УАЗ представил концепт будущей «Буханки»-2022

Разместив изображение концептуального внедорожника, ульяновцы попросили пользователей оценить его новомодный дизайн, который, надо признать, получился задорным и футуристичным. Вот только на появление «живого» автомобиля в таком виде рассчитывать не приходится. О чем, собственно, говорит и сам автостроитель.

В компании подчеркивают, что речь идет лишь о дизайнерских набросках независимого художника Андрея Давыдова, который уже не первый раз изощряется над моделью. Иными словами, дальше рисунков прототип так и не уедет.

Между тем, поклонники «Буханки» по-разному отнеслись к концепту пассажирского фургона. Одни — выразили восхищение, а другие — облили грязью. А вам нравится модель в своем новом амплуа? Напиши свое мнение в комментариях.