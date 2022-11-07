Безопасная экономия: что делать, если покрышка потеряла много шипов

Перед покупкой требуется лишь замерить глубину отверстия, в которое и будет усажен новый «зуб», чтобы подобрать подходящую модель. Бывают варианты на 7, 8 и более мм, и зависит этот показатель не от степени износа, а от модели самой шины. Кстати, шипы продаются наборами по 100, 500 и более штук, но, как показала практика, наиболее актуальный для домашнего использования «развес» — 500. На колесо уйдет примерно 120—150 штук. Всего же в одной покрышке производитель устанавливает не менее 200 шипов.

Итак, купили — как их теперь поставить? Во-первых, стоит знать, что шину всегда «ошиповывают» на финальной стадии подготовке к продаже, и делается это зачастую руками даже на заводах. Во-вторых, не боги горшки обжигают, так что глаза боятся, а руки шипуют. Помимо «зубьев», нужна «приспособа», позволяющая интегрировать неинтегрируемое. Подойдет как патентованный «дошипун», стоящий около 2000 рублей, так и обычная насадка на шуруповерт, доработанная напильником (инструкции давать не будем, их легко найти в интернете). Также потребуется любое моющее средство для ускорения процесса и борьбы с трением. Ну а дальше — дело техники и терпения.

Первые 10 шипов станут испытанием на стойкость, но потом процесс пойдет в разы легче и быстрее. Кстати, не стоит забывать очистить посадочные места от мусора, пыли и мелких камней. Потратив пару вечеров на сложную работу, можно не только сэкономить десятки тысяч рублей на новые шины, но и крепко сберечь себе нервы и бюджеты зимой, которая в этом году, как подсказывает логика, будет особенно долгой.