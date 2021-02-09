Как получить деньги с виновника бесконтактного ДТП

Вы двигались в своей полосе, как вдруг аккурат в левый борт вашей машины начала перестраиваться шальная дамочка, не убедившаяся в безопасности маневра. Чтобы избежать столкновения, вам пришлось резко уйти вправо, но автомобиль на заледенелой дороге занесло, и вы «припарковались» в столб. Это — классический пример бесконтактного ДТП. Очевидно, что виновата барышня, но у нее повреждений нет — только у вас.
В Правилах дорожного движения такого понятия, как бесконтактное ДТП, нет. А вообще под ним подразумевается любая авария без соприкосновения автомобилей виновника и потерпевшего.
К слову, сюда же относятся случаи с камнями, прилетающими в лобовое стекло из под колес впереди идущего грузовика. Да-да, в таких ситуациях тоже можно рассчитывать на возмещение ущерба. Но, разумеется, только при наличии доказательств — свидетелей или записей с видеорегистратора.
Ключевым условием выплаты после бесконтактного ДТП является наличие у виновника действующего полиса ОСАГО. Но самая большая сложность заключается в том, что зачинщик аварии может даже и не заметить, что из-за его неаккуратных действий вы куда-то «впилились». Он со спокойной душой продолжит движение, а вам останется лишь надеяться на свидетелей, записи с камер уличного видеонаблюдения или регистраторы соседей по потоку, если своего нет.
При наилучшем раскладе, когда совестливый инициатор останавливается и помогает решить проблему, нужно «пробить» его «автогражданку» по базе РСА (убедиться в том, что она действительна), вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы зафиксировать аварию, и обратиться в страховую компанию. Но не в свою, а виновника — прямые возмещения убытков, напомним, возможны лишь при традиционных ДТП.
Если след зачинщика простыл, а его «выступление» таки попало в фокус видеорегистратора, то сразу переходим ко второму шагу — вызываем гаишников. Они в свою очередь изучают материалы, устанавливают личность виновника, помогают вам со «страховыми» данными и, вероятнее всего, выписывают ему «лишенческий» протокол за оставление места ДТП.
В худшем же случае, когда виновник скрывается, а записи или свидетели не находятся, потерпевшему приходится ремонтироваться за свой счет. Получить компенсацию в подобной ситуации можно лишь, если в результате бесконтактной аварии был причинен вред жизни или здоровью пострадавшего. Такой ущерб (до 500 000 рублей за одного человека) возмещает Российский союз автостраховщиков (РСА).
Здесь важно помнить, что поскольку страховые компании крайне неохотно расстаются со своими денежками и всегда стараются свести размер выплаты к смешному минимуму, велика вероятность, что вам придется потратить время, нервы и свои кровно нажитые на судебные тяжбы, даже если виновник с места аварии не скроется. Будь уверены — эти «акулы» найдут, за что зацепиться.
Известно множество случаев, когда Фемида с подачи страховщиков «делила» вину между зачинщиком и пострадавшим. Это несложно — достаточно доказать, что машина потерпевшего двигалась с превышением максимально разрешенной скорости. Мол, если бы водитель следил за стрелкой спидометра, то ДТП наверняка бы удалось избежать.
Так стоит ли «бодаться», если сумма частичной выплаты (это может быть и 30% от заявленной) не покроет даже расходы на адвоката и экспертизы?