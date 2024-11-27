Тьфу на вас: почему российским моторным маслам не нужны иностранные сертификаты

Уже в начале следующего года многие технические жидкости, включая моторные масла, выпускаемые в нашей стране и регулярно получавшие ранее международные сертификаты качества, в 2025-ом в результате санкционных войн не дождутся очередного подтверждений соответствия зарубежным критериям. Как это скажется на отечественном рынке автохимии в целом и автовладельцах в частности, выяснил портал «АвтоВзгляд».

— Да никак не скажется, — комментирует ситуацию директор по послепродажному обслуживанию компании «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. — Актуальность соответствия отечественных жидкостей иностранным стандартам сейчас, в условиях санкций, не так важна, как это было еще несколько лет назад. Гораздо важнее соответствие реализуемых в стране смазок и прочей важной автохимии ожиданиям российских автовладельцев.

Но как раз в этом плане проблем нет, ведь для нас основным стандартом являются ГОСТы, которые, возможно, предъявляют к продукту не столь высокие требования, как международные институты. Но я уверен, что производители будут стараться сохранить качество продукта на внутреннем рынке, на котором сохраняется высокая конкуренция, и без контроля иностранных экспертов — уверен специалист.

— Российских потребителей сложившаяся ситуация пугать не должна, — уверен и директор по производству и операционным вопросам представительства компании Rinnol в России Андрей Носов. — А так называемые «OEM-одобрения» (Original Equipment Manufacturer) — специальные одобрения автопроизводителей — предназначены для подтверждения, что состав масла или иной жидкости известен им и подходит для определенных моделей техники. Однако одобрения эти носят чисто рекомендательный характер и используются исключительно для повышения доверия клиентов, — уверен наш собеседник.

Фото globallookpress.com

— Важно подчеркнуть, — уточняет эксперт, что наличие или отсутствие пресловутых западных «одобрямс» никак не влияет на возможность производства и продажи технических жидкостей в России. Если срок действия OEM-одобрения истек, это не значит, что масло стало хуже. Качество продукции контролируется и подтверждается другими документами, такими, скажем, как паспорт безопасности и декларация соответствия (ДС), которые потребитель вправе запросить у продавца. Эти бумаги содержат исчерпывающую информацию о свойствах продукта и его соответствии стандартам.

Кстати, во многих регионах мира OEM-одобрения не получили широкого применения. Например, производители масел в Китае редко прибегают к этой системе, что никак не отражается на качестве их продукции.

— Потребители большинства азиатских стран ориентируются не на значки OEM, а на состав продукта, его свойства. OEM-одобрения имеют значительное влияние только в Европе и Северной Америке, где маркетинг играет ключевую роль в принятии решений потребителями, — утверждает представитель Rinnol. — Качество же российских и импортных технических жидкостей, представленных у нас сейчас, остается на высоком уровне и полностью соответствует требованиям внутреннего рынка, независимо от сроков действия OEM-одобрений. Так что покупатели могут быть уверены в безопасности и эффективности продукта благодаря наличию соответствующей документации, — уверен г-н Носов.

Напомним, что ранее портал «АвтоВзгляд» уже обращал внимание на тот факт, что многие техжидкости не российского происхождения, важные для обслуживания автомобилей (будем откровенны — произведенные в КНР) и не имеющие при этом подтверждения качества авторитетных международных институтов, в реальности действительно не отвечают некоторым техническим требованиям, которые должны к ним предъявляться, даже если речь идет об автомобилях, произведенных самими китайцами.

Фото globallookpress.com

Однако следует понимать: сам факт истечения формальных сроков действия пресловутых OEM-одобрений, естественно, не означает автоматического исчерпания доверия ко всем автомобильным маслам и жидкостям вообще, зарекомендовавшим себя у отечественных водителей. Просто по тому соображению, что российский рынок в настоящее время действительно очень насыщенный и конкурентоспособный.

И в том случае, если, например, через несколько месяцев признанное потребителями наиболее качественное моторное масло от известного бренда вдруг на практике станет показывать себя с худшей стороны, вряд ли это обстоятельство останется незамеченным для широких пользовательских масс.

Вероятно, такое событие не станет предметом для публичных дискуссий сразу же. Но по прошествии некоторого времени подобное изменение все равно станет достаточным для критики целого бренда. Что, в свою очередь, довольно серьезный риск для репутации конкретных авторитетных игроков рынка.