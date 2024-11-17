Против правил: какой алгоритм прогрева автомобиля будет оптимальным зимой

С приходом холодов автомобилисты сталкиваются с рядом проблем, связанных с низкими температурами. И один из важнейших в этом смысле вопросов: как правильно прогревать двигатель перед поездкой. Многие водители до сих пор следуют старому правилу: «дай машине постоять на холостом ходу до достижения рабочей температуры». Но так ли это необходимо? Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему долгий прогрев двигателя зимой — не самая лучшая идея.

Начнем с того, что современные силовые агрегаты значительно отличаются от тех, что были в автомобилях прошлых десятилетий. Современные движки оснащены электронными системами управления, регулирующими подачу топлива и зажигание таким образом, чтобы обеспечить оптимальную работу при любых условиях. Это значит, что они гораздо быстрее достигают рабочей температуры и готовы к поездке практически сразу после запуска.

Как отмечают специалисты, долгий прогрев на холостом ходу может привести к ряду нежелательных последствий. Во-первых, это непродуктивно с точки зрения расхода топлива. Двигатель работает, но автомобиль не движется, и вы просто тратите бензин впустую. Во-вторых, на холостом ходу мотор прогревается медленнее, чем при езде, что увеличивает время работы в столь неэффективном режиме.

Кроме того, длительный прогрев может способствовать образованию нагара на свечах зажигания и в камере сгорания. Это происходит из-за того, что топливо не полностью сгорает при низких температурах. Что так же способствует появлению отложений на деталях двигателя, что в последующем может привести к снижению его нормативной мощности и ресурса.

Фото портала АвтоВзгляд.

Спрашивается, как же тогда прогревать мотор зимой? Как вариант, эксперты предлагают такую схему: короткий прогрев, затем плавное начало движения и медленное повышение оборотов. То есть, запускаете двигатель, даете ему поработать буквально минуту-две, чтобы моторное масло начало циркулировать по системе, и потом трогаетесь.

Первые несколько километров старайтесь ехать спокойно, избегая резких ускорений и нажатий на педаль газа. Такой несложный алгоритм последовательных действий позволит силовому агрегату быстрее достичь рабочей температуры и, что весьма важно, существенно снизит нагрузку на детали его цилиндро-поршневой группы.

Отмеченная выше рекомендация по минимизации времени «зимнего» прогрева движка актуальна для многих современных ТС еще и потому, что на нашем рынке уже несколько лет присутствуют высокотехнологичные импортные моторные масла с улучшенными низкотемпературными показателями. Даже в сильный мороз они гарантированно позволяют обеспечить качественную смазку деталей двигателя уже в первые секунды его работы.

Фото производителя.

Как показательный пример тут можно привести полностью синтетическое моторное масло Primus MV 5W-30, поставляемое в нашу страну под турецкой маркой Lubex. Зимний опыт его применения на одном из редакционных кроссоверов дает основания говорить о том, что этот лубрикант позволяет с первого, что называется, тычка запускать мотор даже после длительного простоя «паркетника» на 32-градусном морозе. Что, в общем-то, неудивительно, ведь температура застывания у моторного масла Primus MV 5W-30 гораздо ниже — она достигает значения почти в -40°C.

К слову, эта смазка отличается не только своей морозостойкостью, но и отменными высокотемпературными характеристиками. Термостабильность ее рабочих показателей обеспечивается за счет специальных присадок, защищающих масло от преждевременного окисления, а детали двигателя — от коррозии и износа. Такие свойства турецкой моторной смазки позволяют круглогодично использовать ее во всех регионах нашей страны, включая районы с экстремально жарким климатом.