Китайская кухня: выбираем масла для новых и подержанных автомобилей Haval

Автомобили Haval сегодня занимают вторую строчку рейтинга продаж, уступая только LADA: самое честное голосование — голосование «рублем» — назначило китайский бренд самой популярной в 2024 году иномаркой. Факторов много: и ценовая политика, и широкий модельный ряд, и большая дилерская сеть, и собственный завод в Тульской области. Не хватает только одного: опыта обслуживания и содержания. Как бы заработать его за чужой счет, не наломав при этом дров, в смысле — моторов? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Среди всех китайских автопроизводителей Haval стоит особняком: бренд сумел, пусть и не с первого раза, добиться в России впечатляющего успеха. За один только сентябрь продано более 19 000 машин, а в целом по году китайцы перешагнули отметку в 150 000 реализованных авто. Больше — только у LADA! Haval стал выбором покупателей. Кроме ставших бестселлерами F7, Jolion и семейства внедорожников серии «Н». Но и суббренды, входящие в Haval, нашли своих поклонников. О «Танках» не говорит только ленивый, электричка Ora полюбилась всем с первого взгляда. Успех!

Детские болячки оперативно устраняются, растет и крепнет дилерская сеть, запчасти потихоньку, но приезжают в Россию. Одним словом, фаворит и «желтая майка» лидера большой китайской тройки, единственный обладатель собственной «сборки» в наших широтах, которому никакие утильсборы не страшны. Страшны автомобилям Haval механики, которые не очень понимают особенностей «поднебесных» автомобилей, и любители гаражного ремонта, привыкшие ставить диагноз и принимающие решения через Google.

А там, в интернетах, настоящая битва «инженеров» с «экспертами»: драматическое сражение завязалось с диванов всех без исключения регионов России. Каждый знает, как надо, каждому известно, что скрыто, но не все готовы подписаться, потому что многие слышали, но сами не видели. Дилеры — обдирают, СТО — обманывают, верить никому нельзя, но некоторым — можно.

Одним словом, классика без смс и регистрации. В результате несчастный обладатель автомобиля, начитавшись «веских» доводов, собственными руками губит дорогой и только-только приобретенный автомобиль. Казалось бы, новая машина, пробегов запредельных еще не наездили, меняй фильтры, да заливай масло! Но и тут возникают непредвиденные сложности, приводящие и без того отнюдь не вечные моторы к мотористам куда раньше «срока». А запчастей-то нет. И начинается пляска с бубном: это мы от «Жигуля» возьмем, это — от старого Mitsubishi, а тут вот почти подходит от Toyota. Ключевое слово — «почти».

Фото портала АвтоВзгляд.

Простой пример — моторное масло. Много отзывов во Всемирной паутине, где пользователи жалуются на угар: ситуация не массовая, но смазка быстро чернеет и у некоторых начинает уходить. Не критично, но и пробеги — смешные. Иными словами, в зависимости от привычек и манер водителя, двигатели Haval бывают склонны к «масложору». Причем — с новья. Метод «газ в палас» работает: на высоких оборотах движок сжигает масло. Криминально? Нет.

Выводы следует сделать простые: меняй чаще, выбирай подходящий состав — и будет радость и счастье. Допуски — не тайна, найти — быстрей, чем до пункта выдачи дойти. Нужно лишь разобраться в наименовании и заводских требованиях конкретного ДВС, почитать характеристики требуемого состава и подобрать нужный.

А для этого следует начать «от печки» и разобраться с конкретным мотором, благо, у Haval линейка двигателей не слишком длинная. Старые машины известны своими моторами, которые являются копиями японских двигателей — Mitsu и Toyota. Начнем, пожалуй, с 1,5-литрового 143-сильного семейства GW4G15 (GW4G15B, GW4G15F, GW4G15K и GW4G15M), который, несмотря на знакомый ценителями «трех бриллиантов» индекс, на самом деле — копия тойотовского мотора 1NZ-FE. Мягко говоря, не лучший образец для копирования: он и у «японца» не считался идеальным — «ел» масло.

А уж в китайском исполнении и вовсе славен «масляным аппетитом», быстрым, до 100 000 км, растягиванием цепи, малым ресурсом турбины и недолговечной системой зажигания. Кольца залегают, а маслосъемные колпачки часто выходят из строя к 100 000 км пробега. Чувствительны моторы этого семейства к качеству топлива и лубрикантов: «внутренности» имеют склонность к образованию нагара, что заканчивается чисткой выпуска и ремонтом системы вентиляции картерных газов. Увы, моторы текут из-под сальников и прокладок. Яркий представитель таких двигателей — Haval Jolion 2020-го года.

Фото портала АвтоВзгляд.

Что касается Mitsubishi, вернее, моторов «трех бриллиантов», то их точные аналоги ставились на Hover H3 и H5: GW 4G63S4T о двух литрах. Также встречается на «китайцах» 2,4-литровый 4G69S4N — Hover H5 и H6, который также порадует поклонников «Митсу» знакомой до боли конструкцией.

Беды все те же, что и у «японцев»: катализатор и высокие требования к топливу. Но эти двигатели — старые, их уже изучить успели. С ними паритет понимания в эксплуатации достигнут.

Позже китайский производитель отказался от «японского пути» и перешел на «собственную линейку» моторов, которая очень сильно напоминает продукцию некогда великой компании Volkswagen. Точнее — GEN3 поколения EA888. Полуторалитровое семейство GW4B15 (GW4B15A, GW4B15D и GW4B15L) мощностью от 150 и 177 л. с, устанавливается на F7 и F7s, Dargo, Jolion. Мотор — полностью алюминиевый, цепь ГРМ, прямой впрыск.

Его беда — фазорегуляторы, склонность к масложору и образованию кокса, слабый бензонасос и частый выход из строя лямбда-зонда, а также множество нареканий к турбине. Отдельно стоит разобраться с GW4B15D, который с 2021 года ставится на популярный в России Haval Jolion: степень сжатия в нем составляет 11,8. Это высокий показатель, который накладывает особые требования на обслуживание и содержание автомобиля. Если пренебрегать качеством масла и топлива, то «смазка» будет обильно уходить, впускные клапана зарастут нагаром, может закоксовываться впуск и выпуск, перестают прилегать клапаны и далее по длинному списку.

Фото портала АвтоВзгляд.

Переходим к двухлитровым движкам: начнем с GW4C20NT, что ставились на Haval F7 и F7x. Тоже «очень близок» к моторам VW EA888 второго и местами третьего поколения. Чугунный блок, фазорегуляторы и на впуск, и на выпуск, турбина Borg Warner. И это очень хорошо, в комплексе дает достаточно надежный и ресурсный мотор.

Правда, есть и у него недостатки: традиционные — с бензонасосом и системой зажигания, и нетрадиционные, но фирменные — с течами. Движок частенько начинает «потеть», что в тандеме с некачественным или неподходящим маслом может привести к печальным последствиям. К слову, переуплотнение дает лишь временный эффект, так что на протечки, как и на долив масла, следует обращать внимание, но лишние нервы не сжигать.

Пару слов о его предшественнике — GW4C20: чугунный, цепной, на первый взгляд, надежный. Но, как всегда, есть «но»: во-первых, агрегат оказался крайне привередливым к топливу. Пользователи даже рекомендуют в сильную летнюю жару заливать АИ-100 во избежание детонации. Во-вторых, чрезвычайно требовательным к маслу. Чуть продешевил — начинает гореть «смазка». А менять ее мастера рекомендуют не реже 7-8 тысяч км: мотор турбированный, следовательно, нагруженный. И горячий.

Двухлитровый двигатель GW4N20, что ставят на Dargo и H6, «подсмотрен» у VW EA888 GEN3B. В «оригинале» его можно увидеть у третьего «Тигуана», например. Но есть и различия: в китайском исполнении он полностью алюминиевый, сильно и обильно потребляет масло, вследствие чего кольца залегают излишне оперативно, а система вентиляции картерных газов никакой критики не выдерживает. С маслом, кстати, стоит быть особенно осторожным: по мануалу рекомендуется заливать 0W-20, но уже в России начали массово переходить на 5W-30. И тут при выборе смазки «черт ногу сломит», если садиться и разбираться с нуля.

Фото портала АвтоВзгляд.

Есть в линейке моторов Haval, что для китайского автопрома крайняя редкость, и дизельный двигатель — 2,4-литровый, 184-сильный GW4D24. Его ставят исключительно на H9, а также на пикап Great Wall Poer. В России он «задушен» до 150 лошадиных сил, но это классический чугунный ДВС с алюминиевой 16-клапанной «головой», гидрокомпенсаторами, ремнем ГРМ и турбиной именитого BorgWarner.

На бумаге — герой, а на деле — есть «овраги»: прокладка ГБЦ чувствительна к температуре и часто нуждается в замене, чрезвычайно болезненно относится к низкокачественной солярке, а помпа и турбина долго не ходят. Российские водители часто жалуются, что ременной привод ГРМ привычных нам километров не выхаживает, а при обрыве — гнет клапаны. Одним из ключевых требований по обслуживанию и содержанию является выбор моторного масла: двигатель имеет свойство «потеть» и подтекать, так что смазку следует выбирать в том числе исходя из этой «особенности» ДВС.

Подводя краткий и промежуточный итог, скажем: владельцам новых и подержанных Haval следует внимательно следить за машиной и тщательно выбирать компоненты для технического обслуживания. Особенно — моторное масло. Для 1,6- и полуторалитровых, горячих, в силу турбины, и нагруженных, форсированных моторов сам производитель рекомендует составы 5W-30 и 5W-40, которые должны соответствовать классам ACEA A3/B4 и выше, API SM или SN и выше.

В первую очередь логично обратить внимание на технические жидкости, заливаемые на конвейерах в Поднебесной: это масла бренда LOPAL 1, в частности, Ultra SYN FE 5W-30, полностью синтетическое моторное масло, созданное специально для турбомоторов. Этот китайский бренд в России пока широко не известен, поэтому высок шанс купить именно оригинальную канистру, а не подделку.

Фото портала АвтоВзгляд.

С задачей справится и локализованное в России масло REINWELL, созданное по немецким формулам и стандартам. В частности, REINWELL Optimum С5 5W-30, обладающее не только смазывающими, но и экстраохлаждающими свойствами, поскольку разрабатывалось, в том числе, для моторов с газовым оборудованием; и, к примеру, синтетическое чистокровное немецкое масло BIZOL Allround 5W-30, способное полноценно защищать двигатель абсолютно при любых забортных температурах и созданное для японских и корейских машин. Удивитесь, но его можно купить в России. Есть даже официальный импортер.

Также можно рекомендовать не требующее дополнительного представления LIQUI MOLY Optimal Synth с вязкостью 5W-30 и 5W-40, хорошо известное отечественному водителю и давно уже себя зарекомендовавшее. Действительно, зачем искать добра от добра?

Для GW4B15D и GW4B15L, а также 2-литрового GW4N20, как более продвинутых и технологичных силовых агрегатов, производителем рекомендованы масла 0W-20 (SN Plus/SP или ACEA C5). Подойдут, опять же, китайские масла LOPAL 1 Advanced 0W-20 и LOPAL 1 Advanced 0W-20, используемые при первичном запуске двигателя на заводе.

Мы же с вами понимаем, что есть рекомендованные масла в маркетинговых целях, логотипы которых наносятся на крышки заливных горловин, а есть первичное — конвейерное. То, на котором автомобиль проходит проверку после сборки и контролируется работа двигателя. Можно сказать, что это «генетически родные масла».

Также для «сложносочиненных» моторов подойдет синтетическое ресурсосберегающее моторное масло REINWELL 0W-20 ILSAC GF-6А, API SP, предназначенное для современных бензиновых двигателей легковых автомобилей и внедорожников с турбонаддувом и без него. Продукт разработан с учетом требований по предотвращению преждевременного воспламенения при низких скоростях (LSPI), предъявляемых современными турбированными бензиновыми двигателями с непосредственным впрыском. Помните про детонацию некоторых китайских двигателей на российском АИ-95 летом?

Фото портала АвтоВзгляд.

А вот BIZOL ALLROUND 0W-20, немецкая «синтетика», благодаря своим низкотемпературным свойствам в соответствии с классом вязкости 0W-20 подходит для двигателей самых последних поколений, в том числе — китайских.

Ну и завершая подборку на «немецкой ноте», можно упомянуть еще масло LIQUI MOLY Top Tec 6300 0W-20, уменьшающее трение, износ и расход топлива, а также обеспечивающее требуемые динамические характеристики двигателя. Это масло долго держится даже в сложных условиях эксплуатации и часто становится выбором тех, кто не имеет возможности слишком часто менять смазку в двигателе, а придерживается рекомендованного межсервисного интервала.

Современные тенденции на рынке моторных масел вынуждают все большее число российских водителей искать новые, ранее неизвестные варианты. Увы, купить фирменную банку проверенного производителя из «старой гвардии» сегодня непросто, да и дорого. Приходится искать альтернативу.

Радует то, что она есть: тот же LOPAL 1 уже проверили в «ОилКлубе», известном российском ресурсе, связанном с моторными маслами, и остались вполне довольны. Согласно независимым лабораторным исследованиям, на этикетках — правда, а сама смазка может использоваться даже в тяжелых сибирских условиях эксплуатации.