В России готовят новую систему оценки повреждений после ДТП

Коротко напомним, что российская команда MAINS Lab разработала технологию искусственного интеллекта, способную анализировать фотографии повреждений, а затем подсчитывать стоимость ремонта и размер страховых выплат. Для этого системе требуется буквально несколько минут, притом точность оценки находится на уровне 97%.

Объявлено, что технология уже прошла пилотные тестирования в крпупнейших страховых компаниях России и в ближайшее время будет запущена в работу. Теперб же благодаря 20-миллионному денежному гранту разработчики смогут повысить скорость и точности работы своего продукта.

И продолжая тему «автогражданки»: «Европротокол» при оформлении ДТП в рамках ОСАГО, как показывает практика, штука удобная далеко не во всех случаях. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о коварных нюансах этого документа.