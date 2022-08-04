3 причины, почему у исправного автомобиля могут загореться тормозные колодки

Для начала заметим, что при проезде горных серпантинов или при агрессивном вождении, с частыми ускорениями и торможениями в пол, водитель нагревает тормоза. В этих условиях диски раскаляются до 350–600 градусов. Однако если нагрузки кратковременны, то качественные колодки их выдерживают.

Конечно же, из любого правила бывают исключения. Так, около шести лет назад, главный редактор одного крупного автомобильного журнала перегрел на тесте в Италии тормоза седана Genesis G80. Задние, так вообще загорелись открытым пламенем! Скорее всего, это произошло потому, что автомобиль был не обкатан.

А ведь новые колодки просто необходимо обкатывать в щадящем режиме. Обычно достаточно проехать 500 — 1000 км. Если этого не сделать, то механизмы могут и не выдержать. Загорится, конечно, не сама фрикционная смесь колодки, а краска на ее пластине. В любом случае, приятного мало. Придется бежать за огнетушителем, либо студить «машинки» в движении. Но это не позволит визуально контролировать огонь. А ведь он способен и тормозные шланги подполить.