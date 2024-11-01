Зима пришла: как быстро очистить лобовое стекло автомобиля ото льда

Не успела еще золотая осень отгореть кострами рябин и не только рябин, как нагрянули первые заморозки, и стекла автомобилей затянула ледяная корка. Вот так новость, теперь надо выходить на 10 минут раньше и долго протапливать салон печкой, если нет штатного электообогрева или «предпускового» подогревателя? Совсем не обязательно — есть решения куда проще. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Первые морозы, что уже нагрянули на столичные улицы и превратили в каток северные города, начинают портить настроение водителю еще с утра. Мало того, что автомобильный аккумулятор может заартачиться, так еще и стекло покрыто коркой льда, отодрать которую можно либо скребком, что не слишком полезно для мягких и без того затертых стекол, либо ждать, пока печка нагреется. А все это — ценное время, которое хочется проводить между одеялом и подушкой, а не на морозе, отплясывая вокруг ледяной машины. Впрочем, решение, и даже не одно, есть. Главное — подготовиться заранее.

Первое и самое простое, что может сделать любой автовладелец перед выходом из дома, это набрать термокружку теплой, подчеркиваю, воды и распределить ее по нужным секторам лобового стекла. Полулитра хватит, но это решение спорное, честно говоря, да и грязное. Есть куда интереснее и технологичнее варианты, позволяющие снять вопрос ледяной корки на лобовом стекле с меньшими затратами.

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Например, смешав полтора литра обычной воды из-под крана и 10 ложек самой доступной поваренной соли, можно получить соленой раствор, справляющийся со льдом на стеклах достаточно оперативно. Заправляем «коктейль» в распылитель, а после — разбрызгиваем на «лобаш». Несколько минут — и можно ехать. Для всех ценителей и «охранителей» резинок — на дороги у нас льют куда более агрессивную жижу.

Есть и решения подороже-посложнее: скажем, спиртовой раствор с водой в пропорции 1 к 2 или уксусный — 1 к 3. Тот же эффект с одной лишь разницей: и тот, и другой не замерзнут, если их случайно забыть в машине на ночь. При слабых заморозках не застынет и соляной, все же концентрация довольно высокая. Но если морозец захрустит, то пульверизатору с водой и солью несдобровать. А нам еще завтра утром ехать, и послезавтра. И так — примерно четыре следующих месяца. А там уже весна.