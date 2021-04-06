Зачем страховщики хотят получить полномочия полиции

Если в 2019 году страховые компании направили в полицию свыше 12 000 заявлений по фактам мошеннических действий на общую сумму свыше 8 млрд. рублей, то в 2020 году таких заявлений было подано уже 10 035. А сумма ущерба уменьшилась до 5,5 млрд. рублей.

Как видим, до полной победы над страховыми аферистами еще далеко… Поэтому, по мнению Игоря Иванова, заместителя генерального директора компании «РЕСО-Гарантия», игрокам рынка ОСАГО нужны новые полномочия.

— Работу профессиональных преступных групп необходимо документировать еще до наступления события, на стадии сговора соучастников, инсценировки события и т. д. Для отработки версии поджога дома с целью получения страховой выплаты необходимо изучение технической информации о передвижении заинтересованных лиц до и во время пожара и т. д. Всех этих прав страховщик лишен на законодательном уровне, — отмечает господин Иванов.

Проще говоря, страховщики считают, что их «безопасникам» можно и нужно делегировать некоторые процедуры, которые сейчас имеет право проводить только полиция — это экспертные, оперативно-розыскные и даже следственные мероприятия. Правда, скорее всего, все эти «хотелки» так и останутся несбыточными мечтами продавцов полисов.

И еще. Представители страхового сообщества, автолюбители и эксперты уверены, что россиянам необходим новый страховой продукт в ценовой категории между ОСАГО и КАСКО. А все потому, что между этими видами страхования образовался огромный ценовой разрыв: средняя цена полиса КАСКО приближается к 40 000 рублей, а «автогражданки» — к 5497 «деревянных».