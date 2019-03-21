О чем важно помнить, меняя лобовое стекло автомобиля

БОТИНОЧКИ ЖМУТ

Максимально внимательно подходите к выбору триплекса, даже если вы приобретаете его в профильном магазине. Обязательно сообщите продавцу конкретный год выпуска машины (а лучше сразу VIN-код) и не забудьте о дополнительных опциях — обогреве, датчиках дождя и освещенности. Если менеджер допустит ошибку и зарезервирует не то стекло, то вы с высокой долей вероятности столкнетесь с новыми проблемами — сбоями в работе тех или иных систем.

КТО И КАК

Переходим к следующему шагу: выбору сервиса, который заменит триплекс. Сомнительные мастерские лучше обходить стороной — замучаетесь оттирать салон от клея и заделывать дефекты обивки. Наиболее оптимальный вариант — опять же, специализированные сервисы, вклеивающие стекла с утра до вечера, или официальные дилеры. Работа последних нередко вызывает нарекания, но они знакомы с тонкостями каждой конкретной модели, и им в случае чего всегда можно предъявить претензию.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Наконец, стекло установлено качественно, никаких трудностей в процессе и после него не возникло — дальше все зависит от водителя. Постарайтесь в первые два-три дня обойтись без мойки высокого давления. И аккуратнее на неровностях дороги: даже несмотря на современные технологии и качественные материалы, лишняя осторожность не повредит.