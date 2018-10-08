Уборка шоссе: сколько рассола и реагентов выливают на наш асфальт

Из кабинета Андрея Хоштария, директор филиала «Шереметьево» АО «МТТС», отвечающего за техническое и санитарное содержание платного участка М11 от Химок до Солнечногорска, открывается умиротворяющий пейзаж с живописным ландшафтным прудом, расположенном в нескольких десятках метров от обочины новой Ленинградки.
— Это искусственный водоем, который наполнен водой из наших ливневых очистных сооружений, — объясняет Андрей Гивиевич. — В пруду разводят рыбу, и прошедшим летом здесь впервые стали расти камыши и водоросли. А ведь это вода от растаявшего снега, который в течение зимы собирается с дороги и свозится на специальную площадку. За период с января по март мы вывозим с трассы длиной в 49 км в среднем пятьсот кубометров снежной массы. В Москве собранный с улиц снег плавят, а у нас эта гора сама тает…