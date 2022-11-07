Безопасная экономия: что делать, если покрышка потеряла много шипов

Кризис кризисом, но отказываться от личного автомобиля из-за недостатков зимней резины никто не будет. Абсолютное большинство, увидев заоблачные цены на новые покрышки, решит, что «и так сойдет». А результат будет плачевный, потому что шины всегда дешевле железа, но это — проблема завтрашнего дня. Сегодня же надо сэкономить.
Клеймить за такой подход можно в богатые времена, а сейчас — язык не поворачивается. Народ в очередной раз крепко обеднел, финансовые потоки обмельчали, а цены — выросли. Причем, как в случае с покрышками, порой и в разы. И что делать, спрашивается, кого на кухне ругать, чтобы купить новые шины? Сотрясанием воздуха делу не поможешь, поэтому придется брать проблему за жабры и делать все самостоятельно. Тем более что решение известно и доступно.
В трех случаях из четырех износ зимних шин связан с вылетевшими шипами. Несмотря на истовую веру в то, что шипованная покрышка с потерей «зубьев» автоматически превращается во фрикционную, дела обстоят несколько иначе. У изделий из разных «лагерей» — разный состав резины и разный принцип работы. Можно долго судачить о том, какую сторону занять, но факт остается фактом: зимы у нас снежные, холодные и даже ледяные, поэтому большинство предпочтет старый добрый шип. А он порой вылетает.
Обеднев железом, шина теряет эффективность, обрекая водителя на беды. Но прислушаемся к национальной логике — можно ведь починить! А ведь шипы действительно можно вернуть на место и совершенно спокойно отъездить на такой покрышке еще не один сезон. Для этих целей в автомагазине или в интернете следует приобрести ремонтные шипы.
Перед покупкой требуется лишь замерить глубину отверстия, в которое и будет усажен новый «зуб», чтобы подобрать подходящую модель. Бывают варианты на 7, 8 и более мм, и зависит этот показатель не от степени износа, а от модели самой шины. Кстати, шипы продаются наборами по 100, 500 и более штук, но, как показала практика, наиболее актуальный для домашнего использования «развес» — 500. На колесо уйдет примерно 120—150 штук. Всего же в одной покрышке производитель устанавливает не менее 200 шипов.
Итак, купили — как их теперь поставить? Во-первых, стоит знать, что шину всегда «ошиповывают» на финальной стадии подготовке к продаже, и делается это зачастую руками даже на заводах. Во-вторых, не боги горшки обжигают, так что глаза боятся, а руки шипуют. Помимо «зубьев», нужна «приспособа», позволяющая интегрировать неинтегрируемое. Подойдет как патентованный «дошипун», стоящий около 2000 рублей, так и обычная насадка на шуруповерт, доработанная напильником (инструкции давать не будем, их легко найти в интернете). Также потребуется любое моющее средство для ускорения процесса и борьбы с трением. Ну а дальше — дело техники и терпения.
Первые 10 шипов станут испытанием на стойкость, но потом процесс пойдет в разы легче и быстрее. Кстати, не стоит забывать очистить посадочные места от мусора, пыли и мелких камней. Потратив пару вечеров на сложную работу, можно не только сэкономить десятки тысяч рублей на новые шины, но и крепко сберечь себе нервы и бюджеты зимой, которая в этом году, как подсказывает логика, будет особенно долгой.