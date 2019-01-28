Названы самые популярные автомобильные цвета

Согласно статистике, составленной специалистами компании BASF, бело-черные тона «носят» около 80% автомобилей во всем мире. А сам белый используют каждый четвертый автомобиль в Северной Америке, каждый третий — в Европе и каждый второй — на азиатском рынке. А вот серебристые автомобили начали терять свою актуальность по сравнению с 2017 годом.

Если взглянуть на палитру хроматических цветов, то самым ходовым из всевозможных вариантах стал синий, а за ним следует красный. Чаще всего эти оттенки нравятся покупателям компактных авто, а вот для владельцев кроссоверов и внедорожников привлекательнее стали все те же бело-черные тона.

Если говорить о европейских потребителях, то они выбирали чаще всего серый, чуть реже — черный и белый. В Азиатско-Тихоокеанском регионе особенно полюбили белый (53% всех новых автомобилей), Так же как и в Северной Америке.