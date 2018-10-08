Уборка шоссе: сколько рассола и реагентов выливают на наш асфальт

Ответственность у господина Хоштарии огромная — ведь он отвечает за содержание высокоскоростной автомагистрали с разрешенной скоростью 110 км/ч. Не секрет, что безопасность на любой трассе зависит от ее технического и санитарного содержания.

Ведь дорога — это не только асфальт, разметка, знаки, ограждения, но и водоотводная и очистительная системы. Все это требует регулярного ремонта, а при необходимости — своевременной замены.

Что касается санитарных работ, то кроме чистки, мойки и уборки асфальта, это еще и покос прилегающих к полотну газонов. По словам Хоштарии, вся эта деятельность носит плановый характер и по необходимости осуществляется круглосуточно.

И зимой, и летом дорога убирается по одной схеме — снег и мусор перемещаются со всех полос ближе к обочине — на «правый лоток». В теплую пору это делается с помощью направленных струй воды, зимой ковшами.