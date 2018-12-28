Как правильно мыть автомобиль зимой

Столкновения двух вероисповеданий и культов не будет: машину мыть зимой нужно, особенно если ее среда обитания заключена в многочисленные столичные кольца. Впрочем, и поездка по трассе в обязательном порядке должна приводить автовладельца на мойку. Все дело в реагентах: они разрушают не только обувь, но и краску на бортах вашего авто. Поэтому машину в холодные месяцы надо мыть регулярно. Вопрос состоит в том, как это делать.

Классический метод «облил побыстрее — заплатил поменьше» тут не подойдет: дешевая мойка с незаинтересованным в сотрудничестве мойщиком может привезти к большим проблемам и дорогостоящим ремонтам. Есть только один вариант безболезненно сэкономить — сделать все самому!

Итак, первое, с чего стоит начать, это сбить верхний слой грязи. Сделать это желательно не горячей водой — от резкого перепада температур краска может лопнуть, особенно если имели место кузовные работы. Торопливость сами знаете, где нужна, поэтому надо дать машине оттаять, а коктейлю из воды с солью — стечь. И только после этого наносить пену. Ни в коем случае нельзя использовать губку или тряпку — частицы соли и песка, природный абразив, нанесут непоправимый урон краске.