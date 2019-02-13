Какие места на кузове никогда не промывают на автомойке, а надо бы

Фото: АвтоВзгляд
Прежде чем платить за услугу автомоечного комплекса, внимательно проверьте проделанную работу. Почему? Велик шанс, что автомобиль помыли посредственно и крайне поверхностно. А между тем, это пагубно может сказаться на лакокрасочном покрытии и не только…
Эдуард Раскин

Блестящий кузов и сверкающие чистотой зеркала любимого авто — зрелище завораживающее. Особенно, когда на дворе серая московская зима с ее слякотью и вездесущим реагентом. Но поборов соблазн скорее плюхнуться за руль, водрузив ноги на влажный еще коврик, нужно проинспектировать те «заповедные» места, куда обычно не доходят руки мойщиков. И где, как правило, сразу же зарождается ржавчина.

Краткая инструкция по эксплуатации автомойки должна начинаться с пункта о времени: тезисы «быстро» и «качественно» не могут быть объединены в одно предложение. Машину нужно сначала облить водой, размочив слой грязи, потом окатить добрым слоем пены, еще раз хорошо промыть, удалив мыльный раствор и остатки «целебной». После под большим напором нужно пройтись по скрытым от прямого попадания струи уголкам. Этот пункт обычно пропускают, за что автовладелец уже через пару лет эксплуатации новой еще машины получает те самые ржавые подтеки. Малоприятное зрелище, будем откровенны.

Как этого избежать? Очень просто: урезонить собственную торопливость и внимательно пройтись по тем самым местам, которые быстрым шагом обходят мойщики. Портал «АвтоВзгляд» подготовил короткий перечень наиболее популярных точек возникновения «ржавой болезни», как следствие недобросовестного содержания собственной машины.

Лючок бензобака

В некоторых, особенно выдающихся случаях, его даже не открывают! А ведь под ним находится полость с заливной горловиной, где скапливается не только вода и грязь, но и пролитые нефтепродукты. Гремучая смесь, способная быстро и без посторонней помощи разрушить тонкий лакокрасочный слой современного авто.

На каждой мойке нужно не только «отпирать дверцу», но и вычищать накопившийся там слой отложений. Стесняться не стоит: еще при выходе из автомобиля можно открыть лючок, толсто намекнув мойщику, что знаете про эту маленькую хитрость. Проследите, чтобы вытерли насухо, особенно зимой! Отдирать примерзший лючок под призывное моргание топливной лампы очень неприятно!

Хромированная рамка на двери багажника

Обилие «блестящего» декора то входит в моду, то выходит, а крышка багажника исправно цветет у всех. Причина — декоративная накладка, под которую забивается грязь и дорожная химия. «Выбить» все лишнее из узкой щели — серьезное испытание для сотрудника автомойки. Не поленитесь заглянуть под накладку еще в момент, когда дело не дошло до тряпок: там будет грязно!

Просьба вымыть этот участок «как следует» приведет не только к долгой службе ЛКП, но и заставит мойщика сделать еще один круг со шлангом вокруг машины. Ничто так не красит автовладельца, как искренние чувства к своему авто. И люди вокруг это чувствуют.

Капот и Ко

Открывать багажник и убираться в скрытых за пятой дверью полостях у нас уже научились. Следующий шаг — подкапотное пространство. Мойка моторного отсека — дело интимное, мощная струя воды там будет лишней. А вот промыть и протереть кромки самого капота, а также окружающий его пластик — привилегия дорогостоящих моечных комплексов.

Скопление листьев, залежи грязи, которая льется в моторное пространство во время движения быстро справится не только с водоотводящими каналами, которые, к слову, надо регулярно «пробивать» водой под давлением, но и с замком капота. А также — с механизмом дворников, заменить который стоит очень недешево.

Ездить с неработающими дворниками, напомним, у нас запрещено. Так что превентивная чистка этих элементов приведет впоследствии к серьезной экономии семейного бюджета. Как и победа над ржавым изнутри железом самого капота.

Пороги и накладки

Декоративные пороги и «ступеньки» сегодня украшают многие автомобили. Для внедорожников самого разного «пошива» этот элемент дизайна стал и вовсе обязательным. Но, помимо визуального и вполне себе прикладного эффекта, они несут дополнительные требования к владельцу: места их соприкосновения с кузовом нужно тщательно промывать. Иначе даже мелкий скол сначала превратиться в рыжую точку, а потом и вовсе «расцветет буйным цветом».

Чтобы этого избежать, сконцентрируйте внимание мойщика: хорошо «обработанный» H2O, пеной и снова водой, этот достаточно требовательный участок кузова проживет в хорошем состоянии куда дольше. Дополнительные минуты, которые будут потрачены не зря, а во имя последующей экономии.

Мойки на каждом углу порождают довольно странную, не совсем рыночную конкуренцию: либо дешево и плохо, либо дорого и долго. Найти золотую середину можно двумя методами. Первый подразумевает выбор конкретного комплекса с последующим прикармливанием часто меняющегося состава его сотрудников. Второй намного продуктивнее и куда быстрее, но требует «испачкать руки» — это мойка самообслуживания, которая, увы, найдется далеко не в каждом микрорайоне.

К тому же, автовладелец сам порой пренебрегает некоторыми укромными уголками, экономя и время, и деньги. Отнеситесь к автомобилю так, как бы вы хотели, чтобы он отнесся к вам.

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13 февраля 2019
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