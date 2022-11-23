В Россию приехал японский «убийца» LADA Vesta

Речь идет о Suzuki Ciaz — японском седане, предназначенном для рынка Индии. Колесная база длинной 2650 мм делает его прямым конкурентом для таких моделей как LADA Vesta, Kia Rio, Skoda Rapid и им подобных. Машина оснащена 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 105 лошадиных сил. Мощность передается на передние колеса либо через 5-ступенчатую «механику», либо через четырехдиапазонный «автомат».

В топовой комплектации Ciaz может быть оснащен светодиодными фарами, климат-контролем, системой бесключевого доступа и пуска мотора, «круизом», камерой заднего вида и прочими современными опциями, включая Apple CarPlay и Android Auto. Заметим, что на российском рынке Suzuki Ciaz в богатых комплектациях предлагают по цене 1,9 млн. рублей.

Напомним, что официальная цена LADA Vesta не превышает 1,4 млн. рублей. Однако столичные дилеры российского автобренда предлагают покупателям LADA Vesta NG по ценам не ниже 2 млн. рублей. Таким образом, Suzuki Ciaz, который стоит явно дешевле, может стать настоящим «убийцей» LADA Vesta на российском рынке.