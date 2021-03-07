Весенние хитрости, о которых водителям не рассказывают в автошколе

И здесь на помощь приходит опыт других водителей. Портал «АвтоВзгляд» подобрал весенние хитрости, которые помогут автомобилистам без проблем пережить весьма сложное время года.

Весна — не повод расслабляться. Это прекрасное время года весьма коварно. И рулевым, особенно новичкам, нужно быть предельно внимательными, аккуратными, и подкованными, на случай нештатных ситуаций, которые могут происходить весной с их транспортным средством.

Днем, когда пригревает солнышко, столбик термометра может показывать уверенный плюс, но к вечеру ситуация в корне может поменяться. Поездив на автомобиле по мокрому асфальту и лужам, многие автовладельцы оставляют его ночевать, не предпринимая никаких действий для ликвидации влаги. А это чревато тем, что сутра невозможно попасть в машину или ее багажник из-за подмерзших замков. Поэтому весной смазывать личинки замков силиконовой смазкой — необходимость.

Однако если вы по какой-то причине не сделали этого, на помощь придет размораживатель замков. Вот только не стоит его держать в бардачке автомобиля. Мартовские ночи не такие уж и теплые. Температура может падать до −15 градусов — как бы того не хотелось, но это все же еще зимний месяц. И если двери автомобиля не открываются, то до размораживателя вам не добраться. Лучше всего держать его в кармане куртки или дома.