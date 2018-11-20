Как выбрать правильную автомойку зимой, чтобы не навредить машине

Немногие водители отказываются от водных процедур автомобиля в морозное время года. Да и не к чему это — ведь сделав выбор в пользу правильной мойки, можно не беспокоиться о состоянии кузова своей машины. На что ориентироваться, присматриваясь к автобаням зимой, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Некоторые российские автомобилисты предпочитают избегать автомоек зимой. Свою позицию они аргументируют тем, что заиндевевшее лакокрасочное покрытие, на которое попадают струи теплой воды, испытывает жесточайший «стресс» вследствие резкого перепада температур. Кроме того, краску мало-помалу разрушает и влага, забивающаяся в микротрещинах. И здесь они правы, не поспоришь.
Другой вопрос, что далеко не все могут отказаться от водных процедур для своей машины при отрицательных температурах в силу разных причин. Одни банально не хотят обтирать одеждой грязные пороги, другие — страшно боятся «убойных» реагентов, третьи — сами по себе чистоплотны и на дух не переносят запачканный кузов. Так что же им теперь делать? С умом подходить к выбору автомойки!
В идеале зимой следует отдавать предпочтение тем автобаням, что расположены при отапливаемых или подземных автостоянках, поскольку после каждого посещения такой мойки у водителя есть возможность дать машине «просохнуть» хотя бы 20—30 минут. Этого времени вполне хватит для того, чтобы и краска прогрелась, и влага стекла изо всех щелей, отверстий и трещин лакокрасочного покрытия.
В морозное время года мытье автомобиля лучше доверять исключительно проверенным специалистам: «случайные» мойки, оказавшиеся по пути, проезжаем мимо. Порядочные работники хорошенько прочистят «днище» — место скопления солей и реагентов — уберут подтеки, продуют замки дверей и лючок бензобака, тщательно вытрут кузов. Риски столкнуться с какими-либо проблемами после их работы — минимальны.
Важно помнить, что в морозное время года автомобиль желательно ополаскивать теплой водой, не горячей. Причиной тому является, опять же, привередливость ЛКП, страдающее от резких перепадов температур. Перед процедурами важно подготовить не только воду, но и салон машины — он тоже должен быть прогрет, дабы не возникала разность температур. Эти советы пригодятся тем экстремалам, что привыкли мыть «ласточку» своими силами даже в холод.
Подводя итог нужно сказать, что в «зимней» мойке машины — если она проводится с соблюдением этих несложных правил — ничего страшного нет. Правда, это касается исключительно очистки от грязи кузова и салона — с купанием силового агрегата лучше подождать до весны. Вы ведь не хотите, чтобы после бани автомобиль напрочь отказался заводиться?