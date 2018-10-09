Обновленный Nissan Qashqai получил роботизированную коробку передач и мотор от Mercedes

Переднеприводный «японец» получил новейший турбированный мотор, разработанный совместно с концерном Daimler. Этот же двигатель европейцы поставили на Mercedes-Benz A-Класса и Dacia Duster, который у нас продается под маркой Renault.

Двигатель представлен в трех вариантах мощностью 140 л. с. и 160 «лошадей», агрегатированные либо с шестиступенчатой «механикой», либо с апреселективной коробкой передач (DCT) — на выбор. Двигатель с меньшей отдачей расходует от 5,3 л до 5,7 л в смешанном цикле, а агрегат помощнее «съедает» от 5,5 л до 5,8 л топлива.

Притом у рестайлингового «паркетника» отобрали два мотора: объемом 1,2 л мощностью 115 л. с. и 1,6 л с отдачей 163 «лошади». Стоит отметить, что речь идет о европейской спецификации.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России опробовал новинку в деле — первый видео обзор нового «Кашкая» можно посмотреть здесь.

В России Nissan Qashqai пока остается с тем, что было: с бензиновыми объемом 1,2 л (115 л. с.) и 2,0 л (144 «лошадей»), а также с 1,6-литровым дизелем (130 сил) в паре с МКП или вариатором. Рублевый ценник на кроссовер стартует от 1 525 000 рублей