Что выгоднее при покупке машины: автокредит или потребительский

Согласно данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), количество выданных россиянам кредитов от года к году ощутимо увеличивается. Все чаще к заемным средствам прибегают, в частности, моторизованные граждане, остро нуждающиеся в обновлении своего транспортного средства. Так, к примеру, в одной только Москве в 2017 году банки оформили свыше 82 000 автозаймов на общую сумму в 81,69 млрд. рублей.

Это, впрочем, и не удивительно. Времена нынче непростые: россиянам с их крошечными зарплатами не всегда хватает средств даже на бытовые расходы, чего уж говорить о крупных покупках — таких, как автомобиль. Ездить десятилетиями на старенькой машине, требующей ремонта чуть ли не каждую неделю — тоже плохая идея, ведь и обслуживание автовладельцам нынче влетает в копеечку. Вот и приходится выкручиваться, подписываясь на кредиты.