуживается. Кроме того, он отличается оптимальным светоотражением, долговечностью, и в его составе отсутствуют вредные летучие вещества. Наносится термопластик с помощью специальной техники, которая расплавляет смесь до 210 градусов. Именно этот материал используется для создания, так называемой, шумной разметки. Главный недостаток термопластика — высокая цена.
Оборудование
Техника для маркировки асфальта зависит от технологии нанесения того или иного типа разметки. Она включает различные разметочные ручные аппараты, автоматические машины, сушилки, нагреватели, а также специальное оборудование на колесных прицепах. Для удаления старой разметки используются демаркировщики.
Всю эту чудо-технику регулярно можно видеть на наших улицах, и нередко она служит для водителя раздражительным фактором. Ведь дорожные работы обычно провоцируют длинные пробки. Но следует понимать, что любой такой ремонт, если он качественный и своевременный, делается исключительно в целях нашей с вами безопасности.