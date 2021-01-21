В России готовят новую систему оценки повреждений после ДТП

Фото: Mains Lab.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в ближайшем будущем получить направления на ремонт (или денежную выплату) будет реально всего за треть часа. Это станет возможным благодаря новейшей технологии, которая автоматизирует процесс урегулирования страховых убытков. Чтобы закончить разработку такого «софта», Фонд Содействия Инновациям выдал компании-разработчику 20 миллионов рублей.

Коротко напомним, что российская команда MAINS Lab разработала технологию искусственного интеллекта, способную анализировать фотографии повреждений, а затем подсчитывать стоимость ремонта и размер страховых выплат. Для этого системе требуется буквально несколько минут, притом точность оценки находится на уровне 97%.

Объявлено, что технология уже прошла пилотные тестирования в крпупнейших страховых компаниях России и в ближайшее время будет запущена в работу. Теперб же благодаря 20-миллионному денежному гранту разработчики смогут повысить скорость и точности работы своего продукта.

И продолжая тему «автогражданки»: «Европротокол» при оформлении ДТП в рамках ОСАГО, как показывает практика, штука удобная далеко не во всех случаях. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о коварных нюансах этого документа.

страхование, ОСАГО, страховые выплаты, ущерб, возмещение ущерба, ДТП, технология
21 января 2021
89