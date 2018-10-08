Уборка шоссе: сколько рассола и реагентов выливают на наш асфальт

Фото Автодор
Наших соотечественников хлебом не корми, а дай послушать леденящие душу страшилки про несметные потоки агрессивных реагентов, убивающих не только все живое, но и разъедающих резину, металл и даже сам асфальт. Как убирают дороги летом и как борются с обледенением зимой, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Из кабинета Андрея Хоштария, директор филиала «Шереметьево» АО «МТТС», отвечающего за техническое и санитарное содержание платного участка М11 от Химок до Солнечногорска, открывается умиротворяющий пейзаж с живописным ландшафтным прудом, расположенном в нескольких десятках метров от обочины новой Ленинградки.

— Это искусственный водоем, который наполнен водой из наших ливневых очистных сооружений, — объясняет Андрей Гивиевич. — В пруду разводят рыбу, и прошедшим летом здесь впервые стали расти камыши и водоросли. А ведь это вода от растаявшего снега, который в течение зимы собирается с дороги и свозится на специальную площадку. За период с января по март мы вывозим с трассы длиной в 49 км в среднем пятьсот кубометров снежной массы. В Москве собранный с улиц снег плавят, а у нас эта гора сама тает…

Ответственность у господина Хоштарии огромная — ведь он отвечает за содержание высокоскоростной автомагистрали с разрешенной скоростью 110 км/ч. Не секрет, что безопасность на любой трассе зависит от ее технического и санитарного содержания.

Ведь дорога — это не только асфальт, разметка, знаки, ограждения, но и водоотводная и очистительная системы. Все это требует регулярного ремонта, а при необходимости — своевременной замены.

Что касается санитарных работ, то кроме чистки, мойки и уборки асфальта, это еще и покос прилегающих к полотну газонов. По словам Хоштарии, вся эта деятельность носит плановый характер и по необходимости осуществляется круглосуточно.

И зимой, и летом дорога убирается по одной схеме — снег и мусор перемещаются со всех полос ближе к обочине — на «правый лоток». В теплую пору это делается с помощью направленных струй воды, зимой ковшами.

Зачем косить траву на обочине

Летом, после того, как мусор оказался на правом лотке, в работу включаются «пылесосы», собирающие грязь, которая потом отвозится на утилизацию. Затем специальная техника смывает остатки грязи с помощью воды в специальные воронки — «водоотводные лотки».

На М11 они расположены на расстоянии 25—40 м друг от друга в зависимости от наклона дорожного профиля. После этого грязная вода поступает в ливневые очистные сооружения (ЛОСы), внешне напоминающие огромные бочки, наполовину закопанные в землю. Они фильтруют всю воду, которая попадает на поверхность асфальта — ту, что остается от уборочной техники, и ту, что оседает в виде осадков. На участке до Солнечногорска ЛОСы расположены с обеих сторон дороги в количестве 44 штук. Благодаря такой системе очищенная вода поступает обратно в природу.

Что касается дорожного шампуня, то он используется не только в Европе. У нас его обычно применяют в конце зимнего сезона, чтобы растворить остатки смол и противогололедных материалов.

Кроме того, летом приходится регулярно косить траву вдоль трассы, чтобы, согласно установленным нормативам, она не вырастала выше 15 см. Следить за газоном необходимо для того, чтобы растительность не закрывала барьерное ограждение и не нарушала его светоотражающие свойства.

К тому же, корневая система скрепляет и удерживает почву, благодаря чему полоса отвода вдоль дороги не размывается. Также следует иметь в виду, что высокая сухая трава не отвечает нормам пожарной безопасности. Брошенный кем-то окурок может стать причиной лесного пожара — ведь наши дороги нередко пересекают лесные массивы, где полным полно сухостоя.

Соль всему голова

Согласно российским нормативам, для борьбы с гололедом на наших улицах отводится три часа. Как известно, самые неблагоприятные дорожные условия — осадки при отрицательных температурах и при нуле градусов. В такую пору снегоуборочные службы должны действовать упреждающе, поэтому, ориентируясь на прогноз погоды, они начинают обрабатывать асфальт за три часа до предполагаемого снегопада.

По словам Андрея Хоштарии, для борьбы с гололедом в наших условиях ничего лучшего чем соль, пока не придумали. Да, она благополучно плавит не только снег, но и ускоряет процесс коррозии металла, разрушает резину и пластик. Но речь идет о бзопасности человека.

А что касается ущерба для окружающей среды, то при наличии в дорожной инфраструктуре очистных сооружений этот риск сводится к минимуму.

На дорогах России при минус 15 примеряется хлористый натрий, а в более холодную погоду используется хлористый кальций. Асфальт обрабатывается либо твердым материалом, либо водным соляным раствором.

Если вовремя этого не сделать, то снег, спрессованный колесами автомобилей, моментально превращается в лед. При усиленном снегопаде на дорожной поверхности, благодаря соли, образуется кашица, которая в простонародье называется слякотью. Высота этой массы на полотне не должна превышать двух сантиметров, в связи с чем ее нужно вовремя собирать и увозить на специальную площадку.

Крайне неприятным явлением на дороге с точки зрения безопасности считается так называемый ледяной дождь, когда полотно холоднее, чем окружающий воздух. Чтобы заранее, до выпадения осадков, зафиксировать эту разность, на дорожной поврехности устанавливаются специальные датчики.

Количество противогололедных материалов зависит от интенсивности снегопада, высоты сугроба и температуры воздуха. В среднем за сезон, а это 152 дня, на квадратный метр расходуется 15 г реагента при том, что за зиму у нас выпадает от полутора до двух метров снега.

Более жесткая альтернатива соли — песчано-соляная смесь (ПСС), которая применяется на дорогах в Подмосковье и других регионах. Для дорожников это просто и удобно, но для водителей песок на асфальте грозит увеличением тормозного пути автомобиля, а также сколами на лакокрасочном покрытии.

— Конечно, для автовладельцев соль предпочтительней, чем песок, но и с ней надо знать меру, — резюмирует Алексей Хоштария. — Везде нужно соблюдать золотую середину, ведь мы не любим, когда еда пересолена, а в нашем случае речь идет об окружающей среде.

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8 октября 2018
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