Перебор: что будет, если залить в двигатель слишком много масла

Моторное масло, напомним, не только обеспечивает качественную и бесперебойную работу силового агрегата, но и влияет на выходную мощность двигателя. Но это и при условии своевременной замены смазки, и при достаточном ее количестве. Причем движку одинаково вреден как недолив, так и перелив лубриканта. И если с «масляным голоданием» все понятно, то о том, как сказывается на жизни мотора его переизбыток, знают не все. Портал «АвтоВзгляд» ликвидирует этот пробел.

И сразу скажем, что однократного и незначительного перелива масла опасаться негативных последствий не стоит. А что, если «излишек» оказался существенным, чем это чревато?

Итак, необходимый литраж моторного масла для конкретного двигателя можно узнать, прочитав инструкцию по эксплуатации машины, в которой всегда указал точный объем. Также по этому вопросу могут проконсультировать в дилерском центре или в автосервисе. Однако бывает так, что масло переливается в силу человеческого фактора.

Такая проблема часто случается у водителей-новичков, которые только учатся правильной эксплуатации транспортного средства и могут не знать некоторых нюансов. Например того, что при смене масла в двигателе остается до 10% старой жидкости.

Но не застрахованы от переливания и бывалые драйверы. Ошибки в норме смазки могут возникать, если автомобиль стоит на неровной поверхности с небольшим уровнем уклона, если масло заливается на горячем моторе, а также по банальной невнимательности. В конце концов, водителя может кто-то случайно толкнуть.

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— Всегда проверяю масло на «холодном моторе», при этом смотрю, чтобы авто стояло горизонтально. Потом завожу двигатель, глушу его ровно через полминуты, вынимаю щуп и смотрю, насколько опустился уровень масла. Доливаю до нужного объема и все. Никаких переливов не возникает, — делится своим опытом автомобилист из Екатеринбурга.

Если на постоянной основе в моторе будет находиться избыточный объем масла, это может привести к ряду последствий. Самое незначительное из них — увеличение расхода «жижи». А для многих автомобилистов экономичность становится критерием выбора того или иного продукта для «железного коня».

— Я привык менять масло в сервисе. Доверяю дело профессионалам, но контролирую их работу. Масло, кстати, приношу свое, чтобы быть уверенным в качестве, — поделился водитель такси, владелец собственного автомобиля.

Если «масложор» ввиду регулярных переливов еще полбеды, то барботирование коленвалом масла, приводящее к вспениванию — уже серьезная проблема, вызывающая стук гидроэлементов, потерю мощности мотора. Также негативным исходом переизбытка моторного масла могут быть течи сальников. Через передний сальник коленвала масло способно попасть на ремень газораспределительного механизма, привести к его проскальзыванию и преждевременному износу.

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— На одном из моих авто, а это был немолодой «японец», бывало, что и переливал масло. Вместо 3,9 литров выходило 4. И так постоянно. Но я понимал, что смазка немного подъедается, поэтому не сильно переживал по этому поводу. Если было бы сильно больше, то, конечно сальники бы повыдавливало, особенно зимой, — рассказвает автовладелец из Красноярска.

Стабильный переизбыток масла также может привести к потере подвижности маслосъемных колец. Иначе говоря, произойдет закоксовка, которая обязательно станет причиной сбоев в работе цилиндров, деструкции масла, проникновения выхлопных газов в картер и других последствий. Также может выйти из строя нейтрализатор, из-за чего опят же снизится мощность двигателя, появится неприятный запах в салоне, будет «стучать» катализатор и возрастет количество потребляемого топлива.

Проникая через изношенные кольца поршня или клапаны, масло способно навредить свечам зажигания, оставляя на них жирный нагар. Существенные излишки масла в состоянии нарушить работу турбокомпрессора, вызвав деформацию вала ротора, ну и многим другим бедам.

Короче говоря, следование инструкции, в которой четко прописан рекомендуемый объем масла для конкретного двигателя, повышенная внимательность при его замене, которая должна проводится на «холодном моторе» и ровной горизонтальной поверхности, а также выбор качественного лубрикантаизбавят вас от проблем с переливом. Но, если он все же случился, лишнюю жидкость из масляного фильтра всегда можно слить, также, как и понизить уровень масла через отверстие для щупа.