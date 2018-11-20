Как выбрать правильную автомойку зимой, чтобы не навредить машине

Некоторые российские автомобилисты предпочитают избегать автомоек зимой. Свою позицию они аргументируют тем, что заиндевевшее лакокрасочное покрытие, на которое попадают струи теплой воды, испытывает жесточайший «стресс» вследствие резкого перепада температур. Кроме того, краску мало-помалу разрушает и влага, забивающаяся в микротрещинах. И здесь они правы, не поспоришь.

Другой вопрос, что далеко не все могут отказаться от водных процедур для своей машины при отрицательных температурах в силу разных причин. Одни банально не хотят обтирать одеждой грязные пороги, другие — страшно боятся «убойных» реагентов, третьи — сами по себе чистоплотны и на дух не переносят запачканный кузов. Так что же им теперь делать? С умом подходить к выбору автомойки!