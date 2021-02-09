Как получить деньги с виновника бесконтактного ДТП

Вы двигались в своей полосе, как вдруг аккурат в левый борт вашей машины начала перестраиваться шальная дамочка, не убедившаяся в безопасности маневра. Чтобы избежать столкновения, вам пришлось резко уйти вправо, но автомобиль на заледенелой дороге занесло, и вы «припарковались» в столб. Это — классический пример бесконтактного ДТП. Очевидно, что виновата барышня, но у нее повреждений нет — только у вас.

В Правилах дорожного движения такого понятия, как бесконтактное ДТП, нет. А вообще под ним подразумевается любая авария без соприкосновения автомобилей виновника и потерпевшего.

К слову, сюда же относятся случаи с камнями, прилетающими в лобовое стекло из под колес впереди идущего грузовика. Да-да, в таких ситуациях тоже можно рассчитывать на возмещение ущерба. Но, разумеется, только при наличии доказательств — свидетелей или записей с видеорегистратора.