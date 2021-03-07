Весенние хитрости, о которых водителям не рассказывают в автошколе

И здесь на помощь приходит опыт других водителей. Портал «АвтоВзгляд» подобрал весенние хитрости, которые помогут автомобилистам без проблем пережить весьма сложное время года.
Весна — не повод расслабляться. Это прекрасное время года весьма коварно. И рулевым, особенно новичкам, нужно быть предельно внимательными, аккуратными, и подкованными, на случай нештатных ситуаций, которые могут происходить весной с их транспортным средством.
Днем, когда пригревает солнышко, столбик термометра может показывать уверенный плюс, но к вечеру ситуация в корне может поменяться. Поездив на автомобиле по мокрому асфальту и лужам, многие автовладельцы оставляют его ночевать, не предпринимая никаких действий для ликвидации влаги. А это чревато тем, что сутра невозможно попасть в машину или ее багажник из-за подмерзших замков. Поэтому весной смазывать личинки замков силиконовой смазкой — необходимость.
Однако если вы по какой-то причине не сделали этого, на помощь придет размораживатель замков. Вот только не стоит его держать в бардачке автомобиля. Мартовские ночи не такие уж и теплые. Температура может падать до −15 градусов — как бы того не хотелось, но это все же еще зимний месяц. И если двери автомобиля не открываются, то до размораживателя вам не добраться. Лучше всего держать его в кармане куртки или дома.
Марток — надевай семь порток. А еще не вздумай выкладывать лопату из машины. Не раз первый месяц весны преподносил автомобилистам сюрпризы в виде снегопадов похлеще зимних. Порой снежный буран затягивался на несколько суток. А потому лопату выкладываем тогда, когда на улице уверенный плюс, и снегопадов более не ожидается.
Хранить лопату в багажнике — идея отчасти хорошая — в салоне не будет мешаться пассажирам. С другой стороны, в снегопад к багажнику, порой, невозможно подобраться от слова «совсем». И здесь хранение самого полезного инструмента зимне-весеннего сезона в салоне выглядит весьма логичным решением.
Весной в городах асфальт довольно быстро подсыхает. И водители стремятся как можно быстрее намыть свои транспортные средства. Дело хорошее — реагенты и прочая грязь на кузове не продляют ему жизнь. Однако и здесь нужно помнить, что заморозки весной — дело обычное. А потому после мойки следует протереть и продуть не только дверные замки и петли, но и протереть уплотнители. В противном случае, дверь или окна могут попросту примерзнуть к резинкам. Поэтому следует не только протереть насухо дверные проемы, но и смазать уплотнители силиконом. Это избавит вас от проблем с открыванием дверей до наступления настоящей теплой весны.