Российские владельцы автомобилей Chevrolet и Ravon лишились запчастей и гарантии

Как предполагают наши источники, фирма «Келес Рус» свернула свою деятельность, но не стала уведомлять об этом свою дилерскую сеть. В свою очередь, журналисты портала «АвтоВзгляд» обратили внимание на то, что сайт импортера оказался заблокированным, а горячая линия — отключена. Из этого напрашивается единственный вывод, что дистрибьютор действительно прекратил работу!

В марте этого года Андрей Москаленко, пресс-секретарь компании «Келес Рус», уверял, что операционная деятельность официального дистрибьютора Chevrolet массового сегмента продолжает осуществляться.

- Компания «Келес Рус» в режиме реального времени контролирует выполнение всех контрактных обязательств перед партнерами, соблюдая законы и правила рынков, включая правила экспортного контроля, — отмечал г-н Москаленко.

Но, видимо, за несколько прошедших месяцев ситуация сильно изменилась. Во всяком случае, дилеры уверяют, что узбекистанская компания UzAuto Motors получила категорический запрет на отгрузку автомобилей Cobalt, Nexia и Spark в Россию.

Кстати, некоторое время назад UzAuto Motors возглавил бывший президент АВТОВАЗа Бу Инге Андерссон. И сейчас узбекский автопром под руководством шведского управленца готовится выпустить крайне любопытную новинку.