Чем опасны пузырьки на масляном щупе двигателя

Речь идет об эмульсии — субстанции, появляющейся на щупе или маслосъемной горловине из-за контакта с жидкостью, не позволяющей ей смешиваться со смазкой. К примеру, речь может идти о воде, которая при работе силового агрегата начинает вспениваться, приводя водителя в недоумение. Откуда же она берется? Прежде всего, из воздушных масс, когда со снижением температуры влага начинает конденсироваться.

Хотя куда страшнее, если пузырьки появились в ходе смешивания моторного масла с охлаждающей жидкостью. Да, подобное недопустимо, но такое бывает, увы, довольно часто. Как правило, проблема кроется в плохой герметичности прокладки блока цилиндров, либо в образовавшейся на гильзе одного из цилиндров микротрещинке. Реже — по причине «усталости» насоса, подкачивающего антифриз, либо из-за деформации головки блока цилиндров. Впрочем, частенько «шалят» и теплообменники. Особенно в навороченных современных автомобилях.