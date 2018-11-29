Что выгоднее при покупке машины: автокредит или потребительский

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Вопрос, какой кредит выгоднее — целевой или потребительский — мучает многих водителей, твердо решивших приобрести новое авто при поддержке банка. С одной стороны, им хочется переплатить как можно меньше денег, с другой — избежать массу неудобств. Какой же займ лучше взять, чтобы уберечь кошелек, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Согласно данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), количество выданных россиянам кредитов от года к году ощутимо увеличивается. Все чаще к заемным средствам прибегают, в частности, моторизованные граждане, остро нуждающиеся в обновлении своего транспортного средства. Так, к примеру, в одной только Москве в 2017 году банки оформили свыше 82 000 автозаймов на общую сумму в 81,69 млрд. рублей.

Это, впрочем, и не удивительно. Времена нынче непростые: россиянам с их крошечными зарплатами не всегда хватает средств даже на бытовые расходы, чего уж говорить о крупных покупках — таких, как автомобиль. Ездить десятилетиями на старенькой машине, требующей ремонта чуть ли не каждую неделю — тоже плохая идея, ведь и обслуживание автовладельцам нынче влетает в копеечку. Вот и приходится выкручиваться, подписываясь на кредиты.

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АВТОКРЕДИТ

Дабы разобраться, какой же кредит предпочтительнее — целевой или потребительский — следует для начала выяснить, что из себя представляет каждое из этих предложений. Естественно, условия у всех банков разные, однако выделить основные моменты все же можно.

Плюсы:

Как правило, автокредиты предусматривают меньшую процентную ставку, нежели потребительские. Кроме того, если оформлять целевой заем непосредственно в дилерском центре при покупке машины, то он засчитывается как дополнительная услуга, а значит клиент может рассчитывать на некоторые бонусы в виде скидок на авто или прочих «вкусностей».

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Также у водителей, приобретающих транспорт при поддержке банка, есть возможность воспользоваться одной из программ государственной поддержки «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», а это — еще минус 10% от стоимости нового автомобиля при соблюдении всех прочих условий. Но за все хорошее, увы, приходится платить…

Минусы:

Да, покупая машину по программе автокредитования, можно действительно неплохо сэкономить. Однако придется смириться с множеством малоприятных условий, главное из которых — заемные средства выдаются водителю под залог автомобиля. Машина принадлежит покупателю, но если вдруг что-то пойдет не так, и он не сможет вносить средства в счет задолженности, транспорт перейдет в собственность кредитора.

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Помимо прочего, ни одна компания не выдаст автокредит без оформления полиса КАСКО, который некоторым рулевым вовсе и не нужен, страхования от потери трудоспособности или внезапной кончины. К тому же нередко одним из условий является внесение первоначального платежа, а многим даже это не по карману.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

Учитывая огромное количество «неудобных» требований, совсем не удивительно, что многие покупатели задумываются о потребительском кредите. Ведь и у этой программы есть свои безусловные достоинства, которые в ряде случаев могут сыграть решающую роль.

Плюсы:

Во-первых, клиентам, оформляющим потребительский кредит, выдвигают гораздо меньше условий. Застраховаться от потери работы или смерти, наиболее вероятно, все равно придется, зато не нужно вносить никаких первоначальных взносов и подписывать бумаги о передаче машины в собственность банку при печальных раскладах. Даже если в один ужасный день платить будет нечем, ваш автомобиль останется при вас.

Фото: ubr.ua

Другой положительный момент — водитель может обратиться в любой, даже самый ненадежный — если ему так угодно — банк, а не только в один из тех, что навязывают дилеры. Быть может, ему, как давнему и «любимому» клиенту, где-то дадут займ на сказочных условиях с минимальной процентной ставкой. Или, другой вариант, он попадает на акцию. А для тех, кто остановил свой выбор на подержанной машине, выставленной на продажу частным лицом, потребкредит и вовсе единственное спасение.

Минусы:

Вместе с тем в глазах продавца автосалона водитель, воспользовавшийся потребительским кредитом — покупатель с наличными средствами. Крайне маловероятно, что ему сделают интересное предложение, предполагающее хорошие скидки на машину или дополнительное оборудование. К тому же можно сразу забыть про госпрограммы автокредитования.

…Как мы видим, однозначно ответить на вопрос, какой же кредит лучше, нельзя — и у целевого, и у потребительского есть как свои плюсы, так и минусы. Поэтому, прицениваясь к новенькому автомобилю, следует все хорошенько и неоднократно просчитать. Один водителю получит выгоду, оформляя автозайм со сниженной ставкой и скидками, другой — выбирая потребительский в «своем» банке. Каждый случай индивидуален, и потому считайте, считайте, считайте.

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29 ноября 2018
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