О чем важно помнить, меняя лобовое стекло автомобиля

Такая неприятность, как повреждение лобового стекла, рано или поздно настигает едва ли не каждого автовладельца. Ремонтировать или менять? Сэкономить или потратиться на оригинал? Официальные дилеры или гараж дяди Васи? Ответы на эти и другие популярные вопросы водителей, столкнувшихся с «травмами» триплекса — в материале портала «АвтоВзгляд».
Вы обнаружили изъян ветрового стекла, и первая дилемма — устранить дефект или заменить триплекс на новый. Эксперты рекомендуют покупать свеженькую лобовуху в том случае, когда длина трещины превышает 15 см, а диаметр скола — 1 см. Или если повреждения появились на стекле со стороны водителя — это небезопасно. При иных раскладах можно спокойно обойтись ремонтом. Экономия в сравнении будет приличной, только найдите хороших мастеров.
ГДЕ КУПИТЬ
Коль вариант с восстановлением вам не подходит, приступайте к поиску стекла. Лучше сделать выбор в пользу специализированного магазина или официального дилера — так вы минимизируете риски нарваться на китайскую подделку. Не нужно покупать дешевые аналоги и сознательно: они способны рассыпаться после первого же прыжка на кочке. К тому же есть высокий риск, что бюджетное стекло не подойдет к вашему автомобилю.
БОТИНОЧКИ ЖМУТ
Максимально внимательно подходите к выбору триплекса, даже если вы приобретаете его в профильном магазине. Обязательно сообщите продавцу конкретный год выпуска машины (а лучше сразу VIN-код) и не забудьте о дополнительных опциях — обогреве, датчиках дождя и освещенности. Если менеджер допустит ошибку и зарезервирует не то стекло, то вы с высокой долей вероятности столкнетесь с новыми проблемами — сбоями в работе тех или иных систем.
КТО И КАК
Переходим к следующему шагу: выбору сервиса, который заменит триплекс. Сомнительные мастерские лучше обходить стороной — замучаетесь оттирать салон от клея и заделывать дефекты обивки. Наиболее оптимальный вариант — опять же, специализированные сервисы, вклеивающие стекла с утра до вечера, или официальные дилеры. Работа последних нередко вызывает нарекания, но они знакомы с тонкостями каждой конкретной модели, и им в случае чего всегда можно предъявить претензию.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Наконец, стекло установлено качественно, никаких трудностей в процессе и после него не возникло — дальше все зависит от водителя. Постарайтесь в первые два-три дня обойтись без мойки высокого давления. И аккуратнее на неровностях дороги: даже несмотря на современные технологии и качественные материалы, лишняя осторожность не повредит.