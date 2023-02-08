Чем опасны пузырьки на масляном щупе двигателя

Речь идет об эмульсии — субстанции, появляющейся на щупе или маслосъемной горловине из-за контакта с жидкостью, не позволяющей ей смешиваться со смазкой. К примеру, речь может идти о воде, которая при работе силового агрегата начинает вспениваться, приводя водителя в недоумение. Откуда же она берется? Прежде всего, из воздушных масс, когда со снижением температуры влага начинает конденсироваться.
Хотя куда страшнее, если пузырьки появились в ходе смешивания моторного масла с охлаждающей жидкостью. Да, подобное недопустимо, но такое бывает, увы, довольно часто. Как правило, проблема кроется в плохой герметичности прокладки блока цилиндров, либо в образовавшейся на гильзе одного из цилиндров микротрещинке. Реже — по причине «усталости» насоса, подкачивающего антифриз, либо из-за деформации головки блока цилиндров. Впрочем, частенько «шалят» и теплообменники. Особенно в навороченных современных автомобилях.
Что же делать? Поверьте, едкая фраза про сношения с чьей-то матерью уже не поможет! А при появлении эмульсии в расширительном бачке — тем более. Пока дело не дошло до белого дыма из глушителя, демонстрирующего всей округе, как сгорает ваша охлаждающая жидкость, лучше поскорее отправиться в технический центр.
В противном случае можно уничтожить в движке и клапаны, и вкладыши, а заодно и вызвать фатальный перегрев агрегата. Ведь, по сути, таким образом мотор лишается должных смазочных свойств. Как, собственно, и очистки. Поэтому необходимо выяснить причину, по которой пена зародилась в масле, устранить ее, затем промыть и мотор, и систему его охлаждения. Только после этого — залить новые жидкости. Если же ограничиться лишь их заменой, то через некоторое время эмульсия возникнет вновь, все быстрее приговаривая силовой агрегат к преждевременной кончине.