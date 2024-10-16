Эксперт объяснил, как понять, что продаваемый автомобиль растаможен «всерую»

Доски объявлений пестрят манящими предложениями, где «почти новые» иномарки хорошо известных и уважаемых брендов продаются по цене новенькой LADA. Продавец обещает, что машина не только никогда не видела «грозного» российского асфальта, но и прошла полную процедуру таможенного очищения — только на учет поставить! Однако в таком предложении может таиться «бомба замедленного действия». Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», как не нажить себе серьезную и разорительную проблему.

Эпоха «параллельного импорта», позволяющего купить автомобиль привычных брендов, а не озолотить торговцев китайским товаром, привела к тому, что авторынок скатился в «лихие девяностые»: хочешь европейскую, японскую, американскую или корейскую машину — иди к перекупщику.

Подливают масла в огонь и заявленные цены: они намного ниже, чем у официальных дилеров, а машины на картинках — намного привлекательнее. Казалось бы, отчего не сыграть в эту игру и в качестве приза не получить действительно приличный автомобиль, а не «ноунейм»? Увы, но тут имеются подводные камни, о которых продавцы никогда не расскажут.

Перво-наперво, сегодня каждому покупателю автомобиля, особенно тому, кому деньги жгут карман, стоит уяснить: чудес не бывает. Если рыночная стоимость ТС — рубль, а продают ее за копейку, то в лоте явно скрыта неназванная проблема, о которой предстоит узнать «в процессе».

Ни один продавец, особенно занятый привозом дорого и сложного санкционного товара, не будет демпинговать и свою прибыть занижать — возьмет по верхней планке. Правда, «тачку» можно сделать намного привлекательнее, если завезти ее «окольным» путем, не оплатив или занизив обязательные платежи в казну.

Фото портала АвтоВзгляд.

Обманули систему? Как бы не так: позже счастливому обладателю свежеприобретенного авто придет письмо из таможни, где совсем не вежливым казенным языком будет прописано требование доплатить. И начнутся семь кругов ада.

Кстати, если это письмо проигнорировать, то однажды автомобиль будет просто остановлен на посту, конфискован и помещен на площадку временного хранения, где каждый день нахождения стоит, как чугунный мост. Деньги на погашение вновь выявленных таможенных требования придется искать крайне оперативно.

Михаил Плотников, генеральный директор компании «Мотор-Плейс», занятой импортом автомобилей Honda в Россию «параллельным» методом, дал совет, как не попасться на удочку мошенников и не купить машину с проблемами:

— Заниженная цена — это уловка. На сегодняшний день таможня, налоги и все остальные платежи составляют примерно половину цены транспортного средства. Приблизительно, конечно. Поэтому по его прайсу все сразу понятно будет: если предлагают Honda CR-V на полном приводе за 3,5-4 миллиона — это «серая» схема завоза. Аналогичным образом можно прикинуть и другие модели, что и следует сделать перед покупкой. Рассчитав примерную стоимость автомобиля в России, легко отбраковать объявления жуликов. Помните, чудес на свете не бывает, как и бесплатного сыра...