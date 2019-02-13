Какие места на кузове никогда не промывают на автомойке, а надо бы

Блестящий кузов и сверкающие чистотой зеркала любимого авто — зрелище завораживающее. Особенно, когда на дворе серая московская зима с ее слякотью и вездесущим реагентом. Но поборов соблазн скорее плюхнуться за руль, водрузив ноги на влажный еще коврик, нужно проинспектировать те «заповедные» места, куда обычно не доходят руки мойщиков. И где, как правило, сразу же зарождается ржавчина.

Краткая инструкция по эксплуатации автомойки должна начинаться с пункта о времени: тезисы «быстро» и «качественно» не могут быть объединены в одно предложение. Машину нужно сначала облить водой, размочив слой грязи, потом окатить добрым слоем пены, еще раз хорошо промыть, удалив мыльный раствор и остатки «целебной». После под большим напором нужно пройтись по скрытым от прямого попадания струи уголкам. Этот пункт обычно пропускают, за что автовладелец уже через пару лет эксплуатации новой еще машины получает те самые ржавые подтеки. Малоприятное зрелище, будем откровенны.

Как этого избежать? Очень просто: урезонить собственную торопливость и внимательно пройтись по тем самым местам, которые быстрым шагом обходят мойщики. Портал «АвтоВзгляд» подготовил короткий перечень наиболее популярных точек возникновения «ржавой болезни», как следствие недобросовестного содержания собственной машины.